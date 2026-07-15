Пускат бившия шеф на ББР Стоян Мавродиев под гаранция от 50 000 евро

Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев излиза под гаранция от 50 000 евро, съобщиха от Софийска градска прокуратура.
При определяне на мярката са отчетени събраните по досъдебното производство доказателства, обосноваващи налично предположение за съпричастност към вмененото деяние, липсата на опасност от извършване на престъпление, намаленият интензитет на опасността от укриване, изминалият период от време след осъществяване на деянието, здравословното състояние на обвиняемия, както и останалите относими към преценката обстоятелства, отбелязват от Прокуратурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #21
15:00 15.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ха хах ах а ха ха х
15:01 15.07.2026
4 Гост
Коментиран от #41
15:01 15.07.2026
5 Делю Хайдутин
15:02 15.07.2026
6 поКУРко
15:02 15.07.2026
7 Гост
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ще го върнат като шеф, за да може да отпуска пак заеми.... без покритие... Всичко е един цирк.
15:03 15.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Боруна Лом
15:05 15.07.2026
10 България е рай за бандитите
15:06 15.07.2026
11 Павел Пенев
15:07 15.07.2026
12 Урко
15:10 15.07.2026
13 смях в залата
Коментиран от #28
15:11 15.07.2026
14 Дедовия
Коментиран от #26
15:12 15.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Бъдеще
15:15 15.07.2026
19 оня с коня
15:16 15.07.2026
20 Както
15:16 15.07.2026
21 Соломон
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Няма нужда да сключва сделка .А ако беше скючил сделка нямаше да има нужда от гаранция.И обвинението което му е повдигнато е смешно и няма да издържи
15:17 15.07.2026
22 голям смях
и ас искам така дори бих платил 2 милиона щото съм ларж
15:17 15.07.2026
23 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново
15:17 15.07.2026
24 Фори
15:19 15.07.2026
25 Никой
Коментиран от #37
15:19 15.07.2026
26 Соломон
До коментар #14 от "Дедовия":Еха .Ама той сигурно си е взел в къщи и документите на кредитите.
15:19 15.07.2026
27 Тома
15:21 15.07.2026
28 Да бе
До коментар #13 от "смях в залата":Прокуратурата не е на Радев. Можеш сам да сетиш на кого е все още.
Коментиран от #34, #35
15:21 15.07.2026
29 Един
15:22 15.07.2026
30 хохохо
15:23 15.07.2026
31 ежко
Коментиран от #42
15:23 15.07.2026
32 следваща стъпка
15:24 15.07.2026
33 Далавера
15:25 15.07.2026
34 Мало умнико бтоашки,
До коментар #28 от "Да бе":точно там е проблемът, че прокуратурата все е на накой бандит, независимо дали ще е Буци, Шишо, Крадев, Прокопа и т.н.!
15:27 15.07.2026
35 смях в залата
До коментар #28 от "Да бе":Не е на Радев и не е осъден. А новият на Радев ще го осъди. Нали това питам .Защо Мавродиев се върна да бъде осъден от новия ли.
Коментиран от #38
15:29 15.07.2026
36 Факт
15:32 15.07.2026
37 Факт
До коментар #25 от "Никой":Прокуратурата и съда са си същите
Коментиран от #39
15:35 15.07.2026
38 Смях в зала Армеец с докарани цигани
До коментар #35 от "смях в залата":Ще, ще, ще... вече 3-ти месец само щеки в 3ъгъ на тъпия електорат от вас крадевистите.
15:36 15.07.2026
39 Фактически
До коментар #37 от "Факт":с партия Пеевски-Борисов (ПБ) наело промяна няма и няма и да има, а само още много повече от същото!
15:38 15.07.2026
40 И как може да се отпусне такъв огромен
15:43 15.07.2026
41 РАШКО
До коментар #4 от "Гост":Как за какво да се симулира дейност?! Да видим поне едно нещо ще се спази ли от хилядите обещания. Ако не знаем какво следва на есен!
15:50 15.07.2026
42 Соломон
До коментар #31 от "ежко":А кой е казал че той е бягал . Просто не си е бил в България . И едно е да повдигнеш обвинение и съвсем друго да го докажеш в съда и осъдиш. А с обвинението което му повдигат няма как да го осъдят
15:52 15.07.2026