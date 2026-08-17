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Обиска на клуба на „Кръв и чест“: Задържаните гледали футболен мач

Обиска на клуба на „Кръв и чест“: Задържаните гледали футболен мач

17 Август, 2026 09:10 922 16

  • кръв и чест-
  • неонацисти-
  • пловдив

Правили опити за нападение над граждани, основани на тяхната раса и етническа принадлежност

Обиска на клуба на „Кръв и чест“: Задържаните гледали футболен мач - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Претърсвания и изземвания са извършени в частен клуб на международна неонацистка организация “Кръв и чест“ - това е пловдивското разклонение на организацията. От клуба са иззети флагове с нацистка символика, със свастики, други нацистки надписи и артикули. В домовете на някои от участниците групата е открита литература с неонацистка идеология, съобщи заместник-окръжният прокурор на Пловдив Нено Димов, цитиран от бТВ.

На следващия ден са извършени редица допълнителни процесуално-следствени действия под прекия надзор на наблюдаващия прокурор от прокуратурата в Пловдив, включително прокурор е извършил и самостоятелно действия по разследването.

Първоначално са били задържани 18 човека. Впоследствие, след събиране на множество доказателства и активна работа по техния анализ, са привлечени като обвиняеми трима мъже – на 42, 18 и 39 години.

По отношение на тях е взето задържане от наблюдаващия прокурор за срок до 72 часа и им е повдигнато обвинение за престъпление по член 162, алинея първа. Могат да получат условна присъда до 5 години.

42-годишният мъж е привлечен за това, че е извършител, а другите двама са привлечени като помагачи. Това са баща и син, те са участвали и в нападението на непалските граждани. Клонът функционира от няколко години. Към част от участниците в организацията има активни образувани досъдебни производства към този момент, добави Димов.

Към настоящия момент не се установява директна връзка между тази организация и убийството на Младежкия хълм. Има данни за познанства между хората, основани на идеологията, която изповядват.

Установено е, че клонът функционира от няколко години, при всички положения, включително по отношение на част от участниците в тази организация. Има образувани и към настоящия момент активни досъдебни производства.

Установява се в хода на разследването по настоящото досъдебно производство, че лица, повлияни от идеологията, която се изповядва в съответната организация „Кръв и чест“, са били мотивирани и са правили опити за нападение над граждани, основани на тяхната раса и етническа принадлежност.

Към настоящия момент това, което сме установили в досъдебното производство, е, че едно такова нападение е било неуспешно, беше съобщено още на брифинга.

Когато се е пристъпило към претърсване и изземване в клуба на тази организация „Кръв и чест“, те са гледали мач по футбол.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Трол

    3 1 Отговор
    Естествено че ще гледат мач, това са мирни футболни фенове.

    09:14 17.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Зевс

    10 1 Отговор
    Къде отиде опорката, че са свързани с Русия, "Кръв и чест" е създадена във Великобритания, а сега се ръководи от САЩ.

    09:23 17.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Демокрацията

    7 0 Отговор
    В България се възприема като слободия. Всеки има право да прави какното му харесва и каквото си иска. Не е чудно, че се появиха крайно "свободолюбиви, с недависим дух" индивиди, които не се съобразяват, с това, че са част от общество, което също има права. А полицията е неутрализирана и не предприема строги мерки. В Южен парк - 2 по цяла нощ се вихрят сборища, но никой не се отзовава да ппонери и да осигури тишина за хората, които живеят на метри от парка...

    Коментиран от #13

    09:26 17.08.2026

  • 7 Хмм

    9 0 Отговор
    прокламират превъзходство на бялата раса, а убиват бял човек - правят снимка и видео с пребития Георги, а тарторът заявява - това е първата ни акция, безделници, не учат, тази дето е инсценирала всичко от скука и била най-жестока в побоя, напуснала дома, в друг град, никой от родителите не я търси, майката почти не се прибира вкъщи, бащата пише браво, моето момиче, има поправителен и затова искала да бъде освободена от ареста, да се готвела - това е дъното

    09:30 17.08.2026

  • 8 Мунчо

    4 2 Отговор
    Ще им пръднат на дедовия. Хората са си гледали мача в частен клуб. Защо за фашагите в Баба Алино да може а тук не.

    Коментиран от #15

    09:31 17.08.2026

  • 9 боян расате

    1 4 Отговор
    Единствените герои, пребиващи педофили и чужди емигранти а те ги закопчават задето им вършат работата.

    09:31 17.08.2026

  • 10 Пепи еврозоната

    3 1 Отговор
    Да бяха обискирали клуба на жужетата, там мачове не гледат.

    09:31 17.08.2026

  • 11 Смърф

    4 0 Отговор
    Значи за тия не може ,а за Петроханци може .

    09:33 17.08.2026

  • 12 Перо

    3 3 Отговор
    Виновната джендърия за казуса не се спря по тази тема! Натрапваните на обществото прайдове и пропаганда доведоха до такъв резултат! Всички новинарски емисии включват само две теми: случая в Пловдив и Евровизия в Бургас!

    09:35 17.08.2026

  • 13 Хмм

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Демокрацията":

    демокрацията - това е Древна Гърция и Древен Рим, роби и робовладелци, войни, корупция, разврат

    09:37 17.08.2026

  • 14 да си фашага е кат да си наркоман

    0 1 Отговор
    татуси с кръстове, значки, литература и клипове . мисълта ти е към дучето . как се борел с лихварите, педофилите, обратните . напомнят филма с уилис за бъчър вълка и траволта . там хомо нацис ходеше да работи един едър афро нига бос от подземния свят . та фашагата го взел за някакъв лихвар дето иска да му окраде магазина . разнообразните форми на будизма и фашизма не са много известни у нас . какво ли правят 13 момчета и 2 момичета по цял ден . сигурно много неща .

    09:43 17.08.2026

  • 15 Доста сте харесали урода русофил

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мунчо":

    Мунчо. После кои били фашисти и кои не, а?

    09:50 17.08.2026

  • 16 Дзак

    0 0 Отговор
    Каква е идеологията, какви са написаните?

    10:10 17.08.2026