Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Крими »
Хванаха българин и сириец с дрога за над 400 000 евро в "Студентски град"

9 Април, 2026 13:25 1 337 22

  • студентски град-
  • наркотици-
  • сириец

Конопът е близо 40 кг, а арестуваните са известни на полицията

Снимка: СДВР
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двама мъже са задържани в София за срок от 72 часа за разпространение на наркотични вещества в особено големи размери - 39,696 кг коноп на стойност 406 884 евро.

Обвиняемите са българин и сириец. Дрогата е открита в "Студентски град" при претърсване в апартамент, където са били открити и иззети пет сака, съдържащи общо 50 вакуумирани полиетиленови пликове със суха растителна маса.

24-годишният чужденец е известен на органите на МВР за трафик на бежанци, за хулиганство. Той е осъждан. Другият мъж, който е на 52 години, също е известен на полицията за наркотици, кражби, осъждан. Той се е опитал да напусне София, но е бил задържан.

По случая е образувано е досъдебно производство. На двамата мъже е повдигнато обвинение. Те са задържани за срок от 72 часа.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    6 2 Отговор
    Тиквата и Джуган ли са гепили?

    13:30 09.04.2026

  • 2 Е те

    8 2 Отговор
    От мвр вече са го пласирали на улицата

    13:33 09.04.2026

  • 3 Коноп

    6 1 Отговор
    Леле-лелеее,много сте зле.

    13:33 09.04.2026

  • 4 таксиджия 🚖

    17 1 Отговор
    Това добре, а сводниците в Студентски как все ги пропускате!?

    Толкова ли е трудно да се обадите на обява, адресите са зад Била и над Т маркет. Момичето ще тръгне да ви гони след 3 минути и като си поискате парите ще дойде сводник от съседния апартамент, обикновено със татус калашник да заплашва.

    Как толкова години полицаите в този квартал една акция не направиха!? Под прикритие! Как един ютюб журналист Симон, Жечев, Чефо и останалите, не направиха видео репортаж под прикритие!?

    Коментиран от #12

    13:34 09.04.2026

  • 5 Следващата Неделя,

    8 7 Отговор
    Следващата Неделя, Ти Избираш, Партиите на Дрога, Проституция, Война в Украйна, славянско Пушечно Месо срещу, срещу Партията на Радев.

    Искате да живеете като в бум, бум Тел Авив или Партията на Радев.

    Гласувате за Партиите на Бум, Бум Тел Авив или за Партията на Радев.

    Коментиран от #6, #8, #14

    13:34 09.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Таки, ИТН

    7 0 Отговор
    Падна Сглобка 2 и почнаха да му гърмят мулетата...

    13:45 09.04.2026

  • 8 таксиджия 🚖

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Следващата Неделя,":

    Радев е за сивата икономика и скрита проститиция!

    2023 Радев президент, Гълъб Донев премиер на служебен кабинет. Декриминизираха проституцията, но не я узакониха. Така момичетата остават във сивия сектор без осигуровки и не плащат данъци, а сводниците се водят охранители. И продължават да плащат % на полицаите за рекет. Те от своя страна отчитат на партията, в случая на Радев ПБ.

    13:45 09.04.2026

  • 9 Мими

    10 3 Отговор
    Какво значи известни на полицията, знаем че продават дрога но си ги пазим….,

    13:53 09.04.2026

  • 10 Фикри

    15 0 Отговор
    А някой да мо обясни, тоя сирииец, защо не го депортиран в Сирия?

    13:55 09.04.2026

  • 11 Ами не са

    5 1 Отговор
    си платили таксата, и .. адио Рио

    13:57 09.04.2026

  • 12 поКУРко

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "таксиджия 🚖":

    Смеят ли?!? Всички са на хранилката! Как да стане?!?

    14:00 09.04.2026

  • 13 Последният

    10 0 Отговор
    Голям хаир, който ни носят бежанците-емигранти - те, горките, друго не умеят, само я дрогица да продават, я проституцийка да организират, я някой въоръжен грабеж или убийство да спретнат… Какво да ги правиш - етнос, поминък…

    14:06 09.04.2026

  • 14 Искаш да си

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Следващата Неделя,":

    Писмовник? Добре, де, ама то за това акъл се иска! Поне малко…

    14:08 09.04.2026

  • 15 Сийка

    5 1 Отговор
    Сириеца - съд по бързата процедура
    . Прибиране на всичките средства , с които притежава и неза бавна екстрадиция за Сирия. Доживотна забрана за влизане в Шенген.

    14:23 09.04.2026

  • 16 Цвете

    7 1 Отговор
    СЛЕД КАТО Е ИЗВЕСТЕН НА ПОЛИЦИЯТА СИРИЕЦЪТ, ЗАЩО НЕ Е ЕКСТРАДИРАН ТАМ ОТ КЪДЕТО Е ДОШЪЛ? ЕТО ТАКИВА ТИПОВЕ БАРАБАР С ТОЗИ 52 ГОДИШЕН НИ ТРОВЯТ ДЕЦАТА С ОТРОВА.ЗА НЕЩАСТИЕ ИМА И МНОГО ПОЧИНАЛИ. ПИТАМ ОТНОВО, ЗАЩО НЕ Е ИЗГОНЕН СИРИЕЦЪТ?

    14:25 09.04.2026

  • 18 а кой му е дал да прибиваване и що

    4 0 Отговор
    въпреки нарушения тоз кафяв пришълец не е депортиран
    барабар с всички влезли нелегално
    оставки за тез бръмбари калинки виновни за тез навлеци да се още тук

    24-годишният чужденец е известен на органите на МВР за трафик на бежанци, за хулиганство. Той е осъждан

    15:23 09.04.2026

  • 19 Бойко Българоубиец

    1 0 Отговор
    2 г. условно мои хора са😏😏😏

    15:50 09.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ирена Димова и синът и участват ли

    2 0 Отговор
    Полицията пази доларите от герб

    16:23 09.04.2026

  • 22 Трафикус

    0 0 Отговор
    Какво прави в България като е осъждан? Защо не е изпъден?

    18:43 09.04.2026