Жена блъсна 4-годишно дете на пешеходна пътека и избяга

Четиригодишно момиченце от София е било блъснато от автомобил на пешеходна пътека по вътрешния път между „Дюни“ и Созопол.
Инцидентът е станал на 14 юли около 11:45 часа в района между хотел „South Pearl“ и комплекс „Green Life“, в посока Созопол.
По данни на полицията 47-годишна жена от София, управлявала лек автомобил „Ситроен ДС 5“, отнела предимството на детето, което вече било стъпило на пешеходната пътека.
Момиченцето е прегледано в УМБАЛ – Бургас и е освободено за домашно лечение с повърхностни наранявания.
След инцидента жената не останала на мястото до пристигането на полицейските служители. Работата по случая продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #4
10:23 15.07.2026
2 Факт
10:26 15.07.2026
3 Поредно доказателство,
10:32 15.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 явно не е могла да спре
Коментиран от #9
10:34 15.07.2026
6 Християнски ценности
10:37 15.07.2026
7 Дафа
10:38 15.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "явно не е могла да спре":"децата са глупаци"🤔
Явно ти си едно ГОЛЯМО ДЕТЕ‼️
10:44 15.07.2026
10 Шаран БГ
Ама и 4-годишно само по пешеходна пътека в тая луда държава – нещо има ненормално !
10:44 15.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 100на100
Коментиран от #14
10:51 15.07.2026
13 джелат
До коментар #11 от "Недоклатник негроиден,":сиким нерде си?ще усетиш
10:56 15.07.2026
14 а маати
До коментар #12 от "100на100":пронстетутка
10:57 15.07.2026