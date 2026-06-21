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Бой и стрелба на варненския плаж Кабакум

Бой и стрелба на варненския плаж Кабакум

21 Юни, 2026 20:03 1 898 23

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Двама са с опасност за живота. Пострадалите са на 19 и 24 години, като единият от тях е с прободна рана, а другият е прострелян

Бой и стрелба на варненския плаж Кабакум - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама мъже са настанени в болница с опасност за живота след инцидент, прераснал в бой и стрелба на варненския плаж Кабакум. Сигналът за случилото се е подаден около 18:00 часа в неделя, а на място незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ, съобщи "Нова телевизия".

Спорът се е разразил между двама български граждани в заведение на плажната ивица. Пострадалите са на 19 и 24 години, като единият от тях е с прободна рана, а другият е прострелян. Двамата мъже са с опасност за живота.

Изясняват се причините и обстоятелствата, довели до инцидента.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гларус

    31 0 Отговор
    Кабакум,леговището на Дидо Дънката, е северния нов Слънчак,нова арена на сблъсъци между дебеловрати търговци на картофено пюре..

    20:07 21.06.2026

  • 3 Дик диверсанта

    13 6 Отговор
    Деца на рос дебили

    20:08 21.06.2026

  • 4 Помак

    7 3 Отговор
    Собственика е виновен 110% ..дали е частник,община ,държава когато има подобен периметър с подобни заведения и елементи трябва да има респектираща охрана -жива,камери ,табели ..респект ..никой и да не си помисля да създава золуми ...туфлека собственик спестил 5000 лев за камери или охрана и останалите клиенти трябва да се стресират се пак Нее 24-01 ч..а 18

    Коментиран от #6, #14

    20:08 21.06.2026

  • 5 хормони без възпитание

    13 1 Отговор
    Дуел на егото на притежатели на хладно срещу огнестрелно оръжие.

    20:09 21.06.2026

  • 6 Гинг

    26 1 Отговор

    До коментар #4 от "Помак":

    Едно време нямаше камери нито охранителни фирми, но имаше Държава.

    Коментиран от #11

    20:12 21.06.2026

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    15 1 Отговор
    Но няма жертви, за съжаление. 🦧😪🦧

    20:12 21.06.2026

  • 8 Хммм

    1 7 Отговор
    Вчера бях там по същото време.Стори ми се доста спокойно!

    20:13 21.06.2026

  • 9 Ех, каква младеж

    29 2 Отговор
    Роди демокрацията - ако не се размазват с коли и мотори по пътищата, ще се колят и стрелят по кръчмите! Юнаци! Не са онези ми ти залюхани комсомолци и пионери да ходят по бригади, да събират билки и вторични суровини, да помагат на баби и дядовци…

    20:13 21.06.2026

  • 10 План Ран Ът

    22 3 Отговор
    Вредна и непотребна Бг маса, която час по-скоро трябва да бъде премахната от иначе хубавата територия.

    20:14 21.06.2026

  • 11 Помак

    15 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гинг":

    Това беше едно време ,сега е друго време ..Ал,ютуб,фейсбук,тик ток ,наркотици,наргилета ...и незнам кво

    20:14 21.06.2026

  • 12 Единият

    5 2 Отговор
    бил с грузински корени, другият с руски. Грузинецът отишъл на престрелка с нож, но бил мнооого талантлив. Превод от мисирски на мутренски.

    20:16 21.06.2026

  • 13 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Кабакум е любима база на сутеньорите.

    Коментиран от #20

    20:17 21.06.2026

  • 14 Помако,

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Помак":

    Хайде спри да се изказваш! Ограниченият ти акъл вижда проблемите от такава смешна и нелепа перспектива, че тръпки ме побиват! За теб, ако се скъса язовирна стена, виновен ще е шофьорът на буса, който последен е минал по нея!

    Коментиран от #18

    20:18 21.06.2026

  • 15 Сигурно

    11 0 Отговор
    място за туризъм ! С ножове и пищови на плажа .

    20:19 21.06.2026

  • 16 Културните особености

    7 3 Отговор
    на укробандюгите

    Коментиран от #21

    20:20 21.06.2026

  • 17 Малко факти

    6 1 Отговор
    Момчето с ножа е от кавказките руски републики с много до съдебни производства и опити за убийства с нож ,другото момче е стреляло при самозащита ,но нашите мъс сирки бързат да пуснат новина а после да се види вярна ли е тя

    20:21 21.06.2026

  • 18 Помак

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Помако,":

    Разсмя ме...:) ,явно помкото одеяло за закуската на гостите от софето те е засегнало много ...познавам това състояние на съселяните си ..но това е истината !

    20:21 21.06.2026

  • 19 Да, да

    7 1 Отговор
    Боят е бил, защото всеки един от тях е искал да си купи последната царевица от зеления продавач на плажа. Цената е била на промоция от 6€.

    20:21 21.06.2026

  • 20 Кога

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Софиянец започна да тълкува варненските местности

    Коментиран от #22

    20:23 21.06.2026

  • 21 Този път

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Културните особености":

    Руски особенности срещу българин ,и то добро момче ,познавам го

    20:25 21.06.2026

  • 22 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Кога":

    Три години държах плаж на Кабакум.

    20:27 21.06.2026

  • 23 Земеделец

    3 0 Отговор
    Бой между двама българи и двама Урки,те това е жалба ни майка от тези Урки иска здрав Респект.

    20:33 21.06.2026