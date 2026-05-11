Мъж загуби четири пръста след бой между две фамилии с брадва в Симеоновград

Четирима са задържани в Симеоновград след бой между две фамилии, съобщиха от полицията.

На 9-ти в 20,14 часа в участъка в града е подаден сигнал за бой между две фамилии на улица „В.Левски“. Изпратените на място униформени екипи са установили, че последвалия бой е възникнал от вражда между родовете.

След словесна саморазправа между тях последвал бой, при който мъж замахнал с брадва към 20-годишен. Вследствие от това, младежът загубил четирите си пръста. Настанен е в болницата, без опасност за живота. В боя от удари с ръце и дървена тояга са пострадали още трима души.

Задържани са четирима мъже на 48 г., 38 г., 50 г. и 40 г. В тази връзка полицаи и жандармеристи проведоха масирана полицейска операция в района на домовете на участниците в боя.

Претърсени са адреси за инкриминирани вещи, дрога и други, забранени от закона вещества. Иззети са 3 газови пистолета, 2 от които без документи, 2 саби и мачете. В хода на акцията в дом, обитаван от 50-годишен са открити 3 сгъвки с 10 грама бяло кристално вещество и електронна везна.

Работата по разследването продължава. На място продължават да дежурят полицейски екипи.