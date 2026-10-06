Мулен Руж отваря врати в Париж на 6 октомври 1889 г.

На 6 октомври 1889 г. в подножието на Монмартър Париж посреща ново увеселително заведение, което скоро ще се превърне в едно от най-разпознаваемите кабарета в света. На площад „Бланш“ отваря врати Мулен Руж – място, замислено като смес от бална зала, кафене-концерт и градина за развлечения.

Зад начинанието стоят предприемачът Жозеф Олер и импресариото Шарл Зидлер. Първоначално заведението носи името „Жарден дьо Пари“, а програмата му съчетава танци, музика и сценични номера. В комплекса има огромна огледална стена, градина и голяма фигура на слон. Над фасадата е поставена червена мелница, която осветява нощния парижки пейзаж и дава името на кабарето.

Откриването събира публика от целия Париж

Мулен Руж е създаден в период, когато Париж преживява подем на кафенетата, музикалните зали и артистичните квартали. Новото заведение привлича различна публика – от заможни посетители и артисти до работници, туристи и любопитни парижани.

Вестник „Жил Блас“ описва първата вечер като шумен успех. Според публикацията от 8 октомври 1889 г. „никога не е имало толкова много хора и никога не са се забавлявали по-искрено“, а още в девет часа площад „Бланш“ е бил изпълнен с публика и карети.

Най-голямата атракция е канканът – енергичен танц с високи ритници, който постепенно се превръща в запазена марка на парижкия кабаретен живот. Сред първите звезди на сцената е Луиз Вебер, известна като Ла Гулю. Заедно с нея се изявяват Мом Фромаж, Рейон д’Ор и танцьорът Валентен льо Дезосе.

Тулуз-Лотрек превръща кабарето в образ

Мулен Руж бързо излиза извън рамките на обикновена танцова зала. На 26 октомври 1890 г. го посещава принцът на Уелс, бъдещият британски крал Едуард VII. Година по-късно Анри дьо Тулуз-Лотрек започва да създава афиши за заведението. Неговите плакати с Ла Гулю, Валентен льо Дезосе и други изпълнители превръщат кабарето в една от емблемите на парижката Бел епок.

Историческите справки обичайно посочват 6 октомври 1889 г. като дата на откриването. Архивна публикация на „Льо Монд“ от 1989 г. посочва 5 октомври за първоначалната церемония, но отбелязва, че стогодишнината е чествана на 6 октомври.

Пожарът не прекъсва историята му

Първата сграда е унищожена от пожар на 27 февруари 1915 г. След възстановяване Мулен Руж отново отваря врати през 1925 г. През следващите десетилетия на сцената му се появяват Мистангет, Едит Пиаф, Ив Монтан, Франк Синатра и други артисти, а канканът остава в центъра на спектаклите.

Повече от век след първата вечер червената мелница продължава да обозначава място, което започва като смел парижки експеримент и се превръща в международен символ на кабарето.

Източници: agerpres.ro, retronews.fr, lemonde.fr