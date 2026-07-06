Демерджиев след мелето в Асеновград: Държавата се връща на мястото си. Край на безнаказаността (ВИДЕО)

Държавата се връща на мястото си. Край на безнаказаността и на своеволията.

Случаят в Асеновград е поредното проявление на отстъплението на законността, което наблюдавахме години наред. Затваряне на очи пред нарушенията.

МВР ще действа безкомпромисно при всяко нарушаване на обществения ред, независимо за коя точка на България става въпрос.

Това публикува на страницата си във фейсбук министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след полицейската акция в ромската махала на Асеновград. Масовото сбиване тази нощ завърши със седем ареста, иззети въздушни пушки и бутилки със запалителна течност. В безредиците са участвали около 300 живущи в махалата, припомнят от novini.bg.