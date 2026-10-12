Обвиниха мъж за расистки тормоз в София: Имитирал маймуна и преследвал чужденец

23-годишен мъж е обвинен в хулиганство с расистки и ксенофобски мотиви след агресивно поведение спрямо чужденец в центъра на София. Случаят е станал на 10 октомври в района на Народния театър „Иван Вазов“, съобщи бТВ.

Според Софийската районна прокуратура обвиняемият издавал звуци, наподобяващи маймунски, и отправял обидни реплики, свързани с расовата принадлежност на чуждия гражданин. След това го преследвал по централните улици на града.

„Деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост“, посочва прокуратурата.

По случая се води досъдебно производство за хулиганство по чл. 325, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс. Според прокуратурата действията са извършени по хулигански и ксенофобски подбуди, а законът предвижда наказание „лишаване от свобода“.

На обвиняемия е наложено прокурорско задържане до 72 часа. На 12 октомври прокуратурата е внесла в Софийския районен съд искане той да остане за постоянно в ареста. Следва съдът да се произнесе по мярката за неотклонение.

Обвиняемият се смята за невиновен до влизане в сила на съдебен акт.