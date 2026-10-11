Нощна катастрофа повреди оградата на булевард в „Люлин“

Нощна катастрофа в столичния квартал „Люлин“ е повредила металната предпазна ограда на булевард „Царица Йоанна“. При инцидента са се сблъскали два леки автомобила, единият от които е BMW.
След удара единият автомобил се е завъртял и се е блъснал в предпазното съоръжение, което е било изкъртено. Така произшествието е нанесло щети не само по колите, но и по пътната инфраструктура.
За катастрофата са съобщили очевидци. По техни думи немският автомобил се е движил с висока скорост, но това твърдение не е официално потвърдено. Няма яснота и кой от двамата водачи е причинил сблъсъка.
Към момента няма данни за пострадали.
Източници: focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 каква е тази предпазна ограда
09:36 11.10.2026
2 Първо самото име
Който смени имената на улиците е направо луд
09:36 11.10.2026
3 еее
Коментиран от #4, #5
09:41 11.10.2026
4 Абе да бе
До коментар #3 от "еее":Бенвето е номер 1, да знайш.
10:31 11.10.2026
5 007 лиценз ту кил
До коментар #3 от "еее":То и мястото е много голяма изненада.
10:31 11.10.2026