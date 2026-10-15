Новини
Крими »
Разследват управителя и сестра на болница за измама с НЗОК

Разследват управителя и сестра на болница за измама с НЗОК

15 Октомври, 2026 11:22 563 2

  • нзок-
  • благоевград-
  • документна измама-
  • болница

Двамата са обвиняеми за документна измама, свързана с неправомерно получаване на близо 20 хиляди евро. Разследването обхваща периода от януари 2020 до януари 2021 г

Разследват управителя и сестра на болница за измама с НЗОК - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Управителят на Специализираната болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания в Благоевград и главната медицинска сестра са обвиняеми за документна измама, свързана с неправомерно получаване на близо 20 хиляди евро от Националната здравноосигурителна каса. За случая съобщи Апелативната прокуратура в София.

Според прокуратурата между 7 януари 2020 г. и 25 януари 2021 г. управителят П.Г. е съставял направления за хоспитализация с невярно съдържание. Документите били прилагани към медицинските досиета на пациенти, а въз основа на тях лечебното заведение получавало средства от бюджета на НЗОК.

Плащанията са извършвани по фактури за оказани медицински услуги. В хода на разследването са установени 48 отделни деяния, като при 32 от тях според обвинението е участвала и главната медицинска сестра Н.М., която е заемала длъжността през разглеждания период.

По случая са събрани свидетелски показания и експертни заключения. П.Г. и Н.М. са привлечени като обвиняеми, но вината им не е установена с влязла в сила присъда.

„Действията по разследването продължават“, съобщиха от прокуратурата.


Благоевград / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Търговията със здраве

    3 0 Отговор
    е доста доходоносен бизнес.

    11:34 15.10.2026

  • 2 Феро

    1 0 Отговор
    Нищо като работа несвършено, но парите на народа в джобовете им! После, защо доходите на раята ръстат по дърветата?

    11:46 15.10.2026