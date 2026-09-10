Пребиха възрастен мъж в дома му, вързаха го с тиксо и задигнаха пари

За броени часове служители на Главна дирекция "Национална полиция", СДВР, областните дирекции в София и Бургас и Районно управление-Созопол разкриха тежък криминален случай, извършен в село Крушевец, община Созопол, съобщиха от МВР.

Сигналът за нападнат 70-годишен мъж е подаден малко след 5:00 часа тази сутрин.

Неизвестни са му нанесли побой, след което го вързали с тиксо и отнели от дома му 2000 щатски долара, 500 евро, около 200 златни пендари, мобилен и стационарен телефон.

Извършени са оглед на местопроизшествието, разпити, претърсвания и изземвания и други процесуални действия, в резултат на които криминалистите бързо стигнали до извършителите.

Задържани са четирима души - трима мъже на 41, 37 и 36 години от София и ботевградското село Новачене, както и 39-годишна жена от село Крушевец.

Иззети са всички вещи, предмет на престъплението. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства по случая продължава под ръководството на прокуратурата.