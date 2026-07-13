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Шефът на ВиК-Бургас обжалва постоянния си арест

Шефът на ВиК-Бургас обжалва постоянния си арест

13 Юли, 2026 08:20 531 10

  • вик-
  • арест-
  • цветан мирчев-
  • вик бургас

Срещу Мирчев е повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост

Шефът на ВиК-Бургас обжалва постоянния си арест - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Апелативният съд в Бургас ще разгледа обжалването на мярката за неотклонения на шефа на местното ВиК дружество - Цветан Мирчев.

Припомняме, че на 3 юли служители на ГДБОП влязоха в централата на дружеството, където извършиха обиски, продължили осем часа. Задържани бяха над 10 души, включително директорът и неговият заместник Пламена Жечева. Срещу Мирчев е повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост, свързана с фиктивно изпълнение на обществена поръчка. Разследването е насочено към злоупотреби и източване на около 1,5 млн. лева чрез фиктивна дейност и ремонти на сондажи. В началото на седмицата Бургаският районен съд остави Мирчев за постоянно в ареста.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 грабеж

    2 0 Отговор
    правят тея вейката

    08:25 13.07.2026

  • 2 Възмутен

    1 1 Отговор
    В Бургас водата е два пъти по-скъпа от Варна!

    Коментиран от #9

    08:35 13.07.2026

  • 3 Кожодери ВиК Бургас!

    1 1 Отговор
    В БУРГАС ВОДАТА Е ПО-СКЪПА ОТ ЕЛ. ЕНЕРГИЯТА!!!!!

    08:36 13.07.2026

  • 4 Възмутен

    3 0 Отговор
    Това е сериозен удар по доверието в обществените институции и начина, по който се управляват публичните средства. Обществото очаква разследването да бъде проведено бързо, прозрачно и без политически или друг натиск.

    08:38 13.07.2026

  • 5 Истината

    1 0 Отговор
    В Бургас има водомери в апартаменги отппеди 50 г.!

    08:39 13.07.2026

  • 6 Мнение

    1 0 Отговор
    Водата в Бургас от 1 март 2026 г. е приблизително 7% по-скъпа от Варна. Преди това беше два пъти по-скъпа в Бургас.

    08:42 13.07.2026

  • 7 Парадокс БГ

    2 0 Отговор
    Във Вярна начисляват по 12 кубика вода, дори да не си я ползвал. Просто защото не си в града и не живееш там да им отваряш да гледат водомера!!!

    08:44 13.07.2026

  • 8 урко

    1 0 Отговор
    дайте снимка на заместничката му Пламена и всичко ще ви стане ясно...

    08:48 13.07.2026

  • 9 ВиК холдинг

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Възмутен":

    Ами дестилирай си морска вода. Във Варна също не става за пиене. А шефът на ВиК Бургас си заслужава постоянния арест на хляб и вода (от чешмата).

    08:53 13.07.2026

  • 10 Лена

    0 0 Отговор
    Във всичките ВИК дружества в страната е така.Първо плащаш по цената на шефовете и чакаш
    резултатите до три месеца!Корупция та дрънка!

    09:16 13.07.2026