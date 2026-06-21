Двама мъже са настанени в болница с опасност за живота след инцидент, прераснал в бой и стрелба на варненския плаж Кабакум. Сигналът за случилото се е подаден около 18:00 часа в неделя, а на място незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ, съобщи "Нова телевизия".
Спорът се е разразил между двама български граждани в заведение на плажната ивица. Пострадалите са на 19 и 24 години, като единият от тях е с прободна рана, а другият е прострелян. Двамата мъже са с опасност за живота.
Изясняват се причините и обстоятелствата, довели до инцидента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гларус
20:07 21.06.2026
3 Дик диверсанта
20:08 21.06.2026
4 Помак
Коментиран от #6, #14
20:08 21.06.2026
5 хормони без възпитание
20:09 21.06.2026
6 Гинг
До коментар #4 от "Помак":Едно време нямаше камери нито охранителни фирми, но имаше Държава.
Коментиран от #11
20:12 21.06.2026
7 Mими Кучева🐕🦺
20:12 21.06.2026
8 Хммм
20:13 21.06.2026
9 Ех, каква младеж
20:13 21.06.2026
10 План Ран Ът
20:14 21.06.2026
11 Помак
До коментар #6 от "Гинг":Това беше едно време ,сега е друго време ..Ал,ютуб,фейсбук,тик ток ,наркотици,наргилета ...и незнам кво
20:14 21.06.2026
12 Единият
20:16 21.06.2026
13 Последния Софиянец
Коментиран от #20
20:17 21.06.2026
14 Помако,
До коментар #4 от "Помак":Хайде спри да се изказваш! Ограниченият ти акъл вижда проблемите от такава смешна и нелепа перспектива, че тръпки ме побиват! За теб, ако се скъса язовирна стена, виновен ще е шофьорът на буса, който последен е минал по нея!
Коментиран от #18
20:18 21.06.2026
15 Сигурно
20:19 21.06.2026
16 Културните особености
Коментиран от #21
20:20 21.06.2026
17 Малко факти
20:21 21.06.2026
18 Помак
До коментар #14 от "Помако,":Разсмя ме...:) ,явно помкото одеяло за закуската на гостите от софето те е засегнало много ...познавам това състояние на съселяните си ..но това е истината !
20:21 21.06.2026
19 Да, да
20:21 21.06.2026
20 Кога
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Софиянец започна да тълкува варненските местности
Коментиран от #22
20:23 21.06.2026
21 Този път
До коментар #16 от "Културните особености":Руски особенности срещу българин ,и то добро момче ,познавам го
20:25 21.06.2026
22 Последния Софиянец
До коментар #20 от "Кога":Три години държах плаж на Кабакум.
20:27 21.06.2026
23 Земеделец
20:33 21.06.2026