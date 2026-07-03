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7 арестувани с 440 кг райски газ в Созопол

7 арестувани с 440 кг райски газ в Созопол

3 Юли, 2026 03:06, обновена 3 Юли, 2026 03:09 731 3

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Рекордна акция на МВР по Южното Черноморие: Разбита е схема за разпространение в нощните клубове

7 арестувани с 440 кг райски газ в Созопол - 1
Снимка: МВР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Служители на Районното управление в Созопол иззеха рекордно количество от 440 килограма райски газ при специализирана полицейска операция. Това е най-голямото количество, засичано до момента при единична акция на територията на област Бургас. При операцията са задържани седем души.

Акцията е реализирана след получен сигнал за подготвяно мащабно разпространение на веществото в местните дискотеки и нощни клубове. Около 17:00 часа полицаите са интервенирали на паркинга на голям търговски обект в Созопол. На място е установен доставчик, който разтоварвал палет с 80 кутии, съдържащи големи 5-килограмови флакони с диазотен оксид. В непосредствена близост са били паркирани три леки автомобила, подготвени да поемат и разпределят стоката.

Седемте задържани лица не са местни жители, а са дошли от вътрешността на страната и работят сезонно по Черноморието. По първоначални данни на МВР те са част от добре организирана мрежа, като всеки от тях е имал различна роля в схемата за логистика и пласиране.

От Областната дирекция на МВР – Бургас подчертават, че засилените проверки срещу незаконната продажба на райски газ в летните курорти ще продължат през целия сезон. По случая е образувано разследване под надзора на прокуратурата.

Източници: Пресслужба на МВР / ОДМВР - Бургас, БНТ и NOVA


Бургас / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мнение

    0 1 Отговор
    Браво на МВР -то! Важното е обаче родителите да говорят с децата си малки и големи хич да не опитват. А тези да не го пуснат утре под гаранция, а направо да ги разкостят.

    05:08 03.07.2026

  • 3 Пълни халюцинации

    0 0 Отговор
    При положение че един таратор на морето достигна 10 евро, какво да правят хората освен да дишат райски газ? Защо им вземате последното останало забавление?

    05:58 03.07.2026