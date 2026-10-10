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ТИР катастрофира и събори осветителен стълб в Хасково
  Тема: Трафик

ТИР катастрофира и събори осветителен стълб в Хасково

10 Октомври, 2026 11:50 570 0

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Камионът се е ударил в разделителните ограждения на булевард „Васил Левски“. При инцидента няма пострадали, но движението е било силно затруднено

ТИР катастрофира и събори осветителен стълб в Хасково - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

ТИР катастрофира на булевард „Васил Левски“ в Хасково и събори метален стълб за улично осветление. При инцидента няма пострадали хора, но движението в района е било силно затруднено.

Тежкият камион е бил с кърджалийска регистрация и е управляван от 47-годишен мъж от село Сремци. Той се е движел от ж.к. „Орфей“ към кръстовището с булевард „Съединение“. В района на бившата цигарена фабрика камионът се е ударил в металните ограждения, разделящи двете платна.

При удара е паднал и стълбът за улично осветление, който е останал на пътното платно. По първоначална информация причината е откачване на ремаркето от влекача по време на движение. Ремаркето впоследствие е било прикачено отново, а превозното средство е изтеглено от разделителния остров.

Причините за катастрофата все още се изясняват.

Източници: bntnews.bg


Хасково / България
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