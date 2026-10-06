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Дани Петканов „записа“ рап дует с Румен Радев
  Тема: Известни личности

Дани Петканов „записа“ рап дует с Румен Радев

6 Октомври, 2026 11:44 794 9

  • дани петканов-
  • румен радев-
  • изкуствен интелект-
  • рап дует-
  • лудия репортер

Видеото е създадено с изкуствен интелект и представя двамата като рапъри в звукозаписно студио

Дани Петканов „записа“ рап дует с Румен Радев - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Даниел Петканов публикува в стори в Инстаграм хумористично видео, в което с помощта на изкуствения интелект е представен като рап партньор на Румен Радев. Клипът създава впечатление, че двамата са в звукозаписно студио и работят по общ музикален проект, но става дума за виртуална продукция, а не за реален запис.

Във видеото Петканов и Радев са показани пред микрофони, изпълняват английска рап песен и си разменят рими. Образите им са обработени така, че да изглеждат като гангстери, а сцената е изградена с комедиен ефект.

Публикацията предизвика реакции сред последователите на Петканов. Той не е дал подробно обяснение защо е избрал именно Румен Радев за виртуалния дует, оставяйки на публиката да възприеме клипа като шега.

Даниел Петканов, познат като Лудия репортер, и преди е използвал актуални теми и нестандартен хумор в съдържанието си.

Източник: marica.bg


България
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