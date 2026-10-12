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Обвиниха мъж за расистки тормоз в София: Имитирал маймуна и преследвал чужденец

Обвиниха мъж за расистки тормоз в София: Имитирал маймуна и преследвал чужденец

12 Октомври, 2026 14:51 1 228 41

  • софия-
  • хулиганство-
  • расизъм-
  • ксенофобия-
  • прокуратура

Мъжът е задържан до 72 часа

Обвиниха мъж за расистки тормоз в София: Имитирал маймуна и преследвал чужденец - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

23-годишен мъж е обвинен в хулиганство с расистки и ксенофобски мотиви след агресивно поведение спрямо чужденец в центъра на София. Случаят е станал на 10 октомври в района на Народния театър „Иван Вазов“, съобщи бТВ.

Според Софийската районна прокуратура обвиняемият издавал звуци, наподобяващи маймунски, и отправял обидни реплики, свързани с расовата принадлежност на чуждия гражданин. След това го преследвал по централните улици на града.

„Деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост“, посочва прокуратурата.

По случая се води досъдебно производство за хулиганство по чл. 325, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс. Според прокуратурата действията са извършени по хулигански и ксенофобски подбуди, а законът предвижда наказание „лишаване от свобода“.

На обвиняемия е наложено прокурорско задържане до 72 часа. На 12 октомври прокуратурата е внесла в Софийския районен съд искане той да остане за постоянно в ареста. Следва съдът да се произнесе по мярката за неотклонение.

Обвиняемият се смята за невиновен до влизане в сила на съдебен акт.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    17 5 Отговор
    Има прилепчиви откачалки!

    14:55 12.10.2026

  • 2 Трол

    15 6 Отговор
    Познайте на кой футболен клуб е "фен".

    Коментиран от #5

    14:56 12.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пуснете човека

    35 9 Отговор
    Нищо не е направил, просто е изразил гражданска позиция!

    Коментиран от #12

    14:59 12.10.2026

  • 5 Самуил

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    На Мунчо?

    15:00 12.10.2026

  • 6 Сила

    12 9 Отговор
    Чужденеца Костя Копейкин от Максуда е преследвал ....защото чужденеца е размахвал флага на вражеска държава и е подрипвал чалга хорце ...

    15:00 12.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ти си

    20 1 Отговор
    Защо бе човека е правил "пърформърс" на тема мулти култи......

    15:03 12.10.2026

  • 9 Герги

    11 21 Отговор
    Такива прояви да се изкореняват на момента,хиляди,милиони българи са били зад граница,на никой няма да му е приятно ако него го третират по подобен начин...много мизерен свят има ей...и той от хубаво не е тръгнал по чужбините...

    Коментиран от #11, #25

    15:04 12.10.2026

  • 10 Роза

    22 8 Отговор
    Нямал си е работа и си е търсил "забавление"!Само че забавленията на простите хора са просташки като тях самите!Сега ще му излезе солено!

    15:05 12.10.2026

  • 11 Яне

    26 6 Отговор

    До коментар #9 от "Герги":

    Милионите българи в чужбина търпят много по-големи унижения, включително физически. Но не всеки се казва ива михайлова, за да бъде защитен от държавата.

    15:11 12.10.2026

  • 12 Ротшилд

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пуснете човека":

    Вече сте свободни

    15:14 12.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 за убиствата задържат за 24 часа

    16 0 Отговор
    а за обида 72 часа тези имат ли нещо в главите си , явно само вакуум

    15:15 12.10.2026

  • 15 ако го беше набил

    16 1 Отговор
    щяха да го освободят до сега но обидата е тежко престъпление , за другия път да си знае

    15:18 12.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Не бе, не е чужденец

    10 1 Отговор
    А е Иво Мирчев!

    15:23 12.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тъжна картинка!

    10 1 Отговор
    В поробената държава е така! Съдиите обслужват поробителите!

    15:30 12.10.2026

  • 20 Лкйггфьжб

    7 0 Отговор
    Скъпа демокрация ,те така....

    15:31 12.10.2026

  • 21 Цвете

    8 0 Отговор
    А МАЙМУНИТЕ В ПАРЛАМЕНТА? 😉И ТЕ КВИЧАТ ,КАТО ИМ ЗАДАДАТ НЯКОЙ ИНТЕРЕСЕН ВЪПРОС И СЕ ОЗЪРТАТ.😁

    15:33 12.10.2026

  • 22 Дерменджиев

    8 4 Отговор
    Ива Михайлова как се лекува у нас щом не е осигурена? Защо не е арестувана за незаконно преминаване на границата?

    Коментиран от #32

    15:33 12.10.2026

  • 23 баце

    8 0 Отговор
    Дайте видео бре ...

    15:33 12.10.2026

  • 24 наивник на еди каква си възраст

    18 1 Отговор
    Веднъж подадох сигнал, че съсед ме заплашва. След няколко месеца ми върнаха отговор, че няма данни за престъпление. Но за чужденеца се разработиха веднага.

    Коментиран от #28

    15:34 12.10.2026

  • 25 въпросче

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Герги":

    ТИ да не си предсавтител на африканците ?

    Коментиран от #37

    15:37 12.10.2026

  • 26 Ккк

    4 5 Отговор
    Сега тоя българин да го оставят в Конго в столицата, да видим дали ще прави такива маймунджилъци?

    15:39 12.10.2026

  • 27 Гост

    5 2 Отговор
    Полицаите са най големите расисти в случая! Тоя кротко си вървял по улицата, имитирайки маймуна, полицаите свързали маймунските звуци с чуждия гражданин и преценили, че са обидни за него. Защо бе?! Какво общо има маймуната с чуждия гражданин? Само полицията знае!

    Коментиран от #29

    15:40 12.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Сила

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Гост":

    На маймуни ни направиха , ей ...на маймуни !!!
    Добре поне , че вече има банани навсякъде а не само в " показния " на Раковска до Сатирата !!!
    И за Великден и Първи май също има , не само за Нова година...

    Коментиран от #34

    15:46 12.10.2026

  • 30 Мдаа

    4 1 Отговор
    Като му гледаш татуировките, може да объркаш маймуната.

    15:46 12.10.2026

  • 31 Софиянец

    4 1 Отговор
    Расате?

    15:47 12.10.2026

  • 32 Троян

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Дерменджиев":

    То само това остава. Да арестуват Ива Михайлова. Всичката сме я наредили. Ония във Скопие ще умрат от смях.

    15:48 12.10.2026

  • 33 Нико

    1 1 Отговор
    Браво , маймуни само в зоопарка !

    15:50 12.10.2026

  • 34 Гост

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Сила":

    Прав си, то наистина, по скоро на нас българите може да се е подигравал, не на чужденеца. Ние си продадохме държавата за банани, после маймунските звуци били обидни за чужденците. Ние трябва да се обиждаме, не те! А на Рраковска веднъж присътвах на бой за банани малко преди нова година. Голям цирк стана!

    15:51 12.10.2026

  • 35 Пълни глупости

    4 1 Отговор
    Наркодилъри и убийци щъкат на свобода ,а тоя човек даже не докоснал нещото и го заплашват с лишаване от свобода....

    16:00 12.10.2026

  • 36 Нашият сънародник

    3 0 Отговор
    Може да е почувствал вътрешен маймунски порив и да го е изразил ,а това че оня го е приел ,че се отнася за него си е негов проблем. Айде де!

    16:04 12.10.2026

  • 37 Герги

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "въпросче":

    Не съм представител...но съм живял в чужбина и знам как е,явно не си си подавал носа от БГ,и за това така разсъждаваш...Тези хора на теб лично,какво ти пречат...

    16:04 12.10.2026

  • 38 Румен

    4 0 Отговор
    Какво лошо е направил, милиони ли е откраднал, чекмедже с пачки и кюлчета злато ли има? БаМка ли е съборил? Пари в чували със самолет в Дубай ли е превозвал?

    16:05 12.10.2026

  • 39 Хорото изгониха

    2 1 Отговор
    Пред Народния Театър. Вчера отвсякъде кънтеше музика и шум. Но проблем е хорото. В 17 часа имаше 20 полицая в дъжда да пазят да няма хоро. Имаше и един ентусиаст, който си беше пуснал народна музика на телефона. Каква държава - плюйте на родното и пазете чужденците!

    16:05 12.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.