Задържаха мъж, заплашил с убийство бившата си във Врачанско

34-годишен мъж е задържан във Врачанско след сигнал за заплаха с убийство към 19-годишната му бивша партньорка. Случаят е станал на 9 октомври в село Търнак, писа BulNews.
Сигналът до телефон 112 е подаден около 11:20 часа като случай на домашно насилие. На място е изпратен полицейски екип, който е извършил проверка.
По данни, публикувани от медията, 19-годишната жена от село Бъркачево е отишла в дома на сестра си в Търнак. 34-годишният мъж от село Еница, с когото до скоро живеели заедно, я открил там. Между двамата възникнал скандал, по време на който мъжът се заканил да я убие, след което напуснал къщата.
Той е установен от полицията и задържан за срок до 24 часа. За случая е уведомен дежурен прокурор, а разследването продължава в рамките на образувано досъдебно производство.
Към този момент няма публично съобщение за повдигнато обвинение или за внесено искане за по-тежка мярка за неотклонение. Мъжът се счита за невиновен до постановяване на влязла в сила присъда.
Източници: bulnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
"Заплаха ".... без реален резултат е подигравка с местните нрави и семейните традиционно патриархални обичай и традиции !!!
17:15 10.10.2026
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3 9292
17:32 10.10.2026
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