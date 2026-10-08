Откриха оръжия в сградата, където живее сестрата на Мегера

Оръжия са открити при претърсване в сграда в пловдивския квартал „Гагарин“, в която живее сестрата на обвиняемия Славчо Мегеров – Мегера. Обискът е извършен във връзка с разследването на убийството на бизнесмен в Пловдив. Към момента няма официално потвърждение, че намереното оръжие е било използвано при престъплението.
Информацията за находката е съобщена от TrafficNews, като медията уточнява, че първоначално няма официални данни за вида на оръжието и за връзката му с убийството. Според публикацията в понеделник и вторник в сградата е имало засилено полицейско присъствие.
Вътрешният министър Иван Демерджиев потвърди пред журналисти в Народното събрание, че оръжието, с което е извършено убийството, все още не е открито. Той съобщи, че разследващите са намерили други оръжия, които свързват с Мегеров и които се проверяват за евентуална връзка с други престъпления.„Събрани са огромни по обем доказателства, които несъмнено сочат към това кой е човекът, извършил това деяние“, заяви Демерджиев.
Мегеров е обвиняем за умишленото убийство, извършено на 30 септември в Пловдив. Окръжният съд в града го остави в ареста с най-тежката мярка за неотклонение. Решението не е окончателно, а защитата му вече го е обжалвала.
Апелативният съд – Пловдив трябва да разгледа жалбата на 13 октомври. Междувременно намерените оръжия предстои да бъдат подложени на експертизи, които да установят произхода им и дали са свързани с конкретни престъпления.
Източници: trafficnews.bg, marica.bg, eurocom.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #4, #5
21:09 08.10.2026
2 Пишат
21:10 08.10.2026
3 немам думи
21:10 08.10.2026
4 човека е актьор
До коментар #1 от "Гост":от театър банкя
21:11 08.10.2026
5 Гост
До коментар #1 от "Гост":Лошото е, че, ако знаеше, че ще бъде заловен, защото е тъп като гьон, нямаше да се спре..., сега ще изгние в пандиза..., дано поумнее през това време!
21:13 08.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Αлфа Bълкът
Иначе ако е кооперация и са в някое мазе или таван, охооо.
21:26 08.10.2026
8 Емо
21:59 08.10.2026
9 Гост
22:10 08.10.2026