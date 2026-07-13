Шефът на ВиК-Бургас обжалва постоянния си арест

Апелативният съд в Бургас ще разгледа обжалването на мярката за неотклонения на шефа на местното ВиК дружество - Цветан Мирчев.
Припомняме, че на 3 юли служители на ГДБОП влязоха в централата на дружеството, където извършиха обиски, продължили осем часа. Задържани бяха над 10 души, включително директорът и неговият заместник Пламена Жечева. Срещу Мирчев е повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост, свързана с фиктивно изпълнение на обществена поръчка. Разследването е насочено към злоупотреби и източване на около 1,5 млн. лева чрез фиктивна дейност и ремонти на сондажи. В началото на седмицата Бургаският районен съд остави Мирчев за постоянно в ареста.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 грабеж
08:25 13.07.2026
2 Възмутен
Коментиран от #9
08:35 13.07.2026
3 Кожодери ВиК Бургас!
08:36 13.07.2026
4 Възмутен
08:38 13.07.2026
5 Истината
08:39 13.07.2026
6 Мнение
08:42 13.07.2026
7 Парадокс БГ
08:44 13.07.2026
8 урко
08:48 13.07.2026
9 ВиК холдинг
До коментар #2 от "Възмутен":Ами дестилирай си морска вода. Във Варна също не става за пиене. А шефът на ВиК Бургас си заслужава постоянния арест на хляб и вода (от чешмата).
08:53 13.07.2026
10 Лена
резултатите до три месеца!Корупция та дрънка!
09:16 13.07.2026