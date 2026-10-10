Двама загинаха при челен удар на пътя Бургас-Айтос

Двама души са загинали при тежка катастрофа по главния път Бургас-Айтос. Инцидентът е станал следобед в района на разклона за село Съдиево, съобщи БНТ.

По първоначална информация са се ударили челно два леки автомобила. Двамата загинали са починали на място.

Заради катастрофата движението по пътя е затворено и в двете посоки. На мястото са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

Към момента няма информация за други пострадали. Причините за сблъсъка, както и самоличността на загиналите, все още не са съобщени.

Източници: bntnews.bg