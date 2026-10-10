Повдигнаха обвинение на 14-годишен за убийство в Пловдив

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем 14-годишния син на 45-годишна жена, намерена мъртва в жилище в район „Северен“. По случая се разследва умишлено причинена смърт.

Момчето е било задържано, след като на 9 октомври е подаден сигнал за престъплението. От полицията съобщиха, че то само се е обадило на телефон 112 и е съдействало на разследването. „Момчето е съдействало в хода на разследването“, посочиха разследващите.

Причините се изясняват

Според прокуратурата причините са лични и са свързани със семейни отношения. Властите не разполагат с данни за предишни конфликти между майката и сина.

Оръжието, което според разследването е използвано при престъплението, е открито. Бащата на момчето не живее с майката от години.

Действията по досъдебното производство продължават. Извършват се разпити и експертизи, които трябва да изяснят обстоятелствата около смъртта и действията на обвиняемия.

Прокуратурата ще поиска постоянен арест

В неделя, 11 октомври, прокуратурата ще внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - задържане под стража.

От държавното обвинение посочват, че за престъплението, ако бъде доказано, се предвижда наказание от 3 до 10 години лишаване от свобода. Наказателната отговорност и вината на 14-годишния могат да бъдат установени единствено с влязъл в сила съдебен акт.

Източници: lupa.bg, nova.bg, darik.bg