Обвиниха мъж за расистки тормоз в София: Имитирал маймуна и преследвал чужденец

23-годишен мъж е обвинен в хулиганство с расистки и ксенофобски мотиви след агресивно поведение спрямо чужденец в центъра на София. Случаят е станал на 10 октомври в района на Народния театър „Иван Вазов“, съобщи бТВ.
Според Софийската районна прокуратура обвиняемият издавал звуци, наподобяващи маймунски, и отправял обидни реплики, свързани с расовата принадлежност на чуждия гражданин. След това го преследвал по централните улици на града.„Деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост“, посочва прокуратурата.
По случая се води досъдебно производство за хулиганство по чл. 325, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс. Според прокуратурата действията са извършени по хулигански и ксенофобски подбуди, а законът предвижда наказание „лишаване от свобода“.
На обвиняемия е наложено прокурорско задържане до 72 часа. На 12 октомври прокуратурата е внесла в Софийския районен съд искане той да остане за постоянно в ареста. Следва съдът да се произнесе по мярката за неотклонение.
Обвиняемият се смята за невиновен до влизане в сила на съдебен акт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
14:55 12.10.2026
2 Трол
Коментиран от #5
14:56 12.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пуснете човека
Коментиран от #12
14:59 12.10.2026
5 Самуил
До коментар #2 от "Трол":На Мунчо?
15:00 12.10.2026
6 Сила
15:00 12.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ти си
15:03 12.10.2026
9 Герги
Коментиран от #11, #25
15:04 12.10.2026
10 Роза
15:05 12.10.2026
11 Яне
До коментар #9 от "Герги":Милионите българи в чужбина търпят много по-големи унижения, включително физически. Но не всеки се казва ива михайлова, за да бъде защитен от държавата.
15:11 12.10.2026
12 Ротшилд
До коментар #4 от "Пуснете човека":Вече сте свободни
15:14 12.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 за убиствата задържат за 24 часа
15:15 12.10.2026
15 ако го беше набил
15:18 12.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Не бе, не е чужденец
15:23 12.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Тъжна картинка!
15:30 12.10.2026
20 Лкйггфьжб
15:31 12.10.2026
21 Цвете
15:33 12.10.2026
22 Дерменджиев
Коментиран от #32
15:33 12.10.2026
23 баце
15:33 12.10.2026
24 наивник на еди каква си възраст
Коментиран от #28
15:34 12.10.2026
25 въпросче
До коментар #9 от "Герги":ТИ да не си предсавтител на африканците ?
Коментиран от #37
15:37 12.10.2026
26 Ккк
15:39 12.10.2026
27 Гост
Коментиран от #29
15:40 12.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Сила
До коментар #27 от "Гост":На маймуни ни направиха , ей ...на маймуни !!!
Добре поне , че вече има банани навсякъде а не само в " показния " на Раковска до Сатирата !!!
И за Великден и Първи май също има , не само за Нова година...
Коментиран от #34
15:46 12.10.2026
30 Мдаа
15:46 12.10.2026
31 Софиянец
15:47 12.10.2026
32 Троян
До коментар #22 от "Дерменджиев":То само това остава. Да арестуват Ива Михайлова. Всичката сме я наредили. Ония във Скопие ще умрат от смях.
15:48 12.10.2026
33 Нико
15:50 12.10.2026
34 Гост
До коментар #29 от "Сила":Прав си, то наистина, по скоро на нас българите може да се е подигравал, не на чужденеца. Ние си продадохме държавата за банани, после маймунските звуци били обидни за чужденците. Ние трябва да се обиждаме, не те! А на Рраковска веднъж присътвах на бой за банани малко преди нова година. Голям цирк стана!
15:51 12.10.2026
35 Пълни глупости
16:00 12.10.2026
36 Нашият сънародник
16:04 12.10.2026
37 Герги
До коментар #25 от "въпросче":Не съм представител...но съм живял в чужбина и знам как е,явно не си си подавал носа от БГ,и за това така разсъждаваш...Тези хора на теб лично,какво ти пречат...
16:04 12.10.2026
38 Румен
16:05 12.10.2026
39 Хорото изгониха
16:05 12.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.