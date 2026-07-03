Задържаните с рекордното количество райски газ в Созопол са 18-20-годишни

Задържаните при акцията в Созопол, при която бяха иззети близо 500 кг райски газ, са на възраст между 18 и 20 години, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас.

Те са основно от София и Перник. Сред задържаните седем души е и жена.

Вчера около 17:00 ч. на паркинг зад голям търговски обект в Созопол служители на местното Районно управление разкриха доставка на голямо количество райски газ, предназначено за разпространение в дискотеки, барове и други заведения по Южното Черноморие.

По първоначални данни флаконите с райски газ е следвало да бъдат разпределени и натоварени в три леки автомобила –„Субару Импреса" със софийска регистрация, „Форд Фокус" с пернишка регистрация и „Ауди А8" със софийска регистрация.

При извършена проверка на автомобилите са установени и иззети значителни количества флакони и консумативи.

По първоначални данни палетът е съдържал около 80 кутии с по 5,5 килограмови флакони, с общо количество 440 килограма райски газ, предназначен за последващо разпространение в увеселителни заведения по Южното Черноморие.

Разследващите работят по установяване на цялата схема и евентуална организирана престъпна дейност. Работата по случая продължава.