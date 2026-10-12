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Бургаският апелативен съд решава мярката на турския шофьор
  Тема: Войната на пътя

Бургаският апелативен съд решава мярката на турския шофьор

12 Октомври, 2026 06:13, обновена 12 Октомври, 2026 06:14 686 2

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  • парична гаранция-
  • войната на пътя

Той е обвинен за катастрофата на АМ „Тракия“, при която загина човек, а други двама бяха тежко ранени

Бургаският апелативен съд решава мярката на турския шофьор - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Апелативният съд в Бургас ще разгледа мярката за неотклонение на турския шофьор на ТИР, обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Заседанието е насрочено след решение на Окръжния съд в Сливен, който е определил парична гаранция от 5000 евро.

Инцидентът е станал на 3 октомври в района на 267-ия километър на магистралата. Според информацията на БНТ тежкотоварният автомобил е ударил три коли, спрели в аварийната лента.

При катастрофата е загинал един човек, а други двама са били тежко ранени. Турският гражданин е обвиняем, като вината му не е установена с влязла в сила присъда.

Предстои Апелативният съд в Бургас да се произнесе по обжалваната мярка за неотклонение. Решението може да потвърди паричната гаранция или да определи друга мярка.

Източници: bntnews.bg


Бургас / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Асххх

    0 0 Отговор
    По принцип Турците си карат в аварийната

    06:54 12.10.2026