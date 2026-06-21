Двама мъже са настанени в болница с опасност за живота след инцидент, прераснал в бой и стрелба на варненския плаж Кабакум. Сигналът за случилото се е подаден около 18:00 часа в неделя, а на място незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ, съобщи "Нова телевизия".

Спорът се е разразил между двама български граждани в заведение на плажната ивица. Пострадалите са на 19 и 24 години, като единият от тях е с прободна рана, а другият е прострелян. Двамата мъже са с опасност за живота.

Изясняват се причините и обстоятелствата, довели до инцидента.