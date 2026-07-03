Новини
Крими »
Задържаните с рекордното количество райски газ в Созопол са 18-20-годишни

Задържаните с рекордното количество райски газ в Созопол са 18-20-годишни

3 Юли, 2026 10:11 530 9

  • райски газ-
  • созопол

По първоначални данни флаконите с райски газ е следвало да бъдат разпределени и натоварени в три леки автомобила

Задържаните с рекордното количество райски газ в Созопол са 18-20-годишни - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задържаните при акцията в Созопол, при която бяха иззети близо 500 кг райски газ, са на възраст между 18 и 20 години, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас.

Те са основно от София и Перник. Сред задържаните седем души е и жена.

Вчера около 17:00 ч. на паркинг зад голям търговски обект в Созопол служители на местното Районно управление разкриха доставка на голямо количество райски газ, предназначено за разпространение в дискотеки, барове и други заведения по Южното Черноморие.

По първоначални данни флаконите с райски газ е следвало да бъдат разпределени и натоварени в три леки автомобила –„Субару Импреса" със софийска регистрация, „Форд Фокус" с пернишка регистрация и „Ауди А8" със софийска регистрация.

При извършена проверка на автомобилите са установени и иззети значителни количества флакони и консумативи.

По първоначални данни палетът е съдържал около 80 кутии с по 5,5 килограмови флакони, с общо количество 440 килограма райски газ, предназначен за последващо разпространение в увеселителни заведения по Южното Черноморие.

Разследващите работят по установяване на цялата схема и евентуална организирана престъпна дейност. Работата по случая продължава.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    5 1 Отговор
    Ако бяха в казармата нямаше да се занимават с това

    Коментиран от #3

    10:13 03.07.2026

  • 2 Айше

    6 0 Отговор
    Млади меринджеи

    Коментиран от #8

    10:16 03.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    В затвора има дилъри на наркотици.В казармата също.Наркомани има навсякъде.

    10:17 03.07.2026

  • 4 Доказано е

    4 0 Отговор
    търсенето определя пазара. Ясно е, че таратора и цацата са с мижав интерес.

    10:17 03.07.2026

  • 5 А тук в София

    3 0 Отговор
    в Студентски град кога....... Това навежда на мисълта че висши длъжностни лица получават отчисления.

    10:18 03.07.2026

  • 6 неСъмГошо

    2 0 Отговор
    То толкова ги олабиха тия мерки срещу райски га, а може и да ги затягаха, не знам, но децата без проблем са си го продавали. Тия дето сте хванали сигурно и тежък стаж имат.

    10:23 03.07.2026

  • 7 Задържаните с рекордното количество

    2 0 Отговор
    колко са мари миче 2 или 20 хайдука
    цъкни днес кат ги пуснат за да се отчитат и другаде

    10:47 03.07.2026

  • 8 не како

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Айше":

    Айше
    не
    Млади меринджеи
    а находчиви бизнесмени с маркетингови планове и размах
    вместо да продават дюнери

    10:49 03.07.2026

  • 9 Браво

    1 0 Отговор
    на младите 18-20 годишни предприемачи!

    10:52 03.07.2026