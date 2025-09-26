Новини
Крими »
Митничари заловиха 7 нелегални мигранти край Малко Търново

Митничари заловиха 7 нелегални мигранти край Малко Търново

26 Септември, 2025 11:12 455 4

  • малко търново-
  • мигранти

Акцията е проведена на 21 септември

Митничари заловиха 7 нелегални мигранти край Малко Търново - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гранични полицаи задържаха седем нелегални мигранти и румънски гражданин при специализирана операция в района на село Крушевец. Акцията е проведена на 21 септември около 17:00 часа, съобщиха от ГД "Гранична полиция".

При проверка на лек автомобил, управляван от румънски гражданин, полицаите са открили седем чужди граждани без документи за самоличност. Според първоначалните данни мигрантите са от Ирак, Сирия, Ливан и Судан.

След проведени действия и разпити с преводач, националността на мигрантите беше потвърдена, съобщиха от Гранична полиция.

Всички задържани лица, включително водачът на автомобила, са транспортирани до Гранично полицейско управление - Малко Търново за последващи процесуални действия.

От ГД "Гранична полиция" подчертават, че ежедневно провеждат специализирани операции срещу незаконната миграция, като част от ангажиментите на България за осигуряване сигурността на Европейския съюз и Шенгенското пространство.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Решението

    3 0 Отговор
    Задължаване на мигрантите да се изредят всички по един път на Румънеца. И после да ги пуснат да продължат с него за Европа. На Видин-мост още веднъж, и лек им път на всички. Следващия път Румънеца ще е свикнал.

    Коментиран от #4

    11:18 26.09.2025

  • 2 10 хиляди на глава и

    1 0 Отговор
    дс канала на търново . имали проблеми с езика . ислям-радикали често минават . в крокус 3 та бяха до турция ходили 2 пъти . по един дръг чек ще покаже към коя групировка са . хамасите вземат наркотика на народа . давали и на заложниците . то по местните села си ги събират . деца им били . от войните бягали . хем сирия и авганистан били с други политики и ръководства . друга е истината . друга . меркелица мислела заради режимите били мигрантите . ами не са . след 10 г ще мисли друго . тук сега се чудят какво да ги правят . имало само 1200 . то на ден хващат по 20-30 от 5 години .

    11:20 26.09.2025

  • 3 фанаа ги

    1 0 Отговор
    Сега требе да ги храним.

    11:28 26.09.2025

  • 4 Всички бьлгарски граждани

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Решението":

    Да минат през тази процедура, пардон..ние сме минали вече ,тьрпението ни е огромно.

    11:49 26.09.2025