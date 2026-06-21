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Откриха труп на плажа в „Св. св. Константин и Елена“ край Варна

Откриха труп на плажа в „Св. св. Константин и Елена“ край Варна

21 Юни, 2026 16:37 908 17

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На място са били подадени сигнали и е пристигнал екип на Спешна помощ

Откриха труп на плажа в „Св. св. Константин и Елена“ край Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

64-годишен български гражданин е починал на плажа в курортния комплекс „Св. св. Константин и Елена“ край Варна.

По информация на bTV на мъжа му е прилошало, докато е бил на плажната ивица.

На място са били подадени сигнали и е пристигнал екип на Спешна помощ.

От ОД на МВР-Варна съобщиха, че човекът е загинал по медицински причини.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Байохазард

    6 0 Отговор
    Мазута е токсичен.

    16:42 21.06.2026

  • 2 к0к0рч0 💋🍌

    2 4 Отговор
    рускогаварящ ?

    16:43 21.06.2026

  • 3 Пре..ба пенсията

    8 1 Отговор
    Да не ял дюнер за 18 евро

    16:44 21.06.2026

  • 4 Отстрани

    6 3 Отговор
    Това са виртуални пари, днес ги имаш утре ги нямаш. Котировките на борсата нищо не значат - въздух под налягане, каквато е и цялата западна икономика.

    16:44 21.06.2026

  • 5 1488

    5 1 Отговор
    "човекът е загинал по медицински причини"

    имал е причина чуека !

    Коментиран от #8

    16:45 21.06.2026

  • 6 1488

    4 1 Отговор
    ама че му прилошало той ли ви каза след като го намериха ?

    16:46 21.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Че какви?

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    По естетически ли да загине?

    16:48 21.06.2026

  • 9 я по сериозно

    3 1 Отговор
    "Откриха труп на плажа в „Св. св. Константин и Елена“ край Варна"

    "По информация на bTV на мъжа му е прилошало, докато е бил на плажната ивица.
    На място са били подадени сигнали и е пристигнал екип на Спешна помощ."

    Не стана ясно къде и как е "откритието".

    Коментиран от #11

    16:49 21.06.2026

  • 10 Язе

    1 1 Отговор
    Друго си е в шоп--ка да те сгази мотор при незаконни гонки от т.н Софиянец.

    16:52 21.06.2026

  • 11 Мисирщина

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "я по сериозно":

    Така е. Абсолютно некадърно написано. "Откриха" предполага, че някой случайно го е открил по хласталаците наоколо. А на човека му прилошало и подали сигнал до бърза помощ, това е всичко друго, но не и "откриха". Ама мисирщина, какво да го правиш. Мисиряците мисирят мисирщина

    Коментиран от #14

    16:52 21.06.2026

  • 12 Град София

    3 0 Отговор
    Препил. Преял. Ако е пил някой фалшиви питиета четвъртък петък и изял някоя вчерашна скумрия в ресторанта. Пиши го бегал!

    16:57 21.06.2026

  • 13 00014

    2 1 Отговор
    Няма - починал, умрял .... пукнал. Всички геройски "загиват" в борба с живота. Беден журналистически речник!

    17:00 21.06.2026

  • 14 Хмммм,

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мисирщина":

    То бива, бива, но цял бивол курбан неива! Дори и заглавията на copy – paste материалите им вече не са верни. Ако пък се налагат и преводи да не говорим.

    17:03 21.06.2026

  • 15 Сигурно някой

    0 0 Отговор
    със металдетектор е намерил часовник, халка,пръстен и златен ланец но до като ги е взимал разбрал че към тях е прикачен и труп та след като ги е взел се е обадил за откритието.

    17:05 21.06.2026

  • 16 Балчик

    0 0 Отговор
    ...нормално и естествено...
    По време на детските ми години преди 50-60 години нямаше такива ,,новини"
    След манифестацията на 24-ти май всички бягахме край брега на морето за да си направим...,,сефтето".
    Нямаше нито ,,охраняеми плажове" нито...,,спасители"...
    А и трупове на удавени....тоже...
    Днес в Бангарангия уви...така е...
    Едни броят трупове,а други трупат пачки след пачки...

    17:06 21.06.2026

  • 17 Свързан

    0 0 Отговор
    С Баба Алино...?!

    17:06 21.06.2026