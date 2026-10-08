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Откриха оръжия в сградата, където живее сестрата на Мегера
  Тема: Известни личности

Откриха оръжия в сградата, където живее сестрата на Мегера

8 Октомври, 2026 21:04 1 804 9

  • славчо мегеров-
  • пловдив-
  • оръжия-
  • убийство-
  • разследване

На този етап няма данни намереното оръжие да е използвано при убийството в Пловдив. Вътрешният министър потвърди, че са открити други оръжия, свързани с обвиняемия

Откриха оръжия в сградата, където живее сестрата на Мегера - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Оръжия са открити при претърсване в сграда в пловдивския квартал „Гагарин“, в която живее сестрата на обвиняемия Славчо Мегеров – Мегера. Обискът е извършен във връзка с разследването на убийството на бизнесмен в Пловдив. Към момента няма официално потвърждение, че намереното оръжие е било използвано при престъплението.

Информацията за находката е съобщена от TrafficNews, като медията уточнява, че първоначално няма официални данни за вида на оръжието и за връзката му с убийството. Според публикацията в понеделник и вторник в сградата е имало засилено полицейско присъствие.

Вътрешният министър Иван Демерджиев потвърди пред журналисти в Народното събрание, че оръжието, с което е извършено убийството, все още не е открито. Той съобщи, че разследващите са намерили други оръжия, които свързват с Мегеров и които се проверяват за евентуална връзка с други престъпления.

„Събрани са огромни по обем доказателства, които несъмнено сочат към това кой е човекът, извършил това деяние“, заяви Демерджиев.

Мегеров е обвиняем за умишленото убийство, извършено на 30 септември в Пловдив. Окръжният съд в града го остави в ареста с най-тежката мярка за неотклонение. Решението не е окончателно, а защитата му вече го е обжалвала.

Апелативният съд – Пловдив трябва да разгледа жалбата на 13 октомври. Междувременно намерените оръжия предстои да бъдат подложени на експертизи, които да установят произхода им и дали са свързани с конкретни престъпления.

Източници: trafficnews.bg, marica.bg, eurocom.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    12 2 Отговор
    Мегера е може би най- тъпият български престъпник, направо получава Купата за най- тъп!

    Коментиран от #4, #5

    21:09 08.10.2026

  • 2 Пишат

    12 3 Отговор
    простотии защото нямат време. Идват избори, трябва всичко да се нареди-замете.Има вероятност да се хлъзнат по пързалката. Този е удобен ,и ще гонят само тази версия.

    21:10 08.10.2026

  • 3 немам думи

    5 1 Отговор
    Информацията за находката..... браво Марче!!!

    21:10 08.10.2026

  • 4 човека е актьор

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    от театър банкя

    21:11 08.10.2026

  • 5 Гост

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Лошото е, че, ако знаеше, че ще бъде заловен, защото е тъп като гьон, нямаше да се спре..., сега ще изгние в пандиза..., дано поумнее през това време!

    21:13 08.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Αлфа Bълкът

    3 0 Отговор
    Сграда предполага къща, защото ако живее в кооперация, щеше да е уточнено апартамент.
    Иначе ако е кооперация и са в някое мазе или таван, охооо.

    21:26 08.10.2026

  • 8 Емо

    0 0 Отговор
    Вероятно газово и въздушно оръжие.

    21:59 08.10.2026

  • 9 Гост

    0 0 Отговор
    Ако не намерят оръжието, ще го фанат за дедо....

    22:10 08.10.2026