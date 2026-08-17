Обиска на клуба на „Кръв и чест“: Задържаните гледали футболен мач

Претърсвания и изземвания са извършени в частен клуб на международна неонацистка организация “Кръв и чест“ - това е пловдивското разклонение на организацията. От клуба са иззети флагове с нацистка символика, със свастики, други нацистки надписи и артикули. В домовете на някои от участниците групата е открита литература с неонацистка идеология, съобщи заместник-окръжният прокурор на Пловдив Нено Димов, цитиран от бТВ.

На следващия ден са извършени редица допълнителни процесуално-следствени действия под прекия надзор на наблюдаващия прокурор от прокуратурата в Пловдив, включително прокурор е извършил и самостоятелно действия по разследването.

Първоначално са били задържани 18 човека. Впоследствие, след събиране на множество доказателства и активна работа по техния анализ, са привлечени като обвиняеми трима мъже – на 42, 18 и 39 години.

По отношение на тях е взето задържане от наблюдаващия прокурор за срок до 72 часа и им е повдигнато обвинение за престъпление по член 162, алинея първа. Могат да получат условна присъда до 5 години.

42-годишният мъж е привлечен за това, че е извършител, а другите двама са привлечени като помагачи. Това са баща и син, те са участвали и в нападението на непалските граждани. Клонът функционира от няколко години. Към част от участниците в организацията има активни образувани досъдебни производства към този момент, добави Димов.

Към настоящия момент не се установява директна връзка между тази организация и убийството на Младежкия хълм. Има данни за познанства между хората, основани на идеологията, която изповядват.

Установено е, че клонът функционира от няколко години, при всички положения, включително по отношение на част от участниците в тази организация. Има образувани и към настоящия момент активни досъдебни производства.

Установява се в хода на разследването по настоящото досъдебно производство, че лица, повлияни от идеологията, която се изповядва в съответната организация „Кръв и чест“, са били мотивирани и са правили опити за нападение над граждани, основани на тяхната раса и етническа принадлежност.

Към настоящия момент това, което сме установили в досъдебното производство, е, че едно такова нападение е било неуспешно, беше съобщено още на брифинга.

Когато се е пристъпило към претърсване и изземване в клуба на тази организация „Кръв и чест“, те са гледали мач по футбол.