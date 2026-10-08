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Криминалисти разследват кражба на 1150 литра дизел край Монтана
  Тема: Трафик

Криминалисти разследват кражба на 1150 литра дизел край Монтана

8 Октомври, 2026 17:34 483 1

  • монтана-
  • кражба на гориво-
  • е-79-
  • камиони-
  • дизелово гориво

Горивото е източено от два камиона, спрели за почивка край път Е-79. При единия случай шофьор е бил нападнат, след като заварил крадците

Криминалисти разследват кражба на 1150 литра дизел край Монтана - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Криминалисти в Монтана разследват две кражби на общо около 1150 литра дизелово гориво от товарни автомобили, спрели за почивка край главен път Е-79. При единия случай шофьорът е бил нападнат, след като заварил четирима мъже да източват горивото от резервоарите.

На 7 октомври около 20:00 ч. турски гражданин, управлявал влекач „Форд“ с прикачено полуремарке, спрял на крайпътна отбивка в района на село Белотинци за задължителна почивка. Около половин час по-късно чул шум от задната част на превозното средство и излязъл от кабината.

Водачът видял четирима мъже с туби и маркучи до резервоарите. Когато започнал да вика, те го ударили с маркуч по гърба и счупили предното панорамно стъкло на камиона. След това се оттеглили с товарен автомобил и тубите. При проверката било установено, че са източени около 500 литра дизелово гориво, съобщиха от ОДМВР-Монтана.

Същата нощ е извършена и втора кражба. Между 03:15 и 08:00 ч. от товарен автомобил, спрял в участъка между селата Смоляновци и Белотинци, са откраднати около 650 литра дизел. Камионът е бил управляван от румънски гражданин и е собственост на румънска компания. Горивото е източено, докато водачът е спял в кабината.

Проверяват сходни случаи по Е-79

По двата случая са образувани досъдебни производства, а криминалистите продължават работата по установяване на извършителите. Данни за задържани лица не са съобщени.

От ОДМВР-Монтана са посочили пред БТА, че по основния път, по който преминава тежкотоварният трафик между София и Дунав мост 2 при Видин, през последните години са регистрирани и други сходни посегателства. „Има и разкрити групи причинители – мъже от област Видин“, са заявили от полицейската дирекция. Според същата информация в предходни години са били отнемани едновременно по 1000-1100 литра дизелово гориво.

Източници: btvnovinite.bg, 24plovdiv.bg


Монтана / България
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