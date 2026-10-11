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Иван Демерджиев е получил заплаха, че ще бъде наранен
  Тема: Киберсигурност

Иван Демерджиев е получил заплаха, че ще бъде наранен

11 Октомври, 2026 13:46 789 14

  • иван демерджиев-
  • гдбоп-
  • бомбени заплахи-
  • киберсигурност-
  • владимир димитров

Името на вътрешния министър е било споменато в последния имейл от вълната заплахи до стотици български институции. ГДБОП работи по няколко версии за авторите и мотивите

Иван Демерджиев е получил заплаха, че ще бъде наранен - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вътрешният министър Иван Демерджиев е получил заплаха, че ще бъде „наранен“. Името му е било споменато в последното съобщение от вълната имейли със заплахи за взривни устройства, изпратени до стотици български институции.

Това съобщи старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция „Киберпрестъпност“ в ГДБОП. „В последното съобщение, което беше разпратено до стотици български институции, беше споменато името на министъра на вътрешните работи. Та и той е получил заплаха, в същия контекст – че ще бъде наранен“, каза Димитров.

По думите му не може категорично да се каже дали зад имейлите стои един човек или няколко поръчители. ГДБОП работи по различни версии, като засега няма потвърдени данни за конкретен мотив.

Заплахите са изпращани на отделни вълни – веднъж или два пъти седмично. Сред получателите са училища, детски градини, летища и други институции. Съобщенията са разпращани от компрометирани електронни пощи и сървъри от различни части на света, като са използвани и Tor мрежата, VPN услуги и прокси сървъри.

„Това е индикатор, че атаката е насочена към вътрешния министър, но и към държавата като цяло, както и към институциите“, посочи директорът на „Киберпрестъпност“. Той определи като възможна цел дестабилизирането на институциите, създаването на хаос и подкопаването на доверието на гражданите.

Демерджиев вече заяви, че се наблюдава връзка между зачестяването на бомбените заплахи и негови изслушвания в парламента. Според него броят на сигналите е нараснал след заседание, на което е изнесъл данни за полети, свързани с ръководител на парламентарна група. Тази връзка остава версия, а не установен факт.

По случая се работи с международни партньори и компании, чиято инфраструктура е използвана за изпращане на съобщенията. Към момента няма публично съобщение за установен извършител или за повдигнати обвинения.

Източници: novini.bg, lupa.bg, btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добър

    7 2 Отговор
    Ясно е министъра на кой му е трън в окото. Колкото и някой да се опитват да го окуражават да разкрие най големия скандал в държавата.

    13:52 11.10.2026

  • 2 Ку-ку

    3 6 Отговор
    Малко PR за спадащото доверие към "бях точен с парите".... 🤣🤣🤣

    13:54 11.10.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    7 0 Отговор
    Двата моржа може и наистина да го ликвидират. Като Трактора, Къро, Бирата и т.н. Имат ресурсите - Делта Гард, Ипон...😎

    13:57 11.10.2026

  • 4 Красимир Петров

    9 0 Отговор
    Пределно ясно е,че Пеевски и Борисов са го поръчали

    13:57 11.10.2026

  • 5 Който

    5 1 Отговор
    го е страх от мечки да не ходи в гората !

    13:58 11.10.2026

  • 6 Дръж се

    3 1 Отговор
    Да не се отказва

    Коментиран от #13

    13:59 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Румен

    1 5 Отговор
    Пременил се Илия, и той е от " тия". Прах в очите на хората. Случая с черната пантера, за да отвличат хората преди избори

    14:03 11.10.2026

  • 9 Павел Пенев

    1 3 Отговор
    Нека не се страхува,той отдавна работи в полза на свинята и нейното почистване.

    14:07 11.10.2026

  • 10 вълната имейли

    1 0 Отговор
    със заплахи за взривни устройства, изпратени до стотици български институции са от адреси в страни членки на НАТО ! Това трябваше да бъде пояснено !

    14:16 11.10.2026

  • 11 Мафиотите от Баба Алино

    1 0 Отговор
    Вече почнаха и да заплашват

    14:17 11.10.2026

  • 12 Анонимен

    1 1 Отговор
    411 имота има този червен олигарх забогатял при Борисов хахаха Радев и червените олигарси.игарси заедно са СЪД за вас кога

    14:17 11.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 бомбените заплахи ...

    0 0 Отговор
    А с бомбата в Пощата какво се оказа?

    14:19 11.10.2026