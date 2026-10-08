Откриха оръжия в сградата, където живее сестрата на Мегера

Оръжия са открити при претърсване в сграда в пловдивския квартал „Гагарин“, в която живее сестрата на обвиняемия Славчо Мегеров – Мегера. Обискът е извършен във връзка с разследването на убийството на бизнесмен в Пловдив. Към момента няма официално потвърждение, че намереното оръжие е било използвано при престъплението.

Информацията за находката е съобщена от TrafficNews, като медията уточнява, че първоначално няма официални данни за вида на оръжието и за връзката му с убийството. Според публикацията в понеделник и вторник в сградата е имало засилено полицейско присъствие.

Вътрешният министър Иван Демерджиев потвърди пред журналисти в Народното събрание, че оръжието, с което е извършено убийството, все още не е открито. Той съобщи, че разследващите са намерили други оръжия, които свързват с Мегеров и които се проверяват за евентуална връзка с други престъпления.

„Събрани са огромни по обем доказателства, които несъмнено сочат към това кой е човекът, извършил това деяние“, заяви Демерджиев.

Мегеров е обвиняем за умишленото убийство, извършено на 30 септември в Пловдив. Окръжният съд в града го остави в ареста с най-тежката мярка за неотклонение. Решението не е окончателно, а защитата му вече го е обжалвала.

Апелативният съд – Пловдив трябва да разгледа жалбата на 13 октомври. Междувременно намерените оръжия предстои да бъдат подложени на експертизи, които да установят произхода им и дали са свързани с конкретни престъпления.

Източници: trafficnews.bg, marica.bg, eurocom.bg