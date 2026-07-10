България плаща €23 000 обезщетение на пребит от сини ултраси пред централния вход на МВР британски гражданин

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 23 000 евро, представляващи обезщетение в изпълнение на решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) срещу България, постановено на 17 февруари 2026 г. Казусът е на Леон Франсоа д`Асисиз Кофи, чернокож британски гражданин.
На 29 септември 2018 г. в София той става жертва на побой, нанесен му от група футболни фенове на "Левски" след мач срещу "ЦСКА-София". Вследствие на боя Кофи е със сериозни наранявания - счупена челюст, избити зъби и други травми по главата. Нападението срещу него е извършено буквално пред централния вход на МВР - на ъгъла на столичните улици "6-и септември" и "Ген. Паренсов".
Пред ЕСПЧ живеещият и работещ в София британец повдига две оплаквания по чл. 3 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (забрана за нечовешко отношение). Първото оплакване е, че властите не са създали адекватна нормативна рамка за предотвратяване на нападението и не са я приложили ефективно на практика (в нарушение на материалния аспект на чл. 3 от Конвенцията). Второто е, че властите не са разследвали ефективно побоя, който е причинил сериозни страдания на жертвата и е бил мотивиран от расистки подбуди (нарушение на процедурния аспект на чл. 3 от Конвенцията).
Леон Кофи твърди и нарушение по чл. 14 във връзка с чл. 3 от Конвенцията за дискриминационно третиране при разследване на инцидента. ЕСПЧ установява, че българската правна уредба достатъчно добре регулира деянията, от които е пострадал Леон Кофи и няма нарушение на чл. 3 от Конвенцията в неговия материален аспект.
Съдът обаче заключава, че разследването на инцидента не е било ефективно и способно да доведе до установяване на фактите и разкриване на извършителите и намира нарушение на чл. 3 от Конвенцията в неговия процедурен аспект. ЕСПЧ намира също, че властите изобщо не са разследвали възможните расистки подбуди. Въз основа на заключенията си по чл. 3 от Конвенцията, ЕСПЧ заключава, че държавата е нарушила и чл. 14 във връзка с чл. 3.
Присъденото обезщетение е 18 500 евро за неимуществени вреди и 4500 евро за разходи и разноски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #11
11:50 10.07.2026
2 Гост
11:50 10.07.2026
3 ха-ха-ха
Коментиран от #10
11:51 10.07.2026
4 Трол
11:52 10.07.2026
5 🙈🙉🙊
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А ще ми правят Евровизия, дето се изхождат и спят по пейките насред центърО.
11:53 10.07.2026
6 Онгo Бoнго от бpитанcко Koнго
Коментиран от #19
11:53 10.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Мангалистанец
12:00 10.07.2026
9 Без виза не ги допускай
12:01 10.07.2026
10 Всъщност
До коментар #3 от "ха-ха-ха":Прав си ! Във Великобритания преобладават пакистанци и индийци . Този не е .
12:03 10.07.2026
11 Ама
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Този е бил британски гражданин, затова, а не обикновен българин
12:06 10.07.2026
12 Гувядата да плащат
12:12 10.07.2026
13 Линда
12:12 10.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ИВАН
12:18 10.07.2026
16 Обезщетението
12:21 10.07.2026
17 Анонимен
12:22 10.07.2026
18 Някой
12:28 10.07.2026
19 Миньоро
До коментар #6 от "Онгo Бoнго от бpитанcко Koнго":За тези пари трябва да го бият още няколко пъти.
12:36 10.07.2026
20 Хмм
12:42 10.07.2026
21 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
12:50 10.07.2026
22 Парпърляк
13:23 10.07.2026
23 България
13:33 10.07.2026
24 Работил в България
13:37 10.07.2026