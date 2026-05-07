ИПБ: Служител на АПИ, отговарял за ключови задания по пътни ремонти, се е самоубил

7 Май, 2026 15:34 2 242 21

Организацията поставя въпроси дали той е бил принуждаван да подписва документи, заобикалящи закона или обслужващи конкретни фирми

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) съобщи, че е дълбоко разтърсен от информацията за самоубийството на служител от Областното пътно управление във Велико Търново, който е отговарял за изготвянето на важни задания по текущ ремонт и поддръжка на пътищата.

Според организацията случаят е прикрит, а трагедията поставя под въпрос условията, в които работят експертите в Агенция „Пътна инфраструктура“.

От ИПБ твърдят, че самоубийството може да е резултат от системен административен и психологически натиск върху служителя.

Организацията поставя въпроси дали той е бил принуждаван да подписва документи, заобикалящи закона или обслужващи конкретни фирми, както и дали е получавал заплахи, ако откаже участие в подобни практики.

"Самоубийството на служител в АПИ – присъда за методите на ремонт и поддръжка на пътищата

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) е дълбоко разтърсен от информацията за прикриване на самоубийството на служител от ОПУ – Велико Търново, отговарял за изготвянето на ключови задания по текущ ремонт и поддръжка.

Кой натисна спусъка на административния терор?

Този трагичен акт не е просто личен избор, а отчаян вик за помощ срещу система, която мачка експертите си. Настояваме служебното правителство да спре да се крие зад процедурни хватки и да отговори незабавно:

• Доведен ли е служителят до самоубийство чрез системен административен и психологически натиск?

• Принуждаван ли е да подписва задания, които заобикалят закона или облагодетелстват конкретни фирми?

• Имало ли е заплахи за живота и сигурността му, ако не „съдейства“ на схемите в сектора?

„Мълчанието на министрите днес е признание за вина. Самоубийството заради служебни ангажименти е безпрецедентен скандал, който изисква незабавни оставки и прокурорско разследване на целия механизъм на натиск в Пътната агенция.“

Изискваме пълна прозрачност! Обществото трябва да знае кой превърна държавната служба в смъртна присъда.

Ние няма да допуснем този случай да бъде потулен! ИПБ изказва дълбоки съболезнования на близките на починалия", се казва в позицията на пътната организация.


  • 1 Бог да го прости човека

    31 1 Отговор
    Боко и ШИШИ дали не са го самоубили ?

    Коментиран от #20

    15:38 07.05.2026

  • 2 Няма бира

    25 0 Отговор
    Дали не са го самоубили?

    15:38 07.05.2026

  • 3 Гого Мого

    13 3 Отговор
    Жалко за човека, обаче тия от ИПБ само схеми им в главата. Ами ако не подписваше щяха просто да го уволнят, все щяха да му намерят цаката. Ама май не натиск ами човека си е имал лични драми.

    15:39 07.05.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 0 Отговор
    С колко изстрела се е самоубил🤔❓

    15:41 07.05.2026

  • 5 Кой го е самоубил

    13 0 Отговор
    Чудно, за всичко е виновен той.

    15:41 07.05.2026

  • 6 Тоалетната хартия

    6 5 Отговор
    Трябва ли самоубийство да е свързано ано с работата му???!! Такива не се самоубиват, а и е можел да напусне работата си... Вероятно е по лични причини или убит...

    15:43 07.05.2026

  • 7 На партизанската

    22 1 Отговор
    внучка Лиляна Павлова , втория ѝ мъж бивш АПИ бос и вече мултимилонер , имения и живот в лукс , едва ли би си и помислил такова нещо , както и тя - самата наглост и Боюва близка !

    15:43 07.05.2026

  • 8 Цвете

    13 4 Отговор
    ПОРАДИ КАКВА ПРИЧИНА ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ ВРЕМЕННОТО ПРАВИТЕЛСТВО? ТЕ БЯХА ДВА МЕСЕЦА, А ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ НАЗАД ВЪВ ВРЕМЕТО, ТЕ ЩЕ МЪЛЧАТ ЛИ? ДО ЕДИН СЕ ЗНАЕ, КОЙ И КАК ДИКТУВА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЪТИЩАТА В БЪЛГАРИЯ, НАЛИ? РЕМОНТИ НА РЕМОНТИТЕ, ЛИПСА НА КАЧЕСТВЕН АСФАЛТ И МНОГО ДРУГИ КРАЖБИ, ЗУЛУМИ.НИЩО ОБЩО НЯМА МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГЮРОВ С ИСТОРИЯТА ПО ГОРЕ. ТЪРСЕТЕ НАЗАД ВЪВ ВРЕМЕТО, УВАЖАЕМИ И ДОСТА НЕУВАЖАЕМИ.🥴🇧🇬🚔🇧🇬😠🇧🇬🙄🙃

    Коментиран от #21

    15:48 07.05.2026

  • 9 поредния самоубит

    10 1 Отговор
    самоубили го като много други бушони

    15:54 07.05.2026

  • 10 Магистралата

    12 2 Отговор
    "Хемус" е строена от Парашкев Кръстев , бивш директор на АПИ и за когото Лиляната се разведе . Става дума за потънали милиарди в тъй наречената магистрала ! На позора .

    Коментиран от #13

    15:54 07.05.2026

  • 11 Киро

    10 1 Отговор
    Те Петрохан потулиха, че този ли няма да потулят..

    15:55 07.05.2026

  • 12 Ами да, те

    8 1 Отговор
    така правят високопоставените служители на АПИ, които отговарят за ключови задания по пътните ремонти...

    15:57 07.05.2026

  • 13 Да не бъркаш

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Магистралата":

    ,,Хемус" с...,,Тракия"?

    15:59 07.05.2026

  • 14 Човек от белия свят

    6 3 Отговор
    Гюро цъpния пада от власт и този се самоубива. Случайност? Не мисля.

    16:00 07.05.2026

  • 15 КРЪСТНИКЪТ ОТ БАНКЯ

    7 3 Отговор
    Разчиства. Смятай колко е откраднато.

    16:01 07.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Повече жълто

    3 4 Отговор
    Отколкото вярно

    16:04 07.05.2026

  • 18 Кирил

    0 1 Отговор
    да е жив и здрав, поредния бушон.

    16:11 07.05.2026

  • 19 Анонимен

    0 2 Отговор
    АПИ беше първата и най-публично подменена агенция от ПП. След всичките години не само че нищо не поправиха, ами докараха хората до самоубийство!

    16:16 07.05.2026

  • 20 КОСТА

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бог да го прости човека":

    Стига глупусти. Познавам човека - той само казва дали например фирмата наета да събира боклука около пътя го е свършила добре примерно. Или, че снегорините са се движили и почистили коректно - те со имат ДжиПиЕси. Кой за какво да го натиска завалията, лека му пръст. Става дума за лична драма, освено това има ловно законно оръжие. Само глупусти тука

    16:26 07.05.2026

  • 21 Кактус

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Цвете":

    За два месеца украинската подлога Гюров направи много поразии за България, та нищо чудно и тук да е замесена шорошпията mazна!

    16:31 07.05.2026