Хванаха българин и сириец с дрога за над 400 000 евро в "Студентски град"

Двама мъже са задържани в София за срок от 72 часа за разпространение на наркотични вещества в особено големи размери - 39,696 кг коноп на стойност 406 884 евро.

Обвиняемите са българин и сириец. Дрогата е открита в "Студентски град" при претърсване в апартамент, където са били открити и иззети пет сака, съдържащи общо 50 вакуумирани полиетиленови пликове със суха растителна маса.

24-годишният чужденец е известен на органите на МВР за трафик на бежанци, за хулиганство. Той е осъждан. Другият мъж, който е на 52 години, също е известен на полицията за наркотици, кражби, осъждан. Той се е опитал да напусне София, но е бил задържан.

По случая е образувано е досъдебно производство. На двамата мъже е повдигнато обвинение. Те са задържани за срок от 72 часа.