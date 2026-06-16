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Мъж почина след ритник в лицето в село Староселци

Мъж почина след ритник в лицето в село Староселци

16 Юни, 2026 13:41 1 295 10

  • убийство-
  • село староселци

Окръжната прокуратура в Плевен привлече като обвиняем и задържа 26-годишен мъж

Мъж почина след ритник в лицето в село Староселци - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура в Плевен привлече като обвиняем и задържа 26-годишен мъж за причиняване на смърт по непредпазливост в резултат на умишлено нанесена телесна повреда, съобщиха от обвинението.

Обвинението наблюдава разследване за убийство на 50-годишен мъж от село Староселци, област Плевен. Разследването е започнало на 14 юни с извършване на оглед на местопроизшествие.

По делото е установено, че около 4:07 часа на 14 юни в град Искър той е нанесъл на жертвата силен удар с крак в лицето, в резултат на който пострадалият, падайки на асфалта, си удря главата.

Откаран е в Плевенската Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Д-р Георги Странски", където по-късно е починал от причинена черепно-мозъчна травма.

На 15 юни обвиняемият е задържан за 72 часа. На 17 юни, предстои внасяне на искане в Окръжен съд за вземане на мярка постоянен арест. По делото са иззети записи от камери за видеонаблюдение, разпитаните са свидетели, назначена е съдебно-медицинска експертиза.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тотална

    16 0 Отговор
    диващина !

    13:46 16.06.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 2 Отговор
    Било е политически спор между бабуин и бангаранга. 🦧🦍😪🦍🦧

    13:50 16.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да, да

    0 0 Отговор
    Да разбирам, че е убит в Искър.

    13:52 16.06.2026

  • 5 за индийски нинджа

    12 1 Отговор
    ли става въпрос ? за подчоовеците ще се наложи силово редуциране на популацията

    13:52 16.06.2026

  • 6 ИВАН

    10 1 Отговор
    Аха, непредпазливост, кой знае какви термини и вратички ще му измислят да го отърват, ама децата, ама жената ....

    13:53 16.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 провинциалист

    1 1 Отговор
    Може и да не е от команчите. Те първо повалят на земята и тогава ритат в главата.

    14:11 16.06.2026

  • 9 Мисит

    1 1 Отговор
    Хон Гил Дон,,,,,,,,йохогери,,,маваши му е играл,,,,,,,ама като са от Струселци,,що се трепът в Пелову,,,?

    14:19 16.06.2026

  • 10 МП4

    0 0 Отговор
    Гледай какво правят по 1Л водка на глава . Още!

    14:49 16.06.2026