В Кърджали задържаха бизнесмен и училищен директор за финансови щети при изпълнение на обществена поръчка

Двама мъже на 50 и 66 години са задържани по образувана преписка на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР-Кърджали за злоупотреби със средства по обществена поръчка за ремонт на училищен физкултурен салон, съобщиха от пресцентъра на МВР.
От събраните до момента данни е установено, че чрез съставени неистински документи са били отчетени и платени значително по-големи суми от реално извършените действия. На завишени цени са били доставени материали и спортни съоръжения. Разплащанията по обществената поръчка на стойност 550 000 лв. са били направени през миналата година. По предварителни изчисления нанесената щета чрез съставените неистински документи е за над 100 000 лв. Освен това обществената поръчка е била възложена на фирма с наложени санкции от Инспекцията по труда.
Проверката на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР-Кърджали е по три текста от Наказателния кодекс – за присвояване, безстопанственост и престъпление по служба.
След приключване на работата по случая материалите ще бъдат внесени в прокуратурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
18:42 17.06.2026
2 в кърлежи
Коментиран от #4, #5
18:43 17.06.2026
3 марийке що не разследвате
на сдружението на тиквените чекмеджари
за много милиони и милиарди
а цъкате за дребни аматьори
18:45 17.06.2026
4 да не спират с проверките в общината
До коментар #2 от "в кърлежи":ама верно има ли почнати проверки и тикви и шопари
дали са бъркали в меда
18:47 17.06.2026
5 Пешо
До коментар #2 от "в кърлежи":В цялата държава трябва ..
18:55 17.06.2026
6 Иво
18:57 17.06.2026
7 Бат Вальо
19:03 17.06.2026
8 Трол
19:26 17.06.2026