Демерджиев след мелето в Асеновград: Държавата се връща на мястото си. Край на безнаказаността (ВИДЕО)

Държавата се връща на мястото си. Край на безнаказаността и на своеволията.
Случаят в Асеновград е поредното проявление на отстъплението на законността, което наблюдавахме години наред. Затваряне на очи пред нарушенията.
МВР ще действа безкомпромисно при всяко нарушаване на обществения ред, независимо за коя точка на България става въпрос.
Това публикува на страницата си във фейсбук министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след полицейската акция в ромската махала на Асеновград. Масовото сбиване тази нощ завърши със седем ареста, иззети въздушни пушки и бутилки със запалителна течност. В безредиците са участвали около 300 живущи в махалата, припомнят от novini.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 честен ционист
16:47 06.07.2026
4 Проблема сте вие каун
Коментиран от #17
16:47 06.07.2026
5 Шака Зулу
16:48 06.07.2026
6 оня с коня
Няма само аз caмoтната и сьъдрана кoпeйка да се мъчa без радост и смислен живот по цели нощи тук в сайта - денонощно..
16:48 06.07.2026
7 ццц
16:50 06.07.2026
8 И Киев е Руски
Коментиран от #45
16:52 06.07.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
18 ДО 40 ГОДИНИ СЕ МОБИЛИЗИРАТ
ДА СЛУЖАТ В КЕЧ-А СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ
.....
И 2 ГОДИНИ ДА СТРОЯТ ЦИГАНСКАТА МАХАЛА В АСЕНОВГРАД
.... МОЖЕ ДА ПОСТРОЯТ И КЪЩИЧКИ , И ЧИТАЛИЩЕ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ ЗА РОМИТЕ
....
.. А НАЙ УМНИТЕ ДА ЗАВЪРШАТ 3 МЕСЕЦА
ВОЕННА ШКОЛА ЗА ШОФЬОРИ, АРМАТУРИСТИ, ЗАВАРЧИЦИ - ПРИМЕРНО
16:54 06.07.2026
10 Електра
Коментиран от #25
16:56 06.07.2026
11 Никой
16:58 06.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Май-май ти си тоя,
17:01 06.07.2026
15 Дано ти гръмне бушона!
До коментар #1 от "оня с коня":Че белким спреш да папагалиш тая простотия...!
Коментиран от #16
17:02 06.07.2026
16 оня с коня
До коментар #15 от "Дано ти гръмне бушона!":искате ли да ви обдухат отдолу? даже преглъщам семето
17:03 06.07.2026
17 Не си убедителен!
До коментар #4 от "Проблема сте вие каун":Но вЕрвай си-няма лошо!
17:03 06.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Васил
Коментиран от #41, #43
17:09 06.07.2026
20 хаха
Добре ве байганьовец. Вие един Мантинелко Тиквов не можете да вкарате на топло ве.
Коментиран от #35, #38
17:11 06.07.2026
21 така така
17:13 06.07.2026
22 Азззззззз
17:14 06.07.2026
23 Нищо не се връща
17:15 06.07.2026
24 гост
До коментар #1 от "оня с коня":само теб да затрие е предостатъчно.
17:19 06.07.2026
25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #10 от "Електра":НРАВИТСЯ , НЕ НРАВИТСЯ
ТЕРПИ МОЯ КРАСАВИЦА
...
17:19 06.07.2026
26 Данъчни
До коментар #2 от "Решение":Проверки и икономическа полиция на всички роми,които взимат социални,а карат последни модели автомобили и живеят в триетажни къщи.
17:20 06.07.2026
27 Боа
17:24 06.07.2026
28 Шмекер Копейкин празнодумеца
17:25 06.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
ТАМ ЦИГAHИTE СА 42 ХИЛЯДИ В ДЪРЖАВАТА :))))
.....
ЛИДЕРА ЗЕЛЕНСКИ ГИ ПОЛЗВА САМО ЗА ОПИТНИ ЗАЙЦИ И ЕКСПЕРИМЕНТИ :)))
.....В БРАТСКА РУСИЯ ИМАШЕ СТАТИЯ - РОМИТЕ В УКРАЙНА ЖЕРТВИ НА НАЦИСТКИЯ РЕЖИМ В КИЕВ:)))
.....
А ТУК НИ УБИВАТ И МАЛТРЕТИРАТ:((((
......
В ЦАРСКА БЪЛГАРИЯ ОБЩО ЦИГAНИTE БЯХА 48 ХИЛЯДИ :))))
.....
ПРИ БАЙ ТОШО СТАНАХА МИЛИОН :((((
....
ВНЕСЕ 350 ХИЛЯДИ ОТ ТЯХ ПРОГОНЕНИ ОТ ГЪРЦИЯ И СЪРБИЯ :(((((
.....
НА ПЪРВИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ НА 10 ЮНИ 1990 ГОДИНА 98 ПРОЦЕНТА ОТ РОМИТЕ ГЛАСУВАХА ЗА БКП :(((
....
ХВЪРЛЯХА СЕ ПРЕД КОЛИТЕ С ПАЛЕЦА ЗНАКА НА БКП И ВИКАХА - БКП БКП КАТО ДОЙДАТ ОНЕЗИ СДС-ТО ЩЕ НИ НАКАРАТ ДА РАБОТИМ:(((
......
БАЙ ТОШО ИМ РАЗДАДЕ БЕЗПЛАТНИ ЖИЛИЩА ЗА РАЗЛИКА ОТ БЪЛГАРИТЕ И РЕШИ ДА ГИ ИНТЕГРИРА КАТО ГИ НАСЕЛИ В БЛОКОВЕТЕ С НАС :(((
.....
ТЕ ЧУПЕХА ,РУШАХА И ВКАРВАХА ЖИВОТНИ В БЕЗПЛАТНИТЕ ИМ АПАРТАМЕНТИ:(((
......
ДОБРЕ ЧЕ ДОЙДЕ ДЕМОКРАЦИЯТА И РАЗПРОДАДОХА ПОДАРЕНИТЕ ИМ ЖИЛИЩА И КУПИХА КЪЩИ ПО СЕЛАТА С ПАРИТЕ:)))
....
ПОСЛЕ И ТЯХ ПРОДАДОХА И ИЗБЯГАХА В KATУНИ:)))
.....
ВЕЧЕ НЯМА ПОДАРЪЦИ ЗА ТЕЗИ ПРИМАТИ
Коментиран от #37
17:30 06.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Само така
17:31 06.07.2026
35 Данчо
До коментар #20 от "хаха":Е как да го вкарат като се оказа , че последната поръчка на ГЕРБ е от преди 9 години. . Последната поръчка принципно е от 2023 г на Шишков , ама той забравил кой я подписал ! С такива министри какво чакаш , повече от същото .
17:32 06.07.2026
36 Демерджиев, държавата опровергава
Ти в паралелна реалност ли си?
17:32 06.07.2026
37 Прав сте ...ето колко са там
До коментар #32 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Цигани в Украйна
Език
Циганите са етническа група в Украйна. Според преброяването на населението през 2001 г. те са 47 587 души, или 0,09 % от населението на страната.
17:33 06.07.2026
38 Защото мантинелите са
До коментар #20 от "хаха":на Радевите служебници ве.
17:34 06.07.2026
39 Юрий
Тя държавата Дремеджиев е на мафията и на чааветата! !
17:34 06.07.2026
40 Дори копейски сапун не бих си купил
До коментар #18 от "Моряка":Копейките хептен не се къпят.
Коментиран от #49
17:36 06.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Не на същото
До коментар #19 от "Васил":Тройно по-висока е вече.
На Дерменджиев не му е до нея.
Той прави предизборни хватки по отстраняване на Радевата конкуренция. Затова е назначен де. Бойко Рашков номер 2.
Оня пийваше, тоя си хапва.
17:40 06.07.2026
44 Демерджиев
17:41 06.07.2026
45 Не може
До коментар #8 от "И Киев е Руски":Радев ще остане без електорат.
Коментиран от #50
17:42 06.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Mими Кучева🐕🦺
17:48 06.07.2026
48 Лена
17:48 06.07.2026
49 Моряка
До коментар #40 от "Дори копейски сапун не бих си купил":Я па тоа!Възраждане са от Варна.Не ни обиждай.Ние варненците,се къпем в морето,всяко лято.
17:49 06.07.2026
50 Безпределно
До коментар #45 от "Не може":си т@п, Саше. Хайде сега докладвай, но пак такъв ще си.
17:51 06.07.2026