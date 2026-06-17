В Кърджали задържаха бизнесмен и училищен директор за финансови щети при изпълнение на обществена поръчка

Двама мъже на 50 и 66 години са задържани по образувана преписка на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР-Кърджали за злоупотреби със средства по обществена поръчка за ремонт на училищен физкултурен салон, съобщиха от пресцентъра на МВР.

От събраните до момента данни е установено, че чрез съставени неистински документи са били отчетени и платени значително по-големи суми от реално извършените действия. На завишени цени са били доставени материали и спортни съоръжения. Разплащанията по обществената поръчка на стойност 550 000 лв. са били направени през миналата година. По предварителни изчисления нанесената щета чрез съставените неистински документи е за над 100 000 лв. Освен това обществената поръчка е била възложена на фирма с наложени санкции от Инспекцията по труда.

Проверката на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР-Кърджали е по три текста от Наказателния кодекс – за присвояване, безстопанственост и престъпление по служба.

След приключване на работата по случая материалите ще бъдат внесени в прокуратурата.