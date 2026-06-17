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В Кърджали задържаха бизнесмен и училищен директор за финансови щети при изпълнение на обществена поръчка

В Кърджали задържаха бизнесмен и училищен директор за финансови щети при изпълнение на обществена поръчка

17 Юни, 2026 18:41 731 8

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По предварителни изчисления нанесената щета чрез съставените неистински документи е за над 100 000 лв.

В Кърджали задържаха бизнесмен и училищен директор за финансови щети при изпълнение на обществена поръчка - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама мъже на 50 и 66 години са задържани по образувана преписка на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР-Кърджали за злоупотреби със средства по обществена поръчка за ремонт на училищен физкултурен салон, съобщиха от пресцентъра на МВР.

От събраните до момента данни е установено, че чрез съставени неистински документи са били отчетени и платени значително по-големи суми от реално извършените действия. На завишени цени са били доставени материали и спортни съоръжения. Разплащанията по обществената поръчка на стойност 550 000 лв. са били направени през миналата година. По предварителни изчисления нанесената щета чрез съставените неистински документи е за над 100 000 лв. Освен това обществената поръчка е била възложена на фирма с наложени санкции от Инспекцията по труда.

Проверката на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР-Кърджали е по три текста от Наказателния кодекс – за присвояване, безстопанственост и престъпление по служба.

След приключване на работата по случая материалите ще бъдат внесени в прокуратурата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    8 0 Отговор
    И двамата са от Гроб

    18:42 17.06.2026

  • 2 в кърлежи

    7 0 Отговор
    трябва да не спират с проверките в общината и фирмите на дпс-гроб

    Коментиран от #4, #5

    18:43 17.06.2026

  • 3 марийке що не разследвате

    5 0 Отговор
    изпълнение на тлъстите обществени поръчки
    на сдружението на тиквените чекмеджари
    за много милиони и милиарди

    а цъкате за дребни аматьори

    18:45 17.06.2026

  • 4 да не спират с проверките в общината

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "в кърлежи":

    ама верно има ли почнати проверки и тикви и шопари
    дали са бъркали в меда

    18:47 17.06.2026

  • 5 Пешо

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "в кърлежи":

    В цялата държава трябва ..

    18:55 17.06.2026

  • 6 Иво

    3 0 Отговор
    20 години крадене, време беше да хванат поне един.

    18:57 17.06.2026

  • 7 Бат Вальо

    1 0 Отговор
    Тва за Милко Багдасаров ли иде реч ...

    19:03 17.06.2026

  • 8 Трол

    1 0 Отговор
    А ДПС и апс кога ще разследват в Кърджали

    19:26 17.06.2026