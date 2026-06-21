"Откриха труп на плажа в „Св. св. Константин и Елена“ край Варна"

64-годишен български гражданин е починал на плажа в курортния комплекс „Св. св. Константин и Елена“ край Варна.
По информация на bTV на мъжа му е прилошало, докато е бил на плажната ивица.
На място са били подадени сигнали и е пристигнал екип на Спешна помощ.
От ОД на МВР-Варна съобщиха, че човекът е загинал по медицински причини.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Байохазард
16:42 21.06.2026
2 к0к0рч0 💋🍌
16:43 21.06.2026
3 Пре..ба пенсията
16:44 21.06.2026
4 Отстрани
16:44 21.06.2026
5 1488
имал е причина чуека !
Коментиран от #8
16:45 21.06.2026
6 1488
16:46 21.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Че какви?
До коментар #5 от "1488":По естетически ли да загине?
16:48 21.06.2026
9 я по сериозно
"По информация на bTV на мъжа му е прилошало, докато е бил на плажната ивица.
На място са били подадени сигнали и е пристигнал екип на Спешна помощ."
Не стана ясно къде и как е "откритието".
Коментиран от #11
16:49 21.06.2026
10 Язе
16:52 21.06.2026
11 Мисирщина
До коментар #9 от "я по сериозно":Така е. Абсолютно некадърно написано. "Откриха" предполага, че някой случайно го е открил по хласталаците наоколо. А на човека му прилошало и подали сигнал до бърза помощ, това е всичко друго, но не и "откриха". Ама мисирщина, какво да го правиш. Мисиряците мисирят мисирщина
Коментиран от #14
16:52 21.06.2026
12 Град София
16:57 21.06.2026
13 00014
17:00 21.06.2026
14 Хмммм,
До коментар #11 от "Мисирщина":То бива, бива, но цял бивол курбан неива! Дори и заглавията на copy – paste материалите им вече не са верни. Ако пък се налагат и преводи да не говорим.
17:03 21.06.2026
15 Сигурно някой
17:05 21.06.2026
16 Балчик
По време на детските ми години преди 50-60 години нямаше такива ,,новини"
След манифестацията на 24-ти май всички бягахме край брега на морето за да си направим...,,сефтето".
Нямаше нито ,,охраняеми плажове" нито...,,спасители"...
А и трупове на удавени....тоже...
Днес в Бангарангия уви...така е...
Едни броят трупове,а други трупат пачки след пачки...
17:06 21.06.2026
17 Свързан
17:06 21.06.2026