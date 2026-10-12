Бургаският апелативен съд решава мярката на турския шофьор

Апелативният съд в Бургас ще разгледа мярката за неотклонение на турския шофьор на ТИР, обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Заседанието е насрочено след решение на Окръжния съд в Сливен, който е определил парична гаранция от 5000 евро.

Инцидентът е станал на 3 октомври в района на 267-ия километър на магистралата. Според информацията на БНТ тежкотоварният автомобил е ударил три коли, спрели в аварийната лента.

При катастрофата е загинал един човек, а други двама са били тежко ранени. Турският гражданин е обвиняем, като вината му не е установена с влязла в сила присъда.

Предстои Апелативният съд в Бургас да се произнесе по обжалваната мярка за неотклонение. Решението може да потвърди паричната гаранция или да определи друга мярка.

Източници: bntnews.bg