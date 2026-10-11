Вътрешният министър Иван Демерджиев е получил заплаха, че ще бъде „наранен“. Името му е било споменато в последното съобщение от вълната имейли със заплахи за взривни устройства, изпратени до стотици български институции.

Това съобщи старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция „Киберпрестъпност“ в ГДБОП. „В последното съобщение, което беше разпратено до стотици български институции, беше споменато името на министъра на вътрешните работи. Та и той е получил заплаха, в същия контекст – че ще бъде наранен“, каза Димитров.

По думите му не може категорично да се каже дали зад имейлите стои един човек или няколко поръчители. ГДБОП работи по различни версии, като засега няма потвърдени данни за конкретен мотив.

Заплахите са изпращани на отделни вълни – веднъж или два пъти седмично. Сред получателите са училища, детски градини, летища и други институции. Съобщенията са разпращани от компрометирани електронни пощи и сървъри от различни части на света, като са използвани и Tor мрежата, VPN услуги и прокси сървъри.

„Това е индикатор, че атаката е насочена към вътрешния министър, но и към държавата като цяло, както и към институциите“, посочи директорът на „Киберпрестъпност“. Той определи като възможна цел дестабилизирането на институциите, създаването на хаос и подкопаването на доверието на гражданите.

Демерджиев вече заяви, че се наблюдава връзка между зачестяването на бомбените заплахи и негови изслушвания в парламента. Според него броят на сигналите е нараснал след заседание, на което е изнесъл данни за полети, свързани с ръководител на парламентарна група. Тази връзка остава версия, а не установен факт.

По случая се работи с международни партньори и компании, чиято инфраструктура е използвана за изпращане на съобщенията. Към момента няма публично съобщение за установен извършител или за повдигнати обвинения.

Източници: novini.bg, lupa.bg, btvnovinite.bg