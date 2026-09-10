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Пребиха възрастен мъж в дома му, вързаха го с тиксо и задигнаха пари

Пребиха възрастен мъж в дома му, вързаха го с тиксо и задигнаха пари

10 Септември, 2026 16:35 642 7

  • побой-
  • мъж-
  • крушевец

Задържани са четирима души - трима мъже на 41, 37 и 36 години от София и ботевградското село Новачене, както и 39-годишна жена от село Крушевец

Пребиха възрастен мъж в дома му, вързаха го с тиксо и задигнаха пари - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За броени часове служители на Главна дирекция "Национална полиция", СДВР, областните дирекции в София и Бургас и Районно управление-Созопол разкриха тежък криминален случай, извършен в село Крушевец, община Созопол, съобщиха от МВР.

Сигналът за нападнат 70-годишен мъж е подаден малко след 5:00 часа тази сутрин.

Неизвестни са му нанесли побой, след което го вързали с тиксо и отнели от дома му 2000 щатски долара, 500 евро, около 200 златни пендари, мобилен и стационарен телефон.

Извършени са оглед на местопроизшествието, разпити, претърсвания и изземвания и други процесуални действия, в резултат на които криминалистите бързо стигнали до извършителите.

Задържани са четирима души - трима мъже на 41, 37 и 36 години от София и ботевградското село Новачене, както и 39-годишна жена от село Крушевец.

Иззети са всички вещи, предмет на престъплението. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства по случая продължава под ръководството на прокуратурата.


България
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  • 1 Гост

    10 0 Отговор
    Ако бяха в САЩ щяха да ги направят на решето.

    16:40 10.09.2026

  • 2 Те това

    12 0 Отговор
    вече е статия за истинското състояние на държавата! Безработни обикалят и пребиват старци за да има с какво да живеят или пък да си купуват бело! Всичко друго е лъжи които са само за отвличане на вниманието!

    16:42 10.09.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    4 1 Отговор
    Жената е била примамката, за да ги пусне. Ех, тоя мерак...

    16:43 10.09.2026

  • 4 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    2 1 Отговор
    абе милене (редактора) стига глупости бе

    16:45 10.09.2026

  • 5 Терион

    1 2 Отговор
    Нещо престъпността всякаш наинат избуява и положението става неконтролируемо. А бърза реакция и незабавни мерки от държавата не се наблюдават.

    16:45 10.09.2026

  • 6 Наистина

    3 0 Отговор
    Европейци !

    16:51 10.09.2026

  • 7 Правосъдие на място за престъпниците

    1 0 Отговор
    Бой до припадък

    16:59 10.09.2026