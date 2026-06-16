Мъж почина след ритник в лицето в село Староселци

Окръжната прокуратура в Плевен привлече като обвиняем и задържа 26-годишен мъж за причиняване на смърт по непредпазливост в резултат на умишлено нанесена телесна повреда, съобщиха от обвинението.
Обвинението наблюдава разследване за убийство на 50-годишен мъж от село Староселци, област Плевен. Разследването е започнало на 14 юни с извършване на оглед на местопроизшествие.
По делото е установено, че около 4:07 часа на 14 юни в град Искър той е нанесъл на жертвата силен удар с крак в лицето, в резултат на който пострадалият, падайки на асфалта, си удря главата.
Откаран е в Плевенската Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Д-р Георги Странски", където по-късно е починал от причинена черепно-мозъчна травма.
На 15 юни обвиняемият е задържан за 72 часа. На 17 юни, предстои внасяне на искане в Окръжен съд за вземане на мярка постоянен арест. По делото са иззети записи от камери за видеонаблюдение, разпитаните са свидетели, назначена е съдебно-медицинска експертиза.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тотална
13:46 16.06.2026
2 Mими Кучева🐕🦺
13:50 16.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Да, да
13:52 16.06.2026
5 за индийски нинджа
13:52 16.06.2026
6 ИВАН
13:53 16.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 провинциалист
14:11 16.06.2026
9 Мисит
14:19 16.06.2026
10 МП4
14:49 16.06.2026