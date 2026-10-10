СДВР: Не е имало гърмежи при акциите в София

Столичната дирекция на вътрешните работи опроверга информацията за гърмежи по време на акцията срещу наркоразпространението в София. При операцията са задържани двама братя в квартал „Драгалевци“ и още един мъж в „Хиподрума“.

„В хода на операцията задържахме двама братя - на 30 и 38-годишна възраст“, обясни заместник-началникът на Шесто районно управление Асен Ушатов. По думите му при действията по разследването са открити няколко пакета със зелена тревиста маса, бяло прахообразно вещество, бяло вещество на бучки и вещество на кристали.

От полицията уточняват, че двамата задържани са криминално проявени за разпространение на наркотични вещества и са били в затвора. Единият е освободен преди близо година.

В рамките на операцията е задържан и още един мъж в квартал „Хиподрума“. От СДВР не съобщават допълнителни подробности за процесуалния статут на задържаните или за количеството на намерените вещества.

Източници: bnrnews.bg