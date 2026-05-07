ИПБ: Служител на АПИ, отговарял за ключови задания по пътни ремонти, се е самоубил

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) съобщи, че е дълбоко разтърсен от информацията за самоубийството на служител от Областното пътно управление във Велико Търново, който е отговарял за изготвянето на важни задания по текущ ремонт и поддръжка на пътищата.
Според организацията случаят е прикрит, а трагедията поставя под въпрос условията, в които работят експертите в Агенция „Пътна инфраструктура“.
От ИПБ твърдят, че самоубийството може да е резултат от системен административен и психологически натиск върху служителя.
Организацията поставя въпроси дали той е бил принуждаван да подписва документи, заобикалящи закона или обслужващи конкретни фирми, както и дали е получавал заплахи, ако откаже участие в подобни практики.
"Самоубийството на служител в АПИ – присъда за методите на ремонт и поддръжка на пътищата
Институтът за пътна безопасност (ИПБ) е дълбоко разтърсен от информацията за прикриване на самоубийството на служител от ОПУ – Велико Търново, отговарял за изготвянето на ключови задания по текущ ремонт и поддръжка.
Кой натисна спусъка на административния терор?
Този трагичен акт не е просто личен избор, а отчаян вик за помощ срещу система, която мачка експертите си. Настояваме служебното правителство да спре да се крие зад процедурни хватки и да отговори незабавно:
• Доведен ли е служителят до самоубийство чрез системен административен и психологически натиск?
• Принуждаван ли е да подписва задания, които заобикалят закона или облагодетелстват конкретни фирми?
• Имало ли е заплахи за живота и сигурността му, ако не „съдейства“ на схемите в сектора?
„Мълчанието на министрите днес е признание за вина. Самоубийството заради служебни ангажименти е безпрецедентен скандал, който изисква незабавни оставки и прокурорско разследване на целия механизъм на натиск в Пътната агенция.“
Изискваме пълна прозрачност! Обществото трябва да знае кой превърна държавната служба в смъртна присъда.
Ние няма да допуснем този случай да бъде потулен! ИПБ изказва дълбоки съболезнования на близките на починалия", се казва в позицията на пътната организация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бог да го прости човека
Коментиран от #20
15:38 07.05.2026
2 Няма бира
15:38 07.05.2026
3 Гого Мого
15:39 07.05.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
15:41 07.05.2026
5 Кой го е самоубил
15:41 07.05.2026
6 Тоалетната хартия
15:43 07.05.2026
7 На партизанската
15:43 07.05.2026
8 Цвете
Коментиран от #21
15:48 07.05.2026
9 поредния самоубит
15:54 07.05.2026
10 Магистралата
Коментиран от #13
15:54 07.05.2026
11 Киро
15:55 07.05.2026
12 Ами да, те
15:57 07.05.2026
13 Да не бъркаш
До коментар #10 от "Магистралата":,,Хемус" с...,,Тракия"?
15:59 07.05.2026
14 Човек от белия свят
16:00 07.05.2026
15 КРЪСТНИКЪТ ОТ БАНКЯ
16:01 07.05.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Повече жълто
16:04 07.05.2026
18 Кирил
16:11 07.05.2026
19 Анонимен
16:16 07.05.2026
20 КОСТА
До коментар #1 от "Бог да го прости човека":Стига глупусти. Познавам човека - той само казва дали например фирмата наета да събира боклука около пътя го е свършила добре примерно. Или, че снегорините са се движили и почистили коректно - те со имат ДжиПиЕси. Кой за какво да го натиска завалията, лека му пръст. Става дума за лична драма, освено това има ловно законно оръжие. Само глупусти тука
16:26 07.05.2026
21 Кактус
До коментар #8 от "Цвете":За два месеца украинската подлога Гюров направи много поразии за България, та нищо чудно и тук да е замесена шорошпията mazна!
16:31 07.05.2026