Новини
Крими »
След акцията в Несебър: Ще останат ли в ареста задържаните ръководители от ВиК

След акцията в Несебър: Ще останат ли в ареста задържаните ръководители от ВиК

29 Юни, 2026 07:33 1 594 19

  • несебър-
  • корупция-
  • водоснабдяване-
  • вик-
  • новини българия-
  • българия

Акцията в Несебър: Задържаха двама ръководители от ВиК-Бургас с белязани пари

След акцията в Несебър: Ще останат ли в ареста задържаните ръководители от ВиК - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаква се МВР и Окръжната прокуратура в Бургас да дадат повече информация около задържането на двама служители на ръководни постове във ВиК-Несебър.

Спецакцията се проведе в края на миналата седмица, припомня "Нова телевизия".

По неофициална информация задържаните – управителят и техническият ръководител на ВиК-дружеството – са хванати в служебен автомобил с белязани пари.

Според разследването със сумата около 8 000 евро инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официален път.

Предстои на двамата задържани да бъдат повдигнати обвинения.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Такса "Водомер"

    18 0 Отговор
    ВиК холдингът в действие.

    Коментиран от #3

    07:37 29.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ами къде да останат ?

    9 1 Отговор
    като бою у дома ли ?

    07:40 29.06.2026

  • 5 ПИЛОТА СЕ ОПИТВА ДА СЕ СГОВОРИ С МАФИЯТА

    9 7 Отговор
    Търсят някоя провинциална мишка, са обере пешкира.

    Коментиран от #18

    07:40 29.06.2026

  • 6 БОКО ПОДАРИ ЦЯЛАТА ВОДА НА ЕВРЕИТЕ

    10 8 Отговор
    А тези арестуват ВиК служители в Долно нагорнище. Ала бала шарлатани.

    07:41 29.06.2026

  • 7 Студена бира

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Не само се повишава цената, а се влошава и качеството. А минералната вода е 4-5 евро за 10 литра.

    07:45 29.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мунчо

    4 3 Отговор
    Замазва очите на избирателите

    08:07 29.06.2026

  • 16 Дедо Поп

    4 0 Отговор
    А,аааааа пуснете ги, бре хора Те са Чеда Божии. 🤣

    08:12 29.06.2026

  • 17 гошо

    9 3 Отговор
    А кога ще вкарате свинята от Банкя в затвора?

    08:16 29.06.2026

  • 18 Казваш

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "ПИЛОТА СЕ ОПИТВА ДА СЕ СГОВОРИ С МАФИЯТА":

    да не го закачат, защото е мишка? Да го оставят да си мишкува ли?

    08:39 29.06.2026

  • 19 нннн

    6 0 Отговор
    Пуснете ги да отидат на протеста за заплатите на държавните служители!

    08:46 29.06.2026