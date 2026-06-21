"Откриха труп на плажа в „Св. св. Константин и Елена“ край Варна"

64-годишен български гражданин е починал на плажа в курортния комплекс „Св. св. Константин и Елена“ край Варна.

По информация на bTV на мъжа му е прилошало, докато е бил на плажната ивица.

На място са били подадени сигнали и е пристигнал екип на Спешна помощ.

От ОД на МВР-Варна съобщиха, че човекът е загинал по медицински причини.