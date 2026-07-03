Задържаните с рекордното количество райски газ в Созопол са 18-20-годишни

Задържаните при акцията в Созопол, при която бяха иззети близо 500 кг райски газ, са на възраст между 18 и 20 години, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас.
Те са основно от София и Перник. Сред задържаните седем души е и жена.
Вчера около 17:00 ч. на паркинг зад голям търговски обект в Созопол служители на местното Районно управление разкриха доставка на голямо количество райски газ, предназначено за разпространение в дискотеки, барове и други заведения по Южното Черноморие.
По първоначални данни флаконите с райски газ е следвало да бъдат разпределени и натоварени в три леки автомобила –„Субару Импреса" със софийска регистрация, „Форд Фокус" с пернишка регистрация и „Ауди А8" със софийска регистрация.
При извършена проверка на автомобилите са установени и иззети значителни количества флакони и консумативи.
По първоначални данни палетът е съдържал около 80 кутии с по 5,5 килограмови флакони, с общо количество 440 килограма райски газ, предназначен за последващо разпространение в увеселителни заведения по Южното Черноморие.
Разследващите работят по установяване на цялата схема и евентуална организирана престъпна дейност. Работата по случая продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #3
10:13 03.07.2026
2 Айше
Коментиран от #8
10:16 03.07.2026
3 Последния Софиянец
До коментар #1 от "оня с коня":В затвора има дилъри на наркотици.В казармата също.Наркомани има навсякъде.
10:17 03.07.2026
4 Доказано е
10:17 03.07.2026
5 А тук в София
10:18 03.07.2026
6 неСъмГошо
10:23 03.07.2026
7 Задържаните с рекордното количество
цъкни днес кат ги пуснат за да се отчитат и другаде
10:47 03.07.2026
8 не како
До коментар #2 от "Айше":Айше
не
Млади меринджеи
а находчиви бизнесмени с маркетингови планове и размах
вместо да продават дюнери
10:49 03.07.2026
9 Браво
10:52 03.07.2026