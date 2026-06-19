3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева, помогнала на Георги Семерджиев да се укрие

Софийският градски съд осъди на 3 години и 6 месеца „лишаване от свобода“ Симона Радева, подсъдима за лично укривателство. Наказанието трябва да бъде изтърпяно „ефективно“ при първоначален „общ режим“, предаде БНТ.
Съдът прие, че бившата полицайка Симона Радева е действала умишлено, като е имала намерение да прикрие действията на Георги Семерджиев, съзнавала е общественоопасния характер на деянието, предвиждала е и настъпването на общественоопасните последици.
Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест. Пожелали анонимност адвокати по наказателно право коментираха за ФАКТИ, че Симона Радева на практика почти няма да излежи присъдата си. От нея се приспада времето на ареста ѝ и времето на съдебния процес.
Припомняме, че на 5 юли 2022 година, движейки с висока скорост по бул. "Черни връх", джипът на Георги Семерджиев се блъска в асансьора до метростанция "Европейски съюз", който помита две млади жени на тротоара и причинява смъртта им. Георги Семерджиев бяга от мястото на инцидента и е задържан в дома си 12 часа по-късно. Той бе изправен пред съда по 5 обвинения, включително за причиняването на фаталната катастрофа, шофиране след употреба на наркотици и използване на фалшива шофьорска книжка.
На 21 май 2025 г. Георги Семерджиев беше осъден на последна инстанция на 20 години затвор. През август той бе преместен от Централния софийски затвор в Бобов дол след внасяне на забранени предмети и редица други нарушения.
Впоследствие разследването установи, че именно Симона Радева - по това време полицай, е помогнала на Семерджиев да се укрие, именно осигурявайки му стълбата.
Припомняме, че през юли 2022 г. СДВР образува дисциплинарно производство срещу Симона Радева и я отстрани от длъжност. Близо две години по-късно тя бе предадена на съд.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много малко
14:50 19.06.2026
2 Путин
14:50 19.06.2026
3 МП4
Коментиран от #31
14:53 19.06.2026
4 честен ционист
14:55 19.06.2026
5 Игнат Кенеф
Коментиран от #21
14:58 19.06.2026
6 Боньо Тонев
15:01 19.06.2026
7 Тенекиджиев
Коментиран от #12, #24
15:04 19.06.2026
8 Ивелин Михайлов
15:06 19.06.2026
9 Радев
15:07 19.06.2026
10 Цвете
Коментиран от #14, #17
15:11 19.06.2026
11 Наблюдател
15:13 19.06.2026
12 Радев
До коментар #7 от "Тенекиджиев":Аз я вкарах в затвора тая миганка бе преди мене бойко българоубиеца влачеше делото щото я е бал в зайчарника
15:14 19.06.2026
13 Анонимен
15:14 19.06.2026
14 Програмист
До коментар #10 от "Цвете":Поредната функционално неграмотна булгаранка
15:14 19.06.2026
15 Цвете
15:15 19.06.2026
16 Факт
15:17 19.06.2026
17 Юрист
До коментар #10 от "Цвете":Глупости досега беше мярка подписка,а това не се приспада.. тия адвокати от статията явно са от варненски свободен.. само арестът и домашен арест се приспадат
15:18 19.06.2026
18 Егати полицията!
тази с обърнатите джуки Симона Радева, или е пр@ститутк@
15:19 19.06.2026
19 батвесо
15:20 19.06.2026
20 Цвете
Коментиран от #27
15:20 19.06.2026
21 Дебилче, чети стстиите!
До коментар #5 от "Игнат Кенеф":Решението е Окончателно и не Подлежи на Жалба или Протест.!
15:21 19.06.2026
22 к0к0рч0 💋🍌
15:22 19.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 @@@
До коментар #7 от "Тенекиджиев":Не, Тя е рода с Мутрата борисоФ
15:22 19.06.2026
25 1488
Коментиран от #26
15:23 19.06.2026
26 Българин
До коментар #25 от "1488":Значи и ти си с фамилия Радев
15:23 19.06.2026
27 Улав
До коментар #20 от "Цвете":Не те слуша главата
15:24 19.06.2026
28 Тома
15:25 19.06.2026
29 От Сливенския
15:33 19.06.2026
30 Протъркахте и полицейската Хутка
15:39 19.06.2026
31 Ти не прочете ли
До коментар #3 от "МП4":Че няма да лежи в затвор щото няма за кога😅😅😅пак са я спасили магистратите
15:45 19.06.2026
32 културиста
15:46 19.06.2026
33 Град Козлодуй
15:49 19.06.2026
34 Дии
16:01 19.06.2026
35 Линда
16:01 19.06.2026
36 Евгени от Алфапласт
16:02 19.06.2026
37 владѝмир
16:08 19.06.2026