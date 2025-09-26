Митничари заловиха 7 нелегални мигранти край Малко Търново

Гранични полицаи задържаха седем нелегални мигранти и румънски гражданин при специализирана операция в района на село Крушевец. Акцията е проведена на 21 септември около 17:00 часа, съобщиха от ГД "Гранична полиция".

При проверка на лек автомобил, управляван от румънски гражданин, полицаите са открили седем чужди граждани без документи за самоличност. Според първоначалните данни мигрантите са от Ирак, Сирия, Ливан и Судан.

След проведени действия и разпити с преводач, националността на мигрантите беше потвърдена, съобщиха от Гранична полиция.

Всички задържани лица, включително водачът на автомобила, са транспортирани до Гранично полицейско управление - Малко Търново за последващи процесуални действия.

От ГД "Гранична полиция" подчертават, че ежедневно провеждат специализирани операции срещу незаконната миграция, като част от ангажиментите на България за осигуряване сигурността на Европейския съюз и Шенгенското пространство.