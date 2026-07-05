Глобиха родители на деца с тротинетки в Бургас

Родители на три 14-годишни момчета са глобени с по 250 евро, след като децата им са били установени да управляват електрически тротинетки в нарушение на закона, съобщи БНТ.
Сигнал за група деца, намиращи се в двора на училище в Бургас и управляващи електрически тротинетки, е подаден на 1 юли. На място е изпратен екип на УКОРС. Общинските служители са установили децата и са ги отвели във Второ районно управление, където са били извикани и техните родители.
Съгласно действащите правила, лица под 16-годишна възраст нямат право да управляват електрически тротинетки. При нарушения от непълнолетни отговорността се носи от родителите, на които се налагат санкции.
Това е втори подобен случай в рамките на няколко седмици в града, при който родител е санкциониран, след като детето му е хванато да управлява индивидуално електрическо превозно средство. При предходния случай нарушението е установено на ул. „Александровска“.
От началото на юни в Бургас са глобени 61 души за управление на електрически тротинетки на нерегламентирани места. Санкционирани са и 47 велосипедисти. Според общината сигналите за подобни нарушения са ежедневни и десетки на брой.
Община Бургас настоява за по-бързо приемане на наредба за задължителна регистрация на електрическите индивидуални превозни средства. Според местната администрация това е най-ефективният начин за идентифициране на нарушителите, тъй като тротинетките са бързи и маневрени, а опитите за спирането им често създават риск както за водачите, така и за околните.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Феликс Дж
Коментиран от #3, #4
17:01 05.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Да попитам
До коментар #1 от "Феликс Дж":Подмокри ли се . Айде в Комлука бързо.
17:04 05.07.2026
4 Лост
До коментар #1 от "Феликс Дж":Справили са се , защото са ги извикали по сигнал.
17:04 05.07.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Защото е по-лесно ли🤔❗
17:05 05.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Васил
Коментиран от #16, #23
17:10 05.07.2026
8 ЕЛ МПС само на пътя!
17:10 05.07.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Хмм":ВелосиПЕДАЛИстите НЯМАТ място на тротоара❗
Там могат да карат велосипеди САМО ДЕЦА ДО ДВАНАДЕСЕТ годишна възраст❗
Названието ПЕШЕХОДНА пътека самО показва, че там е място за ПЕШеХОДцИ❗
Коментиран от #14
17:11 05.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Да попитам
До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Пенсиите да не се обаждат .
17:18 05.07.2026
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16 Калин
До коментар #7 от "Васил":Днес ходих до нашия кауфланд. Пътя ми минава по пътя за един наш парк, където събота и неделя се стича мало и голямо. Докато стигна до там спирах на 6 светофара + 3 пешеходни. На ввсички тия места, тротнетки и велосипеди си минаваха на ход през пешеходните пътеки. Как пък един не слезе и да си бута возилото както е по ЗАКОН?
Обаче ако бутнеш някой такъв, голям вой надават всичките ПЕДАЛетки.
17:20 05.07.2026
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23 Кмета
До коментар #7 от "Васил":Василе,децата до 14 годишна възраст нямат още лични карти! До 14 все още са деца! Ел.тротонетката е превозно средство,което е на батерии и със скорост недопустима за деца: защото няма как да реагират адекватно в рискова ситуация! За това и шофьорска книжка се дава,когато се навършат 18 години.Случаите завършили трагично с деца, вече са показателни че трябва да се предприемат мерки,за да няма разплакани семейства.Има механизми,но няма инициатива нека да не се правим на неандерталци.
17:32 05.07.2026
24 Лост
До коментар #22 от "Механик":Ще ги накарат да носят жилетка с номерата на тротинетките 🤣🤣🤣.
17:32 05.07.2026
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26 А. Пожарникарясганин има ли
17:35 05.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Да ти го напиша
До коментар #22 от "Механик":Пий си попарата ,виж си инструмента ти отдолу ,прокапа.
17:38 05.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Цвете
17:44 05.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 БутБлуг
До коментар #22 от "Механик":Това не е мой проблем. Аз тротинетки не карам. Децата ми също.
17:47 05.07.2026
33 Бойкот на О.Л.Хлъц
18:11 05.07.2026