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3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева, помогнала на Георги Семерджиев да се укрие

3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева, помогнала на Георги Семерджиев да се укрие

19 Юни, 2026 14:49 1 892 37

  • симона радева-
  • георги семерджиев-
  • джип-
  • катастрофа-
  • софия

Съдът прие, че бившата полицайка Симона Радева е действала умишлено, като е имала намерение да прикрие действията на Георги Семерджиев

3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева, помогнала на Георги Семерджиев да се укрие - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд осъди на 3 години и 6 месеца „лишаване от свобода“ Симона Радева, подсъдима за лично укривателство. Наказанието трябва да бъде изтърпяно „ефективно“ при първоначален „общ режим“, предаде БНТ.

Съдът прие, че бившата полицайка Симона Радева е действала умишлено, като е имала намерение да прикрие действията на Георги Семерджиев, съзнавала е общественоопасния характер на деянието, предвиждала е и настъпването на общественоопасните последици.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест. Пожелали анонимност адвокати по наказателно право коментираха за ФАКТИ, че Симона Радева на практика почти няма да излежи присъдата си. От нея се приспада времето на ареста ѝ и времето на съдебния процес.

Припомняме, че на 5 юли 2022 година, движейки с висока скорост по бул. "Черни връх", джипът на Георги Семерджиев се блъска в асансьора до метростанция "Европейски съюз", който помита две млади жени на тротоара и причинява смъртта им. Георги Семерджиев бяга от мястото на инцидента и е задържан в дома си 12 часа по-късно. Той бе изправен пред съда по 5 обвинения, включително за причиняването на фаталната катастрофа, шофиране след употреба на наркотици и използване на фалшива шофьорска книжка.

На 21 май 2025 г. Георги Семерджиев беше осъден на последна инстанция на 20 години затвор. През август той бе преместен от Централния софийски затвор в Бобов дол след внасяне на забранени предмети и редица други нарушения.

Впоследствие разследването установи, че именно Симона Радева - по това време полицай, е помогнала на Семерджиев да се укрие, именно осигурявайки му стълбата.

Припомняме, че през юли 2022 г. СДВР образува дисциплинарно производство срещу Симона Радева и я отстрани от длъжност. Близо две години по-късно тя бе предадена на съд.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много малко

    47 0 Отговор
    са и дали, трябваше поне двойно...

    14:50 19.06.2026

  • 2 Путин

    18 6 Отговор
    4000 смъртни присъди за бавн0 ра 3 виващия таксиджия дето трепери в мазата

    14:50 19.06.2026

  • 3 МП4

    39 0 Отговор
    Доживях да видя осъден полицай/ка , ефективно , разгеле. Сега да си избира мъжка или женска лесби ще бъде в Сливен =)

    Коментиран от #31

    14:53 19.06.2026

  • 4 честен ционист

    12 7 Отговор
    Семерджиев трябва да го направят Радевисти главен секретар на МВР като дядо му навремето беше началник на Генералния щаб на БНА.

    14:55 19.06.2026

  • 5 Игнат Кенеф

    19 11 Отговор
    Това е за простолюдието. Сега ще минат обжалвания и ще стане условно.

    Коментиран от #21

    14:58 19.06.2026

  • 6 Боньо Тонев

    23 3 Отговор
    Първо се дава ефективно, за да се мотивира рушвета. След като минат парите под масата, става условно.

    15:01 19.06.2026

  • 7 Тенекиджиев

    8 9 Отговор
    Тя да не е рода с президента?

    Коментиран от #12, #24

    15:04 19.06.2026

  • 8 Ивелин Михайлов

    11 2 Отговор
    Ще й подаря 1 гъба за многократно използване, че в сливенския няма тампони и превръзки 😏

    15:06 19.06.2026

  • 9 Радев

    7 2 Отговор
    Ще намина през Сливенския да я напъна веднъж-дваж 😏😏😈

    15:07 19.06.2026

  • 10 Цвете

    7 4 Отговор
    И ЗАЩО ДА ЧЕТЕМ СТАТИЯТА, КОГАТО ТЯ НЯМА ДА ЛЕЖИ В ЗАТВОРА, ЗАЩОТО ВРЕМЕТО ОТ ПРОИЗШЕСТВИЕТО ,КАКВО? ЛЕЖАЛА ЛИ Е, ИЛИ НЕ? 🤦‍♂️👨‍🎓👀

    Коментиран от #14, #17

    15:11 19.06.2026

  • 11 Наблюдател

    14 1 Отговор
    Дойде ново правителство и някои им паднаха протекциите.

    15:13 19.06.2026

  • 12 Радев

    15 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тенекиджиев":

    Аз я вкарах в затвора тая миганка бе преди мене бойко българоубиеца влачеше делото щото я е бал в зайчарника

    15:14 19.06.2026

  • 13 Анонимен

    7 1 Отговор
    Интересно как СГС е последна инстанция?

    15:14 19.06.2026

  • 14 Програмист

    11 0 Отговор

    До коментар #10 от "Цвете":

    Поредната функционално неграмотна булгаранка

    15:14 19.06.2026

  • 15 Цвете

    8 5 Отговор
    И ЗАЩО ДА ЧЕТЕМ СТАТИЯТА, КОГАТО ТЯ НЯМА ДА ЛЕЖИ В ЗАТВОРА, ЗАЩОТО ВРЕМЕТО ОТ ПРОИЗШЕСТВИЕТО ,КАКВО? ЛЕЖАЛА ЛИ Е, ИЛИ НЕ? 🤦‍♂️👨‍🎓👀ВРЕМЕТО НА АРЕСТА И ВРЕМЕТО НА СЛЕДСТВИЕТО. А КОЛКО МНОГО ИМА ДА Я ПОСЛЕДВАТ ,НО ФИКТИВНО.ОСОБЕНО СРЕД БИВШИТЕ Й КОЛЕГИ. ЕГАТИ ПРАВОСЪДИЕТО. САМО ВРЪЗКИ ДА ИМАШ ИЛИ ПАРИ. 🤷‍♀️🥸🚔🎭🚔

    15:15 19.06.2026

  • 16 Факт

    10 0 Отговор
    Кой даде наркотика на момичето от Благоевград

    15:17 19.06.2026

  • 17 Юрист

    16 0 Отговор

    До коментар #10 от "Цвете":

    Глупости досега беше мярка подписка,а това не се приспада.. тия адвокати от статията явно са от варненски свободен.. само арестът и домашен арест се приспадат

    15:18 19.06.2026

  • 18 Егати полицията!

    18 0 Отговор
    Извинявайте факти не ми стана ясно полицайка ли е
    тази с обърнатите джуки Симона Радева, или е пр@ститутк@

    15:19 19.06.2026

  • 19 батвесо

    2 15 Отговор
    Не си спомням съвсем случая, ама от това, което прочетох, разбирам, че тя му е дала стълба за да се укрие в собствения си дом, където бил арестуван след 12 часа. И какво укривателство е това? Да се прибереш в дома си, където естествено ще те потърсят. Не го е скрила на неизвестно място, за да затрудни полицията. Ако е така, ега ти присъдата, че за убийство на пътя дават по-малко или условна.

    15:20 19.06.2026

  • 20 Цвете

    2 5 Отговор
    И ЗАЩО ДА ЧЕТЕМ СТАТИЯТА, КОГАТО ТЯ НЯМА ДА ЛЕЖИ В ЗАТВОРА, ЗАЩОТО ВРЕМЕТО ОТ ПРОИЗШЕСТВИЕТО ,КАКВО? ЛЕЖАЛА ЛИ Е, ИЛИ НЕ? 🤦‍♂️👨‍🎓👀ВРЕМЕТО НА АРЕСТА И ВРЕМЕТО НА СЛЕДСТВИЕТО. А КОЛКО МНОГО ИМА ДА Я ПОСЛЕДВАТ ,НО ФИКТИВНО.ОСОБЕНО СРЕД БИВШИТЕ Й КОЛЕГИ. ЕГАТИ ПРАВОСЪДИЕТО. САМО ВРЪЗКИ ДА ИМАШ ИЛИ ПАРИ. 🤷‍♀️🥸🚔🎭🚔

    Коментиран от #27

    15:20 19.06.2026

  • 21 Дебилче, чети стстиите!

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Игнат Кенеф":

    Решението е Окончателно и не Подлежи на Жалба или Протест.!

    15:21 19.06.2026

  • 22 к0к0рч0 💋🍌

    4 6 Отговор
    щом е от клана Радев всичко е ок

    15:22 19.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 @@@

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "Тенекиджиев":

    Не, Тя е рода с Мутрата борисоФ

    15:22 19.06.2026

  • 25 1488

    4 4 Отговор
    абе що сички б0клуцu в бг са с фамилия "Радев" ??

    Коментиран от #26

    15:23 19.06.2026

  • 26 Българин

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "1488":

    Значи и ти си с фамилия Радев

    15:23 19.06.2026

  • 27 Улав

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Цвете":

    Не те слуша главата

    15:24 19.06.2026

  • 28 Тома

    5 0 Отговор
    Ефективно и лишаване от свобода ама защо в кавички.Значи справедливия български съд е подсеща за колко пари ще трябва да се отчете иначе ще махне кавичките

    15:25 19.06.2026

  • 29 От Сливенския

    7 0 Отговор
    Охххх, Котьоооо... Чакаме я. Ще и скъсаме сливето от сех.

    15:33 19.06.2026

  • 30 Протъркахте и полицейската Хутка

    3 0 Отговор
    Маэгата и се эапени от семе

    15:39 19.06.2026

  • 31 Ти не прочете ли

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "МП4":

    Че няма да лежи в затвор щото няма за кога😅😅😅пак са я спасили магистратите

    15:45 19.06.2026

  • 32 културиста

    6 0 Отговор
    Симончето-лимончето ще полежи малко в сливенския. Какво пък, може да й се отрази добре.

    15:46 19.06.2026

  • 33 Град Козлодуй

    5 0 Отговор
    Честито на кифлето.

    15:49 19.06.2026

  • 34 Дии

    3 0 Отговор
    Трудовият й стаж като полицай брои ли се за пенсия? Като се уволни от полицията колко заплати на куп ще получи?

    16:01 19.06.2026

  • 35 Линда

    3 0 Отговор
    Ок дните за арест нормално да се приспадат , но времето на дъд бния процес звучи интересно

    16:01 19.06.2026

  • 36 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    Кифльоч татуиран престъпен. Малко са й. Но пак е нещо, при тиквун тия си разиграваха коня, както щат.

    16:02 19.06.2026

  • 37 владѝмир

    2 0 Отговор
    ще й скъсат пеперудката ! да се консултира с иванчева !

    16:08 19.06.2026