Ким Кардашиян едва успява да спре дъщеря си Норт от амбициите ѝ за слава

Ким Кардашиян призна, че трябва да възпира 13-годишната си дъщеря Норт Уест от част от предложенията, които получава. По думите ѝ момичето има по-силен интерес към камерите и публичните изяви от трите си по-малки братя и сестри.

„Норт го обича малко повече от останалите“, каза Ким в интервю за Sunday Times. Тя обясни, че всяко от четирите ѝ деца участва в публичния живот на семейството според собственото си желание.

„Всяко дете прави това, с което се чувства комфортно. Малките идват, когато снимам, но не участват истински в сюжетните линии“, заяви риалити звездата. По думите ѝ Норт обаче иска да приема почти всички предложения за проекти, в които е пред камера.

Снимка: Instagram

„Всичко, което иска, са проекти, в които тя е отпред. Затова се опитваме да не правим всичко, което идва към нея, за да сме сигурни, че го управляваме по правилния начин“, обяснява още Ким Кардашиян.

Тя допълни, че с бившия си съпруг Кание Уест са на едно мнение за ангажиментите на дъщеря им. Сред вече реализираните проекти на Норт са дебютното ѝ EP N0rth4evr, издадено през май, и корицата на списание Dazed за септемврийския му брой.

Кардашиян, която има четири деца от Уест, се определи като „умерено строг родител“. Тя каза, че е „изключително търпелива и любяща“, позволява на децата да спят в леглото ѝ, когато поискат, и чете книги с тях всяка вечер.

Ким Кардашиян и Кание Уест присъстваха на първия самостоятелен концерт на Норт в театър „Вик“ в Чикаго през септември. Бившите съпрузи са стояли в различни части на залата, но и двамата са подкрепили дъщеря си.

Кардашиян публикува видео от изпълнението, на което се вижда препълнената публика, очакваща началото на концерта. Събитието се състоя, след като през юли Норт отмени 14-дневното си турне с рапърката Моли Сантана само дни преди първото участие.

В интервю за Dazed Норт заяви, че най-лошият съвет, който е получавала, е да изчака с музикалната си кариера. „Това е моето хоби, това ми харесва и това искам да правя с живота си“, каза тийнейджърката.

Норт защити и отличителния си външен вид, който включва синя коса, фалшиви пиърсинги и временни татуировки по лицето. „Всичко, което искам, е синя коса и пиърсинги“, заяви наследницата на Кание и Ким.