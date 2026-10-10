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Двама загинаха при челен удар на пътя Бургас-Айтос
  Тема: Войната на пътя

Двама загинаха при челен удар на пътя Бургас-Айтос

10 Октомври, 2026 17:29 1 047 15

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Катастрофата е станала край разклона за село Съдиево. Главният път е затворен и в двете посоки

Двама загинаха при челен удар на пътя Бургас-Айтос - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама души са загинали при тежка катастрофа по главния път Бургас-Айтос. Инцидентът е станал следобед в района на разклона за село Съдиево, съобщи БНТ.

По първоначална информация са се ударили челно два леки автомобила. Двамата загинали са починали на място.

Заради катастрофата движението по пътя е затворено и в двете посоки. На мястото са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

Към момента няма информация за други пострадали. Причините за сблъсъка, както и самоличността на загиналите, все още не са съобщени.

Източници: bntnews.bg


Айтос / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За да има челен сблъсък трябва да има

    20 0 Отговор
    Престъпна и Нечовешка безотговорност и некомпетентност при шофиране

    17:35 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Цвете

    16 0 Отговор
    ДО КОГА? САМО ЗА СЕДМИЦАТА СА ВЕЧЕ МНОГО. КОЛКО КРАТЪК Е ЖИВОТА САМО ЗА ЕДИН МИГ.😪

    17:46 10.10.2026

  • 6 хихи

    12 1 Отговор
    Двамата загинали са починали на място.

    Коментиран от #9

    17:47 10.10.2026

  • 7 Спецназ

    15 1 Отговор
    НЕКА 1(ЕДИН), само 1 ден в годината,
    КАТ да поставят триноги на ВСЯКА отбивка за село със знак 60 преди това.

    После може да върнат камерите в кашоните за следващата година да не се прашат.

    Ще изкарат пари от тъпаците за цяла година, вместо да чакат по трънките!

    ФАКТ!

    Коментиран от #13

    17:50 10.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ПИТАИТЕ ДЕМЕРДЖИЕВ ЗА ПЕЕВСКИ

    2 0 Отговор
    И ЗА НИЩО ДРУГО, ...............

    18:04 10.10.2026

  • 11 Плд

    6 0 Отговор
    Да си добър шофьор означава да си човек с интелект,добра култура,съзнателен! Човек който не иска да доказва нищо на пътя! Този тип шофьори са малцинство! За последните 36 години са загинали над 35 000 човека,а над 300 000 са били ранени! Повечето от жертвите и ранените са пасажери! Винаги когато се возите като пътник в автомобил наблюдавайте шофьора дали е адекватен и шофира съобразно правилата.Ако шофира рисково,не се притеснявайте да го помолите да се поправи.Много пътници са загинали,защото не са пожелали да направят тази забележка!

    18:06 10.10.2026

  • 12 дядо дръмпир

    2 0 Отговор
    Напишете колко са загиналите от катастрофи в бг през 2026г и вчера бяха 381 с починалите 5човека станаха 386...но ако попитате днес интернет ще забележите ,че са 233ма с 25повече от 2025г....това е статистика по бг...

    18:15 10.10.2026

  • 13 Трап

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Спецназ":

    Днеска ми светкаха докато се носех с 130 преди едно тъпо село в Трънско. Жив и здрав намалих, спряха някакъв друг преди мене, като излезнах от селото пак натиснах 130 и ляв мигач към София.

    18:15 10.10.2026

  • 14 12345

    1 0 Отговор
    Нещо ,което вие трудно ще разберете ,както и тези ,които отговарят и вземат пари за пътно строителство.обикновенно до пътното платно има канавки.това е задължително и е добре.но тези канавки е хубаво да бъдат закрити отгоре и да се чистят като се вдигат капаците ,които трябва да са бетонни защото другото се краде.ще спасите доста животи.при едно излизане и влизане в канавка ,която е бетонна се получава нещо като челен удар...в някой случаи е единствен шанс да излезеш от пътя за да избегнеш смърт.покритата канавканяма да попречи на водата да се отича ,а ще помогне на автомобил излязъл от пътя,поради някаква причина!

    18:22 10.10.2026

  • 15 Тежка дивотия

    0 0 Отговор
    Всеки ден плачат майки,бащи,баби,дядовци,деца! Фучат коли,мотори,бусове,камиони . . никой не кара под 100! Всеки си мисли,цар съм,владея положението ,до момента в който и той не заплаче!

    18:25 10.10.2026