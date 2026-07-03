7 арестувани с 440 кг райски газ в Созопол

Служители на Районното управление в Созопол иззеха рекордно количество от 440 килограма райски газ при специализирана полицейска операция. Това е най-голямото количество, засичано до момента при единична акция на територията на област Бургас. При операцията са задържани седем души.

Акцията е реализирана след получен сигнал за подготвяно мащабно разпространение на веществото в местните дискотеки и нощни клубове. Около 17:00 часа полицаите са интервенирали на паркинга на голям търговски обект в Созопол. На място е установен доставчик, който разтоварвал палет с 80 кутии, съдържащи големи 5-килограмови флакони с диазотен оксид. В непосредствена близост са били паркирани три леки автомобила, подготвени да поемат и разпределят стоката.

Седемте задържани лица не са местни жители, а са дошли от вътрешността на страната и работят сезонно по Черноморието. По първоначални данни на МВР те са част от добре организирана мрежа, като всеки от тях е имал различна роля в схемата за логистика и пласиране.

От Областната дирекция на МВР – Бургас подчертават, че засилените проверки срещу незаконната продажба на райски газ в летните курорти ще продължат през целия сезон. По случая е образувано разследване под надзора на прокуратурата.

Източници: Пресслужба на МВР / ОДМВР - Бургас, БНТ и NOVA