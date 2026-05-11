Мъж загуби четири пръста след бой между две фамилии с брадва в Симеоновград

11 Май, 2026 10:47 320 8

Задържани са четирима мъже на 48 г., 38 г., 50 г. и 40 г. В тази връзка полицаи и жандармеристи проведоха масирана полицейска операция в района на домовете на участниците в боя

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четирима са задържани в Симеоновград след бой между две фамилии, съобщиха от полицията.

На 9-ти в 20,14 часа в участъка в града е подаден сигнал за бой между две фамилии на улица „В.Левски“. Изпратените на място униформени екипи са установили, че последвалия бой е възникнал от вражда между родовете.

След словесна саморазправа между тях последвал бой, при който мъж замахнал с брадва към 20-годишен. Вследствие от това, младежът загубил четирите си пръста. Настанен е в болницата, без опасност за живота. В боя от удари с ръце и дървена тояга са пострадали още трима души.

Задържани са четирима мъже на 48 г., 38 г., 50 г. и 40 г. В тази връзка полицаи и жандармеристи проведоха масирана полицейска операция в района на домовете на участниците в боя.

Претърсени са адреси за инкриминирани вещи, дрога и други, забранени от закона вещества. Иззети са 3 газови пистолета, 2 от които без документи, 2 саби и мачете. В хода на акцията в дом, обитаван от 50-годишен са открити 3 сгъвки с 10 грама бяло кристално вещество и електронна везна.

Работата по разследването продължава. На място продължават да дежурят полицейски екипи.


ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1488

    5 1 Отговор
    бьлгарин всьщност е циганин

    Коментиран от #4, #6

    10:49 11.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 0 Отговор
    "бой между две фамилии " звучи твърде Сигански...

    10:52 11.05.2026

  • 4 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    "Вражда между родове ....!?!?!" В Европа , в ЕС ....
    В 21 век родовообщинния строй би трябвало да е отминал ....?!?

    10:54 11.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 За МАЛКО

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Не ПОЗНА , ЦИГАНИН ВСЪЩНОСТ Е БЪЛГАРИН

    10:57 11.05.2026

  • 7 Мачете

    1 0 Отговор
    Язък за уроците по пиано.

    11:00 11.05.2026

  • 8 Ромски неволи

    0 0 Отговор
    Фамилии кланове мешерета

    11:02 11.05.2026