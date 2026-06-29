След акцията в Несебър: Ще останат ли в ареста задържаните ръководители от ВиК

Очаква се МВР и Окръжната прокуратура в Бургас да дадат повече информация около задържането на двама служители на ръководни постове във ВиК-Несебър.
Спецакцията се проведе в края на миналата седмица, припомня "Нова телевизия".
По неофициална информация задържаните – управителят и техническият ръководител на ВиК-дружеството – са хванати в служебен автомобил с белязани пари.
Според разследването със сумата около 8 000 евро инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официален път.
Предстои на двамата задържани да бъдат повдигнати обвинения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Такса "Водомер"
Коментиран от #3
07:37 29.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ами къде да останат ?
07:40 29.06.2026
5 ПИЛОТА СЕ ОПИТВА ДА СЕ СГОВОРИ С МАФИЯТА
Коментиран от #18
07:40 29.06.2026
6 БОКО ПОДАРИ ЦЯЛАТА ВОДА НА ЕВРЕИТЕ
07:41 29.06.2026
7 Студена бира
До коментар #3 от "оня с коня":Не само се повишава цената, а се влошава и качеството. А минералната вода е 4-5 евро за 10 литра.
07:45 29.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
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13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мунчо
08:07 29.06.2026
16 Дедо Поп
08:12 29.06.2026
17 гошо
08:16 29.06.2026
18 Казваш
До коментар #5 от "ПИЛОТА СЕ ОПИТВА ДА СЕ СГОВОРИ С МАФИЯТА":да не го закачат, защото е мишка? Да го оставят да си мишкува ли?
08:39 29.06.2026
19 нннн
08:46 29.06.2026