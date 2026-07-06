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Демерджиев след мелето в Асеновград: Държавата се връща на мястото си. Край на безнаказаността (ВИДЕО)

Демерджиев след мелето в Асеновград: Държавата се връща на мястото си. Край на безнаказаността (ВИДЕО)

6 Юли, 2026 16:45 2 237 50

  • иван демерджиев-
  • асеновград-
  • меле-
  • държава-
  • място-
  • безнаказаност

Случаят в Асеновград е поредното проявление на отстъплението на законността, което наблюдавахме години наред. Затваряне на очи пред нарушенията, написа още вътрешният министър

Демерджиев след мелето в Асеновград: Държавата се връща на мястото си. Край на безнаказаността (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Държавата се връща на мястото си. Край на безнаказаността и на своеволията.
Случаят в Асеновград е поредното проявление на отстъплението на законността, което наблюдавахме години наред. Затваряне на очи пред нарушенията.
МВР ще действа безкомпромисно при всяко нарушаване на обществения ред, независимо за коя точка на България става въпрос.

Това публикува на страницата си във фейсбук министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след полицейската акция в ромската махала на Асеновград. Масовото сбиване тази нощ завърши със седем ареста, иззети въздушни пушки и бутилки със запалителна течност. В безредиците са участвали около 300 живущи в махалата, припомнят от novini.bg.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    27 6 Отговор
    Така и Баце дойде на власт с мелето в Катуница.

    16:47 06.07.2026

  • 4 Проблема сте вие каун

    35 15 Отговор
    Вие толерирате ромската престъпност и беззаконие затова 91% от ромите гласуваха за вас на последните избори

    Коментиран от #17

    16:47 06.07.2026

  • 5 Шака Зулу

    24 2 Отговор
    Ко каза ко , ай стига ве . Ма наистина ли. След това , след онова но никога преди това

    16:48 06.07.2026

  • 6 оня с коня

    15 20 Отговор
    Искам да Грьъмне АЕЦ-а Кoзлoдyй или земетрecение като във Венецуела да иизбие всички Евро - Aтлантици които живеят луксозно ,с крacиви жeни ,cкъпи кoли и екскурзии и почивки...
    Няма само аз caмoтната и сьъдрана кoпeйка да се мъчa без радост и смислен живот по цели нощи тук в сайта - денонощно..

    16:48 06.07.2026

  • 7 ццц

    43 3 Отговор
    Това сме го чували и преди, демерджиев, ама cигaнcкaтa cгaн става все по-нагла.

    16:50 06.07.2026

  • 8 И Киев е Руски

    26 7 Отговор
    Оставете ги да се изтрепят

    Коментиран от #45

    16:52 06.07.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 1 Отговор
    ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В НАБОРНА ВЪЗРАСТ
    18 ДО 40 ГОДИНИ СЕ МОБИЛИЗИРАТ
    ДА СЛУЖАТ В КЕЧ-А СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ
    .....
    И 2 ГОДИНИ ДА СТРОЯТ ЦИГАНСКАТА МАХАЛА В АСЕНОВГРАД
    .... МОЖЕ ДА ПОСТРОЯТ И КЪЩИЧКИ , И ЧИТАЛИЩЕ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ ЗА РОМИТЕ
    ....
    .. А НАЙ УМНИТЕ ДА ЗАВЪРШАТ 3 МЕСЕЦА
    ВОЕННА ШКОЛА ЗА ШОФЬОРИ, АРМАТУРИСТИ, ЗАВАРЧИЦИ - ПРИМЕРНО

    16:54 06.07.2026

  • 10 Електра

    22 8 Отговор
    Заради тая рядко противна буца мас, която мисирките устно угрижват спрях да гледам казионните телевизии. Но другаря Баташ, нарочно държи в правителството Мазния и Шшкавия за да изглежда по привлекателен пред Деса поетеса и овцете гласували за него...

    Коментиран от #25

    16:56 06.07.2026

  • 11 Никой

    27 0 Отговор
    Скоро тези примати ще хвърлят мерак и на вас , тези които неглижирате този очеваден вече проблем . Само ,че духът може да е излязъл от бутилката на Аладин

    16:58 06.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Май-май ти си тоя,

    22 3 Отговор
    който не се справя. Видяхме те, некадърник!

    17:01 06.07.2026

  • 15 Дано ти гръмне бушона!

    22 4 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Че белким спреш да папагалиш тая простотия...!

    Коментиран от #16

    17:02 06.07.2026

  • 16 оня с коня

    1 8 Отговор

    До коментар #15 от "Дано ти гръмне бушона!":

    искате ли да ви обдухат отдолу? даже преглъщам семето

    17:03 06.07.2026

  • 17 Не си убедителен!

    6 8 Отговор

    До коментар #4 от "Проблема сте вие каун":

    Но вЕрвай си-няма лошо!

    17:03 06.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Васил

    20 1 Отговор
    Почти три месеца минаха престъпността корупцията са си на същото ниво както при Боко и Шиши няма какво да се заблуждаваме нищо не се е променило освен главният герой.

    Коментиран от #41, #43

    17:09 06.07.2026

  • 20 хаха

    9 6 Отговор
    Който ете-ете ...е-т-ал. Мара вече не е "дашна".

    Добре ве байганьовец. Вие един Мантинелко Тиквов не можете да вкарате на топло ве.

    Коментиран от #35, #38

    17:11 06.07.2026

  • 21 така така

    19 4 Отговор
    Kakва държава се връща? Само зулуми след вас. Дебил гълъб нещастен. За смяяна си.

    17:13 06.07.2026

  • 22 Азззззззз

    17 1 Отговор
    Сега да влезнат и багерите в тая махала и всички незаконни постройки да се сринат!

    17:14 06.07.2026

  • 23 Нищо не се връща

    15 1 Отговор
    Лъжеш и не правиш нищо. Губенето на време е вашето приэвание и всички вече го виждат!

    17:15 06.07.2026

  • 24 гост

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    само теб да затрие е предостатъчно.

    17:19 06.07.2026

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Електра":

    НРАВИТСЯ , НЕ НРАВИТСЯ
    ТЕРПИ МОЯ КРАСАВИЦА
    ...

    17:19 06.07.2026

  • 26 Данъчни

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Решение":

    Проверки и икономическа полиция на всички роми,които взимат социални,а карат последни модели автомобили и живеят в триетажни къщи.

    17:20 06.07.2026

  • 27 Боа

    3 2 Отговор
    Българска демократична действителност!

    17:24 06.07.2026

  • 28 Шмекер Копейкин празнодумеца

    10 4 Отговор
    Тези регресивните от рашистката партия на дезертьора румен кРадев скоро ще настигнат по празнословство и npocтотия аятоласите на костя Копейкин от ПП Zабраждане.

    17:25 06.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 5 Отговор
    ВЗЕМЕТЕ ПРИМЕР ОТ УКРАЙНА :)))
    ...
    ТАМ ЦИГAHИTE СА 42 ХИЛЯДИ В ДЪРЖАВАТА :))))
    .....
    ЛИДЕРА ЗЕЛЕНСКИ ГИ ПОЛЗВА САМО ЗА ОПИТНИ ЗАЙЦИ И ЕКСПЕРИМЕНТИ :)))
    .....В БРАТСКА РУСИЯ ИМАШЕ СТАТИЯ - РОМИТЕ В УКРАЙНА ЖЕРТВИ НА НАЦИСТКИЯ РЕЖИМ В КИЕВ:)))
    .....
    А ТУК НИ УБИВАТ И МАЛТРЕТИРАТ:((((
    ......
    В ЦАРСКА БЪЛГАРИЯ ОБЩО ЦИГAНИTE БЯХА 48 ХИЛЯДИ :))))
    .....
    ПРИ БАЙ ТОШО СТАНАХА МИЛИОН :((((
    ....
    ВНЕСЕ 350 ХИЛЯДИ ОТ ТЯХ ПРОГОНЕНИ ОТ ГЪРЦИЯ И СЪРБИЯ :(((((
    .....
    НА ПЪРВИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ НА 10 ЮНИ 1990 ГОДИНА 98 ПРОЦЕНТА ОТ РОМИТЕ ГЛАСУВАХА ЗА БКП :(((
    ....
    ХВЪРЛЯХА СЕ ПРЕД КОЛИТЕ С ПАЛЕЦА ЗНАКА НА БКП И ВИКАХА - БКП БКП КАТО ДОЙДАТ ОНЕЗИ СДС-ТО ЩЕ НИ НАКАРАТ ДА РАБОТИМ:(((
    ......
    БАЙ ТОШО ИМ РАЗДАДЕ БЕЗПЛАТНИ ЖИЛИЩА ЗА РАЗЛИКА ОТ БЪЛГАРИТЕ И РЕШИ ДА ГИ ИНТЕГРИРА КАТО ГИ НАСЕЛИ В БЛОКОВЕТЕ С НАС :(((
    .....
    ТЕ ЧУПЕХА ,РУШАХА И ВКАРВАХА ЖИВОТНИ В БЕЗПЛАТНИТЕ ИМ АПАРТАМЕНТИ:(((
    ......
    ДОБРЕ ЧЕ ДОЙДЕ ДЕМОКРАЦИЯТА И РАЗПРОДАДОХА ПОДАРЕНИТЕ ИМ ЖИЛИЩА И КУПИХА КЪЩИ ПО СЕЛАТА С ПАРИТЕ:)))
    ....
    ПОСЛЕ И ТЯХ ПРОДАДОХА И ИЗБЯГАХА В KATУНИ:)))
    .....
    ВЕЧЕ НЯМА ПОДАРЪЦИ ЗА ТЕЗИ ПРИМАТИ

    Коментиран от #37

    17:30 06.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Само така

    3 4 Отговор
    Че слугинажът на Пеевски и Сие нещо се активизира

    17:31 06.07.2026

  • 35 Данчо

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "хаха":

    Е как да го вкарат като се оказа , че последната поръчка на ГЕРБ е от преди 9 години. . Последната поръчка принципно е от 2023 г на Шишков , ама той забравил кой я подписал ! С такива министри какво чакаш , повече от същото .

    17:32 06.07.2026

  • 36 Демерджиев, държавата опровергава

    6 0 Отговор
    думите ти всеки ден. Неспирни мелета в махалите и по пътищата, удавени хора, отвличания... Богати джигити глобени със смешни суми.
    Ти в паралелна реалност ли си?

    17:32 06.07.2026

  • 37 Прав сте ...ето колко са там

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Цигани в Украйна
    Език

    Циганите са етническа група в Украйна. Според преброяването на населението през 2001 г. те са 47 587 души, или 0,09 % от населението на страната.

    17:33 06.07.2026

  • 38 Защото мантинелите са

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "хаха":

    на Радевите служебници ве.

    17:34 06.07.2026

  • 39 Юрий

    2 1 Отговор
    Ехо, админчетата, пак се включихте!
    Тя държавата Дремеджиев е на мафията и на чааветата! !

    17:34 06.07.2026

  • 40 Дори копейски сапун не бих си купил

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Моряка":

    Копейките хептен не се къпят.

    Коментиран от #49

    17:36 06.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Не на същото

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Васил":

    Тройно по-висока е вече.
    На Дерменджиев не му е до нея.
    Той прави предизборни хватки по отстраняване на Радевата конкуренция. Затова е назначен де. Бойко Рашков номер 2.
    Оня пийваше, тоя си хапва.

    17:40 06.07.2026

  • 44 Демерджиев

    2 0 Отговор
    вместо да се занимаваш с полети, гледай си работата.

    17:41 06.07.2026

  • 45 Не може

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "И Киев е Руски":

    Радев ще остане без електорат.

    Коментиран от #50

    17:42 06.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Игрите на глада!?🦧🦍🦍🦍🥳🤣👍

    17:48 06.07.2026

  • 48 Лена

    2 0 Отговор
    Бях точен със парите въздух под налягане

    17:48 06.07.2026

  • 49 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Дори копейски сапун не бих си купил":

    Я па тоа!Възраждане са от Варна.Не ни обиждай.Ние варненците,се къпем в морето,всяко лято.

    17:49 06.07.2026

  • 50 Безпределно

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Не може":

    си т@п, Саше. Хайде сега докладвай, но пак такъв ще си.

    17:51 06.07.2026