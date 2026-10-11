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Нощна катастрофа повреди оградата на булевард в „Люлин“
  Тема: Трафик

Нощна катастрофа повреди оградата на булевард в „Люлин“

11 Октомври, 2026 09:33, обновена 11 Октомври, 2026 09:34 791 5

  • катастрофа-
  • люлин-
  • булевард царица йоанна-
  • пътна инфраструктура-
  • софия

Два автомобила са се сблъскали през нощта на булевард „Царица Йоанна“. Няма данни за пострадали

Нощна катастрофа повреди оградата на булевард в „Люлин“ - 1
Снимка: Facebook/Катастрофи в София
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нощна катастрофа в столичния квартал „Люлин“ е повредила металната предпазна ограда на булевард „Царица Йоанна“. При инцидента са се сблъскали два леки автомобила, единият от които е BMW.

След удара единият автомобил се е завъртял и се е блъснал в предпазното съоръжение, което е било изкъртено. Така произшествието е нанесло щети не само по колите, но и по пътната инфраструктура.

За катастрофата са съобщили очевидци. По техни думи немският автомобил се е движил с висока скорост, но това твърдение не е официално потвърдено. Няма яснота и кой от двамата водачи е причинил сблъсъка.

Към момента няма данни за пострадали.

Източници: focus-news.net


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 каква е тази предпазна ограда

    2 2 Отговор
    която се кърти толкова лесно?

    09:36 11.10.2026

  • 2 Първо самото име

    2 3 Отговор
    На мястото е прокълнато
    Който смени имената на улиците е направо луд

    09:36 11.10.2026

  • 3 еее

    8 0 Отговор
    много голяма изненада е моделът и марката!

    Коментиран от #4, #5

    09:41 11.10.2026

  • 4 Абе да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "еее":

    Бенвето е номер 1, да знайш.

    10:31 11.10.2026

  • 5 007 лиценз ту кил

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "еее":

    То и мястото е много голяма изненада.

    10:31 11.10.2026