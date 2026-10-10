ТИР катастрофира и събори осветителен стълб в Хасково

ТИР катастрофира на булевард „Васил Левски“ в Хасково и събори метален стълб за улично осветление. При инцидента няма пострадали хора, но движението в района е било силно затруднено.

Тежкият камион е бил с кърджалийска регистрация и е управляван от 47-годишен мъж от село Сремци. Той се е движел от ж.к. „Орфей“ към кръстовището с булевард „Съединение“. В района на бившата цигарена фабрика камионът се е ударил в металните ограждения, разделящи двете платна.

При удара е паднал и стълбът за улично осветление, който е останал на пътното платно. По първоначална информация причината е откачване на ремаркето от влекача по време на движение. Ремаркето впоследствие е било прикачено отново, а превозното средство е изтеглено от разделителния остров.

Причините за катастрофата все още се изясняват.

Източници: bntnews.bg