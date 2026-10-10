Задържаха мъж, заплашил с убийство бившата си във Врачанско

34-годишен мъж е задържан във Врачанско след сигнал за заплаха с убийство към 19-годишната му бивша партньорка. Случаят е станал на 9 октомври в село Търнак, писа BulNews.

Сигналът до телефон 112 е подаден около 11:20 часа като случай на домашно насилие. На място е изпратен полицейски екип, който е извършил проверка.

По данни, публикувани от медията, 19-годишната жена от село Бъркачево е отишла в дома на сестра си в Търнак. 34-годишният мъж от село Еница, с когото до скоро живеели заедно, я открил там. Между двамата възникнал скандал, по време на който мъжът се заканил да я убие, след което напуснал къщата.

Той е установен от полицията и задържан за срок до 24 часа. За случая е уведомен дежурен прокурор, а разследването продължава в рамките на образувано досъдебно производство.

Към този момент няма публично съобщение за повдигнато обвинение или за внесено искане за по-тежка мярка за неотклонение. Мъжът се счита за невиновен до постановяване на влязла в сила присъда.

Източници: bulnews.bg