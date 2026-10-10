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Повдигнаха обвинение на 14-годишен за убийство в Пловдив

Повдигнаха обвинение на 14-годишен за убийство в Пловдив

10 Октомври, 2026 11:45 912 7

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  • окръжна прокуратура пловдив-
  • кършияка

Момчето е обвиняем за смъртта на 45-годишната си майка. Прокуратурата ще поиска постоянен арест

Повдигнаха обвинение на 14-годишен за убийство в Пловдив - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем 14-годишния син на 45-годишна жена, намерена мъртва в жилище в район „Северен“. По случая се разследва умишлено причинена смърт.

Момчето е било задържано, след като на 9 октомври е подаден сигнал за престъплението. От полицията съобщиха, че то само се е обадило на телефон 112 и е съдействало на разследването. „Момчето е съдействало в хода на разследването“, посочиха разследващите.

Причините се изясняват

Според прокуратурата причините са лични и са свързани със семейни отношения. Властите не разполагат с данни за предишни конфликти между майката и сина.

Оръжието, което според разследването е използвано при престъплението, е открито. Бащата на момчето не живее с майката от години.

Действията по досъдебното производство продължават. Извършват се разпити и експертизи, които трябва да изяснят обстоятелствата около смъртта и действията на обвиняемия.

Прокуратурата ще поиска постоянен арест

В неделя, 11 октомври, прокуратурата ще внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - задържане под стража.

От държавното обвинение посочват, че за престъплението, ако бъде доказано, се предвижда наказание от 3 до 10 години лишаване от свобода. Наказателната отговорност и вината на 14-годишния могат да бъдат установени единствено с влязъл в сила съдебен акт.

Източници: lupa.bg, nova.bg, darik.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Читател

    6 4 Отговор
    Македонци и сърби сигурно пишат по случая:
    -"Хубава работа, ама българска!"

    11:49 10.10.2026

  • 3 Бащата

    3 4 Отговор
    Трябва също да понесе част от отговорността защото развода не е оправдание а детето и майката са жертви и двамата.

    Коментиран от #5

    12:10 10.10.2026

  • 4 Прогресивна България

    1 1 Отговор
    Детето е уловило и наказало педофил.

    12:20 10.10.2026

  • 5 00014

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бащата":

    А не се ли замисляш, че тази никой не е можел да я понася? Но убийството не е решение, и хлапето трябва да си понесе отговорността.

    12:26 10.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.