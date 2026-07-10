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България плаща €23 000 обезщетение на пребит от сини ултраси пред централния вход на МВР британски гражданин

България плаща €23 000 обезщетение на пребит от сини ултраси пред централния вход на МВР британски гражданин

10 Юли, 2026 11:48 1 248 24

  • леон франсоа д`асисиз кофи-
  • чернокож британски гражданин-
  • пребит-
  • сини ултраси-
  • мвр-
  • софия

Съдът обаче заключава, че разследването на инцидента не е било ефективно и способно да доведе до установяване на фактите и разкриване на извършителите и намира нарушение на чл. 3 от Конвенцията в неговия процедурен аспект

България плаща €23 000 обезщетение на пребит от сини ултраси пред централния вход на МВР британски гражданин - 1
Леон Кофи след побоя от агитката на &quot;Левски&quot; през септември 2018 г. Снимка: БХК
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 23 000 евро, представляващи обезщетение в изпълнение на решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) срещу България, постановено на 17 февруари 2026 г. Казусът е на Леон Франсоа д`Асисиз Кофи, чернокож британски гражданин.

На 29 септември 2018 г. в София той става жертва на побой, нанесен му от група футболни фенове на "Левски" след мач срещу "ЦСКА-София". Вследствие на боя Кофи е със сериозни наранявания - счупена челюст, избити зъби и други травми по главата. Нападението срещу него е извършено буквално пред централния вход на МВР - на ъгъла на столичните улици "6-и септември" и "Ген. Паренсов".

Пред ЕСПЧ живеещият и работещ в София британец повдига две оплаквания по чл. 3 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (забрана за нечовешко отношение). Първото оплакване е, че властите не са създали адекватна нормативна рамка за предотвратяване на нападението и не са я приложили ефективно на практика (в нарушение на материалния аспект на чл. 3 от Конвенцията). Второто е, че властите не са разследвали ефективно побоя, който е причинил сериозни страдания на жертвата и е бил мотивиран от расистки подбуди (нарушение на процедурния аспект на чл. 3 от Конвенцията).

Леон Кофи твърди и нарушение по чл. 14 във връзка с чл. 3 от Конвенцията за дискриминационно третиране при разследване на инцидента. ЕСПЧ установява, че българската правна уредба достатъчно добре регулира деянията, от които е пострадал Леон Кофи и няма нарушение на чл. 3 от Конвенцията в неговия материален аспект.

Съдът обаче заключава, че разследването на инцидента не е било ефективно и способно да доведе до установяване на фактите и разкриване на извършителите и намира нарушение на чл. 3 от Конвенцията в неговия процедурен аспект. ЕСПЧ намира също, че властите изобщо не са разследвали възможните расистки подбуди. Въз основа на заключенията си по чл. 3 от Конвенцията, ЕСПЧ заключава, че държавата е нарушила и чл. 14 във връзка с чл. 3.

Присъденото обезщетение е 18 500 евро за неимуществени вреди и 4500 евро за разходи и разноски.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    35 0 Отговор
    На Лъвов мост пред централата на МВР посред бял ден Калашниците убиха човек за 40 евро.

    Коментиран от #5, #11

    11:50 10.07.2026

  • 2 Гост

    25 1 Отговор
    Да искат пари от подуенци.

    11:50 10.07.2026

  • 3 ха-ха-ха

    40 2 Отговор
    Тоя е британец, колкото аз съм космонавт!

    Коментиран от #10

    11:51 10.07.2026

  • 4 Трол

    30 3 Отговор
    България трябваше да се защити в съда, като направи разяснение, че раните не са вследствие на нападение от хора, а от говеда.

    11:52 10.07.2026

  • 5 🙈🙉🙊

    23 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А ще ми правят Евровизия, дето се изхождат и спят по пейките насред центърО.

    11:53 10.07.2026

  • 6 Онгo Бoнго от бpитанcко Koнго

    22 7 Отговор
    За толкова много пари, малко е бит този бpикет.

    Коментиран от #19

    11:53 10.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мангалистанец

    18 0 Отговор
    А цигани ще бият ли?

    12:00 10.07.2026

  • 9 Без виза не ги допускай

    12 4 Отговор
    Могли да да откажат поради съмнението, че е британски гражданин, а африкански. По негови думи и побой, а може да е пиянско падане, промилите колко са. Нямаме политици, само плужеци.

    12:01 10.07.2026

  • 10 Всъщност

    18 0 Отговор

    До коментар #3 от "ха-ха-ха":

    Прав си ! Във Великобритания преобладават пакистанци и индийци . Този не е .

    12:03 10.07.2026

  • 11 Ама

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Този е бил британски гражданин, затова, а не обикновен българин

    12:06 10.07.2026

  • 12 Гувядата да плащат

    7 0 Отговор
    Да продават Цингаре и да плащат5623

    12:12 10.07.2026

  • 13 Линда

    10 4 Отговор
    Не може да бъде ултрасите са спокойни хора. Черния е виновен

    12:12 10.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ИВАН

    7 3 Отговор
    Това нещо на снимката, пишете какъв вид е, какво е ... но като го гледам не ми се вярва да струва и 5 евро ....

    12:18 10.07.2026

  • 16 Обезщетението

    12 7 Отговор
    Трябва да е поне 230 000 €, така може и да им дойде акъла на дебилираните в територията.

    12:21 10.07.2026

  • 17 Анонимен

    10 5 Отговор
    Какъвто и произход да има, е човешко същество! Дано да се възстанови бързо и напълно!

    12:22 10.07.2026

  • 18 Някой

    9 1 Отговор
    Да ги плащат те. И на стадионите камери срещу публиката и полицията да ги излавя на излизане, ако не е фрапиращо да трябва на момента. Забрани да стъпват на стадиони и принудителен труд. На клубовете да се спадат глобите, които са прехвърляни към извършителите и те плащат или са наказани.

    12:28 10.07.2026

  • 19 Миньоро

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Онгo Бoнго от бpитанcко Koнго":

    За тези пари трябва да го бият още няколко пъти.

    12:36 10.07.2026

  • 20 Хмм

    2 4 Отговор
    трябват му пари, ще си ги получи

    12:42 10.07.2026

  • 21 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 3 Отговор
    Голям симпатяга е този тъмнобританец...

    12:50 10.07.2026

  • 22 Парпърляк

    0 1 Отговор
    Като го гледам малко му е бил боя

    13:23 10.07.2026

  • 23 България

    0 0 Отговор
    Раев да плаща, ако нема да вземе заем от жена си

    13:33 10.07.2026

  • 24 Работил в България

    0 0 Отговор
    Хубаво раздават пари, а какво е работил в София, платил ли е осигуровки и колко?

    13:37 10.07.2026