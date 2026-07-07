Кучета нападнаха жена, собственикът им избяга и я остави с разкъсни рани по главата

Жена е била нападната от кучета на ул. „Цар Борис III“ в Самоков. Инцидентът е станал на 6 юли, около 16:00 часа, съобщават от Областната дирекция на МВР-София.

След като постъпил сигнал, на място незабавно били изпратени полицейски служители. Изяснено е, че докато се е разхождала по улицата, жената е била нападната от две кучета, водени от мъж.

Пострадалата е транспортирана в столична болница с множество разкъсни рани по главата, лицето и гушата.

Собственикът на животните, който междувременно напуснал местопроизшествието, бързо е установен и задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават под ръководството на прокуратурата.