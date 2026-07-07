Кучета нападнаха жена, собственикът им избяга и я остави с разкъсни рани по главата

Жена е била нападната от кучета на ул. „Цар Борис III“ в Самоков. Инцидентът е станал на 6 юли, около 16:00 часа, съобщават от Областната дирекция на МВР-София.
След като постъпил сигнал, на място незабавно били изпратени полицейски служители. Изяснено е, че докато се е разхождала по улицата, жената е била нападната от две кучета, водени от мъж.
Пострадалата е транспортирана в столична болница с множество разкъсни рани по главата, лицето и гушата.
Собственикът на животните, който междувременно напуснал местопроизшествието, бързо е установен и задържан за срок до 24 часа.
По случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават под ръководството на прокуратурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Кучетата ли са ви най-важните в тая прогнила кочина?! Кой и кога ги направи свещенни животни?!!!
Коментиран от #5, #21
17:17 07.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 оня с коня
Коментиран от #9
17:20 07.07.2026
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6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Бойкот на О.Л.Хлъц
17:28 07.07.2026
8 Не съм съгласен
До коментар #3 от "кучарките саБОКЛУЦИ":Ами ако ти е съсед...до теб или над теб...пак ли това ще твърдиш?
А днес пак някакви кучкари на протест са излязли...
17:29 07.07.2026
9 Каубоя
До коментар #4 от "оня с коня":Яко те е блъскал коня...дето свари...
Коментиран от #14
17:30 07.07.2026
10 Анонимен
17:31 07.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Левски
17:43 07.07.2026
14 оня с коня
До коментар #9 от "Каубоя":мръсноДОЛНО племе са кучарите
по -добре си отлгедайте кон! кон бе кон! кон!
17:47 07.07.2026
15 селянина с коня
кое куче хапне месото и край с него
кои иска кучето му да не яде от моите кукички да си го храни у дома и да не го пуща навън
улиците не са за ваще майссти да се разкарват по тях
Коментиран от #18
17:49 07.07.2026
16 Тома
17:51 07.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сила
До коментар #15 от "селянина с коня":И аз така на селяните около блока ...после ги закачвам на лоста с корда да се мятат докато пукнат ...
17:56 07.07.2026
19 Наблюдател
Коментиран от #20
18:02 07.07.2026
20 Разбира се
До коментар #19 от "Наблюдател":само да и позакърпят раните, и следва дело и затвор. Няма да я бавят много.
18:08 07.07.2026
21 Сила
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Следващия тир е твоя !!! Пътува към тебе ...🫵
Май Плежър 👌
18:15 07.07.2026
22 Безопасността на хората - приоритет!!
> Докога ще чакаме да се случи поредният тежък инцидент, преди да има истински контрол? Без значение дали става дума за домашни или безстопанствени кучета – правилата трябва да се спазват, а отговорността да е ясна. Безопасността на хората трябва да бъде приоритет.
18:22 07.07.2026
23 Възмутен
18:24 07.07.2026
24 Мнение
18:24 07.07.2026
25 Парадокс БГ
Коментиран от #29
18:25 07.07.2026
26 Отговорност
18:26 07.07.2026
27 мда
18:30 07.07.2026
28 най-важните
18:30 07.07.2026
29 Сила
До коментар #25 от "Парадокс БГ":Именно , в противен случай се дава повод на разни садисти и дегенерати да афишират необезпокоявани примитивните си страсти !!!
За справка ....коментар 1 ( класически дегенерат , като за учебник по психиатрия !)
18:32 07.07.2026