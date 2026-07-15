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Жена блъсна 4-годишно дете на пешеходна пътека и избяга

Жена блъсна 4-годишно дете на пешеходна пътека и избяга

15 Юли, 2026 10:22 701 14

  • дюни-
  • созопол-
  • пешеходна пътека

Инцидентът е станал между "Дюни" и Созопол

Жена блъсна 4-годишно дете на пешеходна пътека и избяга - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Четиригодишно момиченце от София е било блъснато от автомобил на пешеходна пътека по вътрешния път между „Дюни“ и Созопол.

Инцидентът е станал на 14 юли около 11:45 часа в района между хотел „South Pearl“ и комплекс „Green Life“, в посока Созопол.

По данни на полицията 47-годишна жена от София, управлявала лек автомобил „Ситроен ДС 5“, отнела предимството на детето, което вече било стъпило на пешеходната пътека.

Момиченцето е прегледано в УМБАЛ – Бургас и е освободено за домашно лечение с повърхностни наранявания.

След инцидента жената не останала на мястото до пристигането на полицейските служители. Работата по случая продължава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    4 10 Отговор
    от юмручето на румен сички бегат

    Коментиран от #4

    10:23 15.07.2026

  • 2 Факт

    10 6 Отговор
    Майката на детето къде е била!?

    10:26 15.07.2026

  • 3 Поредно доказателство,

    7 5 Отговор
    че съществуването на софиянци и софия е вредно за България. Трябва да се вдигне стена около гетото нарочено за столица на тая територия и да се уМива всеки опитващ се да влезе или излезе от там

    10:32 15.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 явно не е могла да спре

    4 4 Отговор
    малкия дявол . щом е за домашно лечение даже линейка не са викали . на шосето е опасно . какво кат има пътека за пешеходци . карат коли, тирове, рейсов, ако спрат тогава да пресича . ако не спрат какво кат стъпи на платното . има закон . оглежда се и чака . ако бърза трябва разумно . може то да се е тряснало в колата . децата са глупаци . опитната шофьорка още никое не е прегазила . почивките си имат опасности . давене, газене, обиране и окрадване . гледки на удавени , самоубили се , катастрофирали . да .

    Коментиран от #9

    10:34 15.07.2026

  • 6 Християнски ценности

    5 1 Отговор
    И майчин инстинкт🤣🤣

    10:37 15.07.2026

  • 7 Дафа

    1 1 Отговор
    Спрете леките коли.

    10:38 15.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "явно не е могла да спре":

    "децата са глупаци"🤔🫪
    Явно ти си едно ГОЛЯМО ДЕТЕ‼️

    10:44 15.07.2026

  • 10 Шаран БГ

    3 0 Отговор
    Тя , жената от София, не е ли още индентифицирана и задържана ?
    Ама и 4-годишно само по пешеходна пътека в тая луда държава – нещо има ненормално !

    10:44 15.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 100на100

    1 2 Отговор
    Е украинка!

    Коментиран от #14

    10:51 15.07.2026

  • 13 джелат

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Недоклатник негроиден,":

    сиким нерде си?ще усетиш

    10:56 15.07.2026

  • 14 а маати

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "100на100":

    пронстетутка

    10:57 15.07.2026