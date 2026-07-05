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Глобиха родители на деца с тротинетки в Бургас

Глобиха родители на деца с тротинетки в Бургас

5 Юли, 2026 16:59 993 33

  • тротинетки-
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  • глоби

Съгласно действащите правила, лица под 16-годишна възраст нямат право да управляват електрически тротинетки

Глобиха родители на деца с тротинетки в Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Родители на три 14-годишни момчета са глобени с по 250 евро, след като децата им са били установени да управляват електрически тротинетки в нарушение на закона, съобщи БНТ.

Сигнал за група деца, намиращи се в двора на училище в Бургас и управляващи електрически тротинетки, е подаден на 1 юли. На място е изпратен екип на УКОРС. Общинските служители са установили децата и са ги отвели във Второ районно управление, където са били извикани и техните родители.

Съгласно действащите правила, лица под 16-годишна възраст нямат право да управляват електрически тротинетки. При нарушения от непълнолетни отговорността се носи от родителите, на които се налагат санкции.

Това е втори подобен случай в рамките на няколко седмици в града, при който родител е санкциониран, след като детето му е хванато да управлява индивидуално електрическо превозно средство. При предходния случай нарушението е установено на ул. „Александровска“.

От началото на юни в Бургас са глобени 61 души за управление на електрически тротинетки на нерегламентирани места. Санкционирани са и 47 велосипедисти. Според общината сигналите за подобни нарушения са ежедневни и десетки на брой.

Община Бургас настоява за по-бързо приемане на наредба за задължителна регистрация на електрическите индивидуални превозни средства. Според местната администрация това е най-ефективният начин за идентифициране на нарушителите, тъй като тротинетките са бързи и маневрени, а опитите за спирането им често създават риск както за водачите, така и за околните.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Феликс Дж

    13 4 Отговор
    Сърцето ми се изпълни с радост. Браво, сами са се справили, не са викали "барети".

    Коментиран от #3, #4

    17:01 05.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да попитам

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Феликс Дж":

    Подмокри ли се . Айде в Комлука бързо.

    17:04 05.07.2026

  • 4 Лост

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Феликс Дж":

    Справили са се , защото са ги извикали по сигнал.

    17:04 05.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 3 Отговор
    Защо децата в двора, а не тези по улиците ❓
    Защото е по-лесно ли🤔❗

    17:05 05.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Васил

    7 14 Отговор
    Оправихте убийците по пътя тръгнахте с деца и колоездачи да се занимавате. Измет долна

    Коментиран от #16, #23

    17:10 05.07.2026

  • 8 ЕЛ МПС само на пътя!

    17 2 Отговор
    Велосипедистите вън от тротоарите! ---------------- ЕЛ МПС само на пътя! ------------- Тротоарите само за пешеходци! ---------------В Бг НЯМА кой да глобява нарушителите!

    17:10 05.07.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хмм":

    ВелосиПЕДАЛИстите НЯМАТ място на тротоара❗
    Там могат да карат велосипеди САМО ДЕЦА ДО ДВАНАДЕСЕТ годишна възраст❗
    Названието ПЕШЕХОДНА пътека самО показва, че там е място за ПЕШеХОДцИ❗

    Коментиран от #14

    17:11 05.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Да попитам

    2 7 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Пенсиите да не се обаждат .

    17:18 05.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Калин

    11 4 Отговор

    До коментар #7 от "Васил":

    Днес ходих до нашия кауфланд. Пътя ми минава по пътя за един наш парк, където събота и неделя се стича мало и голямо. Докато стигна до там спирах на 6 светофара + 3 пешеходни. На ввсички тия места, тротнетки и велосипеди си минаваха на ход през пешеходните пътеки. Как пък един не слезе и да си бута возилото както е по ЗАКОН?
    Обаче ако бутнеш някой такъв, голям вой надават всичките ПЕДАЛетки.

    17:20 05.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Кмета

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Васил":

    Василе,децата до 14 годишна възраст нямат още лични карти! До 14 все още са деца! Ел.тротонетката е превозно средство,което е на батерии и със скорост недопустима за деца: защото няма как да реагират адекватно в рискова ситуация! За това и шофьорска книжка се дава,когато се навършат 18 години.Случаите завършили трагично с деца, вече са показателни че трябва да се предприемат мерки,за да няма разплакани семейства.Има механизми,но няма инициатива нека да не се правим на неандерталци.

    17:32 05.07.2026

  • 24 Лост

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Ще ги накарат да носят жилетка с номерата на тротинетките 🤣🤣🤣.

    17:32 05.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 А. Пожарникарясганин има ли

    0 2 Отговор
    ценза да управлява държава......не ШОТО ценза му е СААААМО да краде и родоотстъпва....

    17:35 05.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Да ти го напиша

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Пий си попарата ,виж си инструмента ти отдолу ,прокапа.

    17:38 05.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Цвете

    3 2 Отговор
    А КОГА ЩЕ ГЛОБИТЕ МАГНИТСКИ, КОЙТО МНОГО ГОДИНИ НЕ ХОДЕШЕ В ПАРЛАМЕНТА НА РАБОТА И ПОЛУЧАВАШЕ ЗАПЛАТАТА СИ???????? ПО 250 ЕВРО Е МНОГО ГОЛЯМА ГЛОБА, ЗАСЛУЖАВАТ ДА БЪДАТ ГЛОБЕНИ ,НО ЧАК ПЪК С ТАКАВА СУМА? ПОСЛЕ КЪДЕ ОТИВАТ ПАРИТЕ ? В КМЕТСТВОТО ЛИ, В ПОЛИЦИЯТА ЛИ? КЪДЕ? 🤦‍♂️🤷‍♀️🤔🥸🫵

    17:44 05.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 БутБлуг

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Това не е мой проблем. Аз тротинетки не карам. Децата ми също.

    17:47 05.07.2026

  • 33 Бойкот на О.Л.Хлъц

    1 0 Отговор
    Това е много добре, но очакваме да глобяват и шофьорите на джипове, паркирани по тротоари и градинки...

    18:11 05.07.2026