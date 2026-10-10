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Задържаха мъж, заплашил с убийство бившата си във Врачанско

Задържаха мъж, заплашил с убийство бившата си във Врачанско

10 Октомври, 2026 17:02 606 7

  • домашно насилие-
  • врачанско-
  • търнак-
  • заплаха за убийство-
  • задържан

34-годишният мъж е открил 19-годишната жена в дома на сестра ѝ в село Търнак. По случая е образувано досъдебно производство

Задържаха мъж, заплашил с убийство бившата си във Врачанско - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

34-годишен мъж е задържан във Врачанско след сигнал за заплаха с убийство към 19-годишната му бивша партньорка. Случаят е станал на 9 октомври в село Търнак, писа BulNews.

Сигналът до телефон 112 е подаден около 11:20 часа като случай на домашно насилие. На място е изпратен полицейски екип, който е извършил проверка.

По данни, публикувани от медията, 19-годишната жена от село Бъркачево е отишла в дома на сестра си в Търнак. 34-годишният мъж от село Еница, с когото до скоро живеели заедно, я открил там. Между двамата възникнал скандал, по време на който мъжът се заканил да я убие, след което напуснал къщата.

Той е установен от полицията и задържан за срок до 24 часа. За случая е уведомен дежурен прокурор, а разследването продължава в рамките на образувано досъдебно производство.

Към този момент няма публично съобщение за повдигнато обвинение или за внесено искане за по-тежка мярка за неотклонение. Мъжът се счита за невиновен до постановяване на влязла в сила присъда.

Източници: bulnews.bg


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    3 4 Отговор
    Аматьор , слабак , либерален жълтопаветник , срам и позор за ВР общността !!!
    "Заплаха ".... без реален резултат е подигравка с местните нрави и семейните традиционно патриархални обичай и традиции !!!

    17:15 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 9292

    1 0 Отговор
    Че тва нещо ново ли е за у Врачанско

    17:32 10.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.