Мъж загуби четири пръста след бой между две фамилии с брадва в Симеоновград

Четирима са задържани в Симеоновград след бой между две фамилии, съобщиха от полицията.
На 9-ти в 20,14 часа в участъка в града е подаден сигнал за бой между две фамилии на улица „В.Левски“. Изпратените на място униформени екипи са установили, че последвалия бой е възникнал от вражда между родовете.
След словесна саморазправа между тях последвал бой, при който мъж замахнал с брадва към 20-годишен. Вследствие от това, младежът загубил четирите си пръста. Настанен е в болницата, без опасност за живота. В боя от удари с ръце и дървена тояга са пострадали още трима души.
Задържани са четирима мъже на 48 г., 38 г., 50 г. и 40 г. В тази връзка полицаи и жандармеристи проведоха масирана полицейска операция в района на домовете на участниците в боя.
Претърсени са адреси за инкриминирани вещи, дрога и други, забранени от закона вещества. Иззети са 3 газови пистолета, 2 от които без документи, 2 саби и мачете. В хода на акцията в дом, обитаван от 50-годишен са открити 3 сгъвки с 10 грама бяло кристално вещество и електронна везна.
Работата по разследването продължава. На място продължават да дежурят полицейски екипи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #4, #6
10:49 11.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
10:52 11.05.2026
4 Сила
До коментар #1 от "1488":"Вражда между родове ....!?!?!" В Европа , в ЕС ....
В 21 век родовообщинния строй би трябвало да е отминал ....?!?
10:54 11.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 За МАЛКО
До коментар #1 от "1488":Не ПОЗНА , ЦИГАНИН ВСЪЩНОСТ Е БЪЛГАРИН
10:57 11.05.2026
7 Мачете
11:00 11.05.2026
8 Ромски неволи
11:02 11.05.2026