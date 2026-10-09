Мъж е бил отвлечен във Вършец заради дълг към бързи кредити

Досъдебно производство за отвличане е образувано в Районното управление във Вършец след сигнал за принудително извеждане на 25-годишен мъж от частен имот. Сигналът е подаден на 8 октомври, съобщи Инфомрежа.

Според първоначалните данни двама служители на фирми за бързи кредити са извели мъжа от Костинброд от къща във Вършец заради непогасени задължения. По данни, предоставени на разследващите, той се е качил в автомобила им, тъй като се е притеснявал за сигурността на семейството си.

Мъжът е бил откаран в покрайнините на града. Там е бил напръскан с лютив спрей в областта на очите, след което е оставен на пътя. При извършената проверка не са установени следи от нанесен побой.

„Към момента предполагаемите извършители се издирват от органите на реда.“

За случая е уведомена Окръжната прокуратура в Монтана. В рамките на досъдебното производство се извършват процесуално-следствени действия за изясняване на всички факти и обстоятелства.

Двамата мъже не са привлечени като обвиняеми, а данните за участието им и обстоятелствата около случая предстои да бъдат проверени по разследването.

Източници: infomreja.bg