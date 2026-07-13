Шефът на ВиК-Бургас обжалва постоянния си арест

Апелативният съд в Бургас ще разгледа обжалването на мярката за неотклонения на шефа на местното ВиК дружество - Цветан Мирчев.

Припомняме, че на 3 юли служители на ГДБОП влязоха в централата на дружеството, където извършиха обиски, продължили осем часа. Задържани бяха над 10 души, включително директорът и неговият заместник Пламена Жечева. Срещу Мирчев е повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост, свързана с фиктивно изпълнение на обществена поръчка. Разследването е насочено към злоупотреби и източване на около 1,5 млн. лева чрез фиктивна дейност и ремонти на сондажи. В началото на седмицата Бургаският районен съд остави Мирчев за постоянно в ареста.