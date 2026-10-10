Двама загинаха при челен удар на пътя Бургас-Айтос

Двама души са загинали при тежка катастрофа по главния път Бургас-Айтос. Инцидентът е станал следобед в района на разклона за село Съдиево, съобщи БНТ.
По първоначална информация са се ударили челно два леки автомобила. Двамата загинали са починали на място.
Заради катастрофата движението по пътя е затворено и в двете посоки. На мястото са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.
Към момента няма информация за други пострадали. Причините за сблъсъка, както и самоличността на загиналите, все още не са съобщени.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 За да има челен сблъсък трябва да има
17:35 10.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Цвете
17:46 10.10.2026
6 хихи
Коментиран от #9
17:47 10.10.2026
7 Спецназ
КАТ да поставят триноги на ВСЯКА отбивка за село със знак 60 преди това.
После може да върнат камерите в кашоните за следващата година да не се прашат.
Ще изкарат пари от тъпаците за цяла година, вместо да чакат по трънките!
ФАКТ!
Коментиран от #13
17:50 10.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ПИТАИТЕ ДЕМЕРДЖИЕВ ЗА ПЕЕВСКИ
18:04 10.10.2026
11 Плд
18:06 10.10.2026
12 дядо дръмпир
18:15 10.10.2026
13 Трап
До коментар #7 от "Спецназ":Днеска ми светкаха докато се носех с 130 преди едно тъпо село в Трънско. Жив и здрав намалих, спряха някакъв друг преди мене, като излезнах от селото пак натиснах 130 и ляв мигач към София.
18:15 10.10.2026
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18:22 10.10.2026
15 Тежка дивотия
18:25 10.10.2026