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Кучета нападнаха жена, собственикът им избяга и я остави с разкъсни рани по главата

Кучета нападнаха жена, собственикът им избяга и я остави с разкъсни рани по главата

7 Юли, 2026 17:14 1 197 29

  • кучета-
  • самоков-
  • нападение

Пострадалата е транспортирана в столична болница с множество рани

Кучета нападнаха жена, собственикът им избяга и я остави с разкъсни рани по главата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена е била нападната от кучета на ул. „Цар Борис III“ в Самоков. Инцидентът е станал на 6 юли, около 16:00 часа, съобщават от Областната дирекция на МВР-София.

След като постъпил сигнал, на място незабавно били изпратени полицейски служители. Изяснено е, че докато се е разхождала по улицата, жената е била нападната от две кучета, водени от мъж.

Пострадалата е транспортирана в столична болница с множество разкъсни рани по главата, лицето и гушата.

Собственикът на животните, който междувременно напуснал местопроизшествието, бързо е установен и задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават под ръководството на прокуратурата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    42 4 Отговор
    Кога бе!!! Кога ще се сложи ред с тия кучета!!! Зверски данъци за отглеждане на куче! ЗВЕРСКИ!!! В хиляди!!! И общините държани отговорни за всяко бездомно на улицата! Лично и със затвор за администрацията ако то ухапе някого!!!

    Кучетата ли са ви най-важните в тая прогнила кочина?! Кой и кога ги направи свещенни животни?!!!

    Коментиран от #5, #21

    17:17 07.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 оня с коня

    11 6 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    Коментиран от #9

    17:20 07.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бойкот на О.Л.Хлъц

    17 2 Отговор
    Няма какво да разследват - разстрел за помияролюбителя, така и другите ще се научат...

    17:28 07.07.2026

  • 8 Не съм съгласен

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "кучарките саБОКЛУЦИ":

    Ами ако ти е съсед...до теб или над теб...пак ли това ще твърдиш?
    А днес пак някакви кучкари на протест са излязли...

    17:29 07.07.2026

  • 9 Каубоя

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Яко те е блъскал коня...дето свари...

    Коментиран от #14

    17:30 07.07.2026

  • 10 Анонимен

    19 0 Отговор
    Това кога най-накрая ще се третира като умишлен опит за убийство?

    17:31 07.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Левски

    18 1 Отговор
    До всички, които жалят кучетата, ако жертвата бъде ваш роднина, каква песен ще пеете?

    17:43 07.07.2026

  • 14 оня с коня

    14 2 Отговор

    До коментар #9 от "Каубоя":

    мръсноДОЛНО племе са кучарите

    по -добре си отлгедайте кон! кон бе кон! кон!

    17:47 07.07.2026

  • 15 селянина с коня

    10 4 Отговор
    аз затова често мятам около блока печена мръвка със кукички за риба

    кое куче хапне месото и край с него

    кои иска кучето му да не яде от моите кукички да си го храни у дома и да не го пуща навън

    улиците не са за ваще майссти да се разкарват по тях

    Коментиран от #18

    17:49 07.07.2026

  • 16 Тома

    10 1 Отговор
    Чакаме коментар от защитниците на животните.Собственика на кучетата ще го биеме ли или ще го е......

    17:51 07.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "селянина с коня":

    И аз така на селяните около блока ...после ги закачвам на лоста с корда да се мятат докато пукнат ...

    17:56 07.07.2026

  • 19 Наблюдател

    8 1 Отговор
    Защитниците на животните вече трябваше да са обвинили жената.

    Коментиран от #20

    18:02 07.07.2026

  • 20 Разбира се

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Наблюдател":

    само да и позакърпят раните, и следва дело и затвор. Няма да я бавят много.

    18:08 07.07.2026

  • 21 Сила

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Следващия тир е твоя !!! Пътува към тебе ...🫵
    Май Плежър 👌

    18:15 07.07.2026

  • 22 Безопасността на хората - приоритет!!

    2 0 Отговор
    Ето кратък коментар в подобен дух, но по-умерен:

    > Докога ще чакаме да се случи поредният тежък инцидент, преди да има истински контрол? Без значение дали става дума за домашни или безстопанствени кучета – правилата трябва да се спазват, а отговорността да е ясна. Безопасността на хората трябва да бъде приоритет.

    18:22 07.07.2026

  • 23 Възмутен

    1 0 Отговор
    Всеки съчувства на животните, но нека не забравяме и хората, които трябва да се чувстват сигурни по улиците. Време е за ред и контрол, а не само за реакции след трагедии.

    18:24 07.07.2026

  • 24 Мнение

    2 0 Отговор
    Колко още хора трябва да пострадат, за да има реални мерки? Отговорността към животните е важна, но отговорността към човешкия живот е на първо място.

    18:24 07.07.2026

  • 25 Парадокс БГ

    2 0 Отговор
    Проблемът не е в самите животни, а в липсата на контрол и отговорност. Нужни са ясни правила и тяхното спазване.

    Коментиран от #29

    18:25 07.07.2026

  • 26 Отговорност

    2 0 Отговор
    Съчувствие към животните – да. Но сигурността на хората не може да бъде пренебрегвана. Време е за отговорност

    18:26 07.07.2026

  • 27 мда

    1 0 Отговор
    Кучкарите всички са откачени

    18:30 07.07.2026

  • 28 най-важните

    1 0 Отговор
    Кучетата ли са ви най-важните в тая прогнила бг? - Кой и кога ги направи свещенни животни?!!!

    18:30 07.07.2026

  • 29 Сила

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Парадокс БГ":

    Именно , в противен случай се дава повод на разни садисти и дегенерати да афишират необезпокоявани примитивните си страсти !!!
    За справка ....коментар 1 ( класически дегенерат , като за учебник по психиатрия !)

    18:32 07.07.2026