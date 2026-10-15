Разследват управителя и сестра на болница за измама с НЗОК

Управителят на Специализираната болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания в Благоевград и главната медицинска сестра са обвиняеми за документна измама, свързана с неправомерно получаване на близо 20 хиляди евро от Националната здравноосигурителна каса. За случая съобщи Апелативната прокуратура в София.

Според прокуратурата между 7 януари 2020 г. и 25 януари 2021 г. управителят П.Г. е съставял направления за хоспитализация с невярно съдържание. Документите били прилагани към медицинските досиета на пациенти, а въз основа на тях лечебното заведение получавало средства от бюджета на НЗОК.

Плащанията са извършвани по фактури за оказани медицински услуги. В хода на разследването са установени 48 отделни деяния, като при 32 от тях според обвинението е участвала и главната медицинска сестра Н.М., която е заемала длъжността през разглеждания период.

По случая са събрани свидетелски показания и експертни заключения. П.Г. и Н.М. са привлечени като обвиняеми, но вината им не е установена с влязла в сила присъда.

„Действията по разследването продължават“, съобщиха от прокуратурата.