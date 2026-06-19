3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева, помогнала на Георги Семерджиев да се укрие

Софийският градски съд осъди на 3 години и 6 месеца „лишаване от свобода“ Симона Радева, подсъдима за лично укривателство. Наказанието трябва да бъде изтърпяно „ефективно“ при първоначален „общ режим“, предаде БНТ.

Съдът прие, че бившата полицайка Симона Радева е действала умишлено, като е имала намерение да прикрие действията на Георги Семерджиев, съзнавала е общественоопасния характер на деянието, предвиждала е и настъпването на общественоопасните последици.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест. Пожелали анонимност адвокати по наказателно право коментираха за ФАКТИ, че Симона Радева на практика почти няма да излежи присъдата си. От нея се приспада времето на ареста ѝ и времето на съдебния процес.

Припомняме, че на 5 юли 2022 година, движейки с висока скорост по бул. "Черни връх", джипът на Георги Семерджиев се блъска в асансьора до метростанция "Европейски съюз", който помита две млади жени на тротоара и причинява смъртта им. Георги Семерджиев бяга от мястото на инцидента и е задържан в дома си 12 часа по-късно. Той бе изправен пред съда по 5 обвинения, включително за причиняването на фаталната катастрофа, шофиране след употреба на наркотици и използване на фалшива шофьорска книжка.

На 21 май 2025 г. Георги Семерджиев беше осъден на последна инстанция на 20 години затвор. През август той бе преместен от Централния софийски затвор в Бобов дол след внасяне на забранени предмети и редица други нарушения.

Впоследствие разследването установи, че именно Симона Радева - по това време полицай, е помогнала на Семерджиев да се укрие, именно осигурявайки му стълбата.

Припомняме, че през юли 2022 г. СДВР образува дисциплинарно производство срещу Симона Радева и я отстрани от длъжност. Близо две години по-късно тя бе предадена на съд.