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Мъж е бил отвлечен във Вършец заради дълг към бързи кредити

Мъж е бил отвлечен във Вършец заради дълг към бързи кредити

9 Октомври, 2026 13:32 1 051 14

  • вършец-
  • отвличане-
  • бързи кредити-
  • монтана-
  • досъдебно производство

Двама служители го извели от частен имот и го оставили край града, след като го напръскали с лютив спрей. Предполагаемите извършители се издирват

Мъж е бил отвлечен във Вършец заради дълг към бързи кредити - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Досъдебно производство за отвличане е образувано в Районното управление във Вършец след сигнал за принудително извеждане на 25-годишен мъж от частен имот. Сигналът е подаден на 8 октомври, съобщи Инфомрежа.

Според първоначалните данни двама служители на фирми за бързи кредити са извели мъжа от Костинброд от къща във Вършец заради непогасени задължения. По данни, предоставени на разследващите, той се е качил в автомобила им, тъй като се е притеснявал за сигурността на семейството си.

Мъжът е бил откаран в покрайнините на града. Там е бил напръскан с лютив спрей в областта на очите, след което е оставен на пътя. При извършената проверка не са установени следи от нанесен побой.

„Към момента предполагаемите извършители се издирват от органите на реда.“

За случая е уведомена Окръжната прокуратура в Монтана. В рамките на досъдебното производство се извършват процесуално-следствени действия за изясняване на всички факти и обстоятелства.

Двамата мъже не са привлечени като обвиняеми, а данните за участието им и обстоятелствата около случая предстои да бъдат проверени по разследването.

Източници: infomreja.bg


Монтана / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 0 Отговор
    Ако нямаше кеш, нямаше да има и бързи кредити. Мошко скоро ще ви оправи.

    13:34 09.10.2026

  • 2 14/88

    1 12 Отговор
    боя си е търсел
    намерил го
    като путин

    Коментиран от #3, #4

    13:36 09.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Путин

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "14/88":

    Как го искаш мит или с повечко сирене?

    Коментиран от #6, #7, #9

    13:48 09.10.2026

  • 5 Прогресивни съветски шарлатани !

    4 6 Отговор
    Бързите кредите са приоритет за кРадев, по всякакъв начин ги подкрепят. Вече няма таван на лихвите, няма и таван на дълга.
    А служителите да не се притесняват, ако ги осъдят, наркоЙотова е насреща с помилванията.

    13:49 09.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Читател

    2 0 Отговор
    От кога мутрите се наричат служители.

    14:15 09.10.2026

  • 12 НА ОЧЕВАДНО НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНИ

    2 0 Отговор
    Се ОТПУСКАТ ПАРИ.......ЗАЩО ИМ ОТПУСКАТ......НЕ Е ЛУД КОЙТО ЗИМА А Е ЛУД КОЙТО ДАВА....

    14:29 09.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Соколов

    0 0 Отговор
    Мий я често...И совесть също...

    14:45 09.10.2026