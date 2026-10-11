Нощна катастрофа повреди оградата на булевард в „Люлин“

Нощна катастрофа в столичния квартал „Люлин“ е повредила металната предпазна ограда на булевард „Царица Йоанна“. При инцидента са се сблъскали два леки автомобила, единият от които е BMW.

След удара единият автомобил се е завъртял и се е блъснал в предпазното съоръжение, което е било изкъртено. Така произшествието е нанесло щети не само по колите, но и по пътната инфраструктура.

За катастрофата са съобщили очевидци. По техни думи немският автомобил се е движил с висока скорост, но това твърдение не е официално потвърдено. Няма яснота и кой от двамата водачи е причинил сблъсъка.

Към момента няма данни за пострадали.

Източници: focus-news.net