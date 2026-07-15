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Пускат бившия шеф на ББР Стоян Мавродиев под гаранция от 50 000 евро

Пускат бившия шеф на ББР Стоян Мавродиев под гаранция от 50 000 евро

15 Юли, 2026 14:59 1 548 42

  • стоян мавродиев-
  • гаранция-
  • ббр

При определяне на мярката са отчетени събраните по досъдебното производство доказателства

Пускат бившия шеф на ББР Стоян Мавродиев под гаранция от 50 000 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев излиза под гаранция от 50 000 евро, съобщиха от Софийска градска прокуратура.

При определяне на мярката са отчетени събраните по досъдебното производство доказателства, обосноваващи налично предположение за съпричастност към вмененото деяние, липсата на опасност от извършване на престъпление, намаленият интензитет на опасността от укриване, изминалият период от време след осъществяване на деянието, здравословното състояние на обвиняемия, както и останалите относими към преценката обстоятелства, отбелязват от Прокуратурата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    47 1 Отговор
    Той сключи сделка и затова се върна.

    Коментиран от #7, #21

    15:00 15.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ха хах ах а ха ха х

    40 0 Отговор
    Пускай наред!

    15:01 15.07.2026

  • 4 Гост

    70 0 Отговор
    Е за какво беше целия цирк с екстрадацията, за да го пуснат на свобода ...

    Коментиран от #41

    15:01 15.07.2026

  • 5 Делю Хайдутин

    49 0 Отговор
    И защо беше целия този цирк?!

    15:02 15.07.2026

  • 6 поКУРко

    52 0 Отговор
    Ние пък очаквахме да го задържат под стража ... Да ама НЕ! Всички са маскари и схемаджии!

    15:02 15.07.2026

  • 7 Гост

    53 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ще го върнат като шеф, за да може да отпуска пак заеми.... без покритие... Всичко е един цирк.

    15:03 15.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Боруна Лом

    9 1 Отговор
    ХАХАХААА! МАЙ ЩЕ СТАНЕ НА КОЖА И КОСТИ?

    15:05 15.07.2026

  • 10 България е рай за бандитите

    48 0 Отговор
    Осъден няма.

    15:06 15.07.2026

  • 11 Павел Пенев

    48 0 Отговор
    Много голяма гаранция са му сложили- точно толкова му е месечната заплата,какво ще яде човека, засрамете се.

    15:07 15.07.2026

  • 12 Урко

    36 1 Отговор
    Айде и тоя има проблем със здравословното състояние.... То беше ясно, че се е договори да го пуснат, ама поне да измислят нещо различно, всеки път едно и също

    15:10 15.07.2026

  • 13 смях в залата

    26 4 Отговор
    Случайно ли се върна при управлението на Радев който ще бори олигархията? Защо не се върна преди това? Излиза че се връща при бореца за да бъде осъден

    Коментиран от #28

    15:11 15.07.2026

  • 14 Дедовия

    24 0 Отговор
    Като се обади от вкъщи, щото вече свободен, да унищожат документите по кредита и ше осъдите дедовия! Във Виетнам най-богата жена за измама с кредити в много големи размери я осъдиха на смърт, в последствие заменена с доживотен затвор.

    Коментиран от #26

    15:12 15.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Бъдеще

    20 0 Отговор
    Те ги хващат, ние ги пускаме... 6ибана държавица!!!

    15:15 15.07.2026

  • 19 оня с коня

    25 0 Отговор
    можехте и да си го оставите сам да се прибере без тия циркове по границата

    15:16 15.07.2026

  • 20 Както

    20 0 Отговор
    изчистиха клиентелата му , отнесла стотици милиони от банката за развитие и не върнала нищо , така и тия "банкер" ще изперат !

    15:16 15.07.2026

  • 21 Соломон

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Няма нужда да сключва сделка .А ако беше скючил сделка нямаше да има нужда от гаранция.И обвинението което му е повдигнато е смешно и няма да издържи

    15:17 15.07.2026

  • 22 голям смях

    21 0 Отговор
    той откраднал 150 милиона те го пущат срещу 50 хиляди

    и ас искам така дори бих платил 2 милиона щото съм ларж

    15:17 15.07.2026

  • 23 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    10 2 Отговор
    Браву! Пубеда! Партия Боташ пубеда!

    15:17 15.07.2026

  • 24 Фори

    18 0 Отговор
    Кой иска да се хванем на бас за каса бира , че този Меродиев ще го оправдаят по всички обвинения?

    15:19 15.07.2026

  • 25 Никой

    12 5 Отговор
    Българските затвори наполовина празни .Борбата с престъпността върви с пълна сила . Осъдени няма . Скоро ще се окаже , че няма желаещи благодарение на червеноармееца Радев.

    Коментиран от #37

    15:19 15.07.2026

  • 26 Соломон

    11 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дедовия":

    Еха .Ама той сигурно си е взел в къщи и документите на кредитите.

    15:19 15.07.2026

  • 27 Тома

    10 0 Отговор
    Бати Стоян за това дойде за да го хванем за т......те

    15:21 15.07.2026

  • 28 Да бе

    12 2 Отговор

    До коментар #13 от "смях в залата":

    Прокуратурата не е на Радев. Можеш сам да сетиш на кого е все още.

    Коментиран от #34, #35

    15:21 15.07.2026

  • 29 Един

    10 0 Отговор
    Мамин златен, с мед да го намажеш...свещена крава, ама кой ли е цицал от тая крава.

    15:22 15.07.2026

  • 30 хохохо

    15 0 Отговор
    Ей това кривосъдие много бързо бе, когато капят евраци! Едвам стъпил на българска земя, не успя и бълха да го ухапе в ареста и вече свободен. Ихааааа...Магесници!

    15:23 15.07.2026

  • 31 ежко

    17 0 Отговор
    Как може беглец да се пуска под гаранция?Ама той няма да се укрие?!?Ами той вече го е правил,бе!

    Коментиран от #42

    15:23 15.07.2026

  • 32 следваща стъпка

    13 0 Отговор
    Сега да го канонизирате и за светец, приживе. Св. Стоян ББР Крадий.

    15:24 15.07.2026

  • 33 Далавера

    15 0 Отговор
    При откраднати 150 милиона (75 млн евро), под гаранция 50к евро

    15:25 15.07.2026

  • 34 Мало умнико бтоашки,

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "Да бе":

    точно там е проблемът, че прокуратурата все е на накой бандит, независимо дали ще е Буци, Шишо, Крадев, Прокопа и т.н.!

    15:27 15.07.2026

  • 35 смях в залата

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Да бе":

    Не е на Радев и не е осъден. А новият на Радев ще го осъди. Нали това питам .Защо Мавродиев се върна да бъде осъден от новия ли.

    Коментиран от #38

    15:29 15.07.2026

  • 36 Факт

    6 0 Отговор
    За милиони толкова

    15:32 15.07.2026

  • 37 Факт

    7 1 Отговор

    До коментар #25 от "Никой":

    Прокуратурата и съда са си същите

    Коментиран от #39

    15:35 15.07.2026

  • 38 Смях в зала Армеец с докарани цигани

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "смях в залата":

    Ще, ще, ще... вече 3-ти месец само щеки в 3ъгъ на тъпия електорат от вас крадевистите.

    15:36 15.07.2026

  • 39 Фактически

    4 1 Отговор

    До коментар #37 от "Факт":

    с партия Пеевски-Борисов (ПБ) наело промяна няма и няма и да има, а само още много повече от същото!

    15:38 15.07.2026

  • 40 И как може да се отпусне такъв огромен

    5 0 Отговор
    кредит, без подпис на изпълнителния директор.??

    15:43 15.07.2026

  • 41 РАШКО

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Как за какво да се симулира дейност?! Да видим поне едно нещо ще се спази ли от хилядите обещания. Ако не знаем какво следва на есен!

    15:50 15.07.2026

  • 42 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "ежко":

    А кой е казал че той е бягал . Просто не си е бил в България . И едно е да повдигнеш обвинение и съвсем друго да го докажеш в съда и осъдиш. А с обвинението което му повдигат няма как да го осъдят

    15:52 15.07.2026