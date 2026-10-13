200 кг марихуана и над 10 кг кокаин откриха в Ловеч

Около 200 кг марихуана и над 10 кг кокаин са открити в два хладилни камиона на територията на месопреработвателно предприятие в Ловеч. Камионите са били български и са превозвали месо и други хранителни продукти, съобщи заместник-началникът на ГДБОП старши комисар Андрей Ангелов.

При проверката антимафиотите открили специално изградени тайници в ремаркетата. В тавана на едното ремарке са намерени 204 пакета с вещество, реагиращо на канабис. Всеки от тях е тежал над един килограм.

Във втория камион са открити седем пакета с вещество, реагиращо на кокаин. Те са били скрити сред законния товар, в едно от палетата. „Те са били скрити в едно от палетата и нямат отношение към законно превозвания товар“, е заявил Ангелов.

Проверяват транспортните и месопреработвателната фирма

Акцията е започнала около 14 часа в понеделник и не е била по сигнал. „Действаме по разработка“, е посочил заместник-началникът на ГДБОП. По думите му заради големите размери на камионите претърсването е можело да продължи до късно през нощта.

Проверяват се фирмите, които са собственици на камионите, както и фирмата за месо. Шофьорите са български граждани.

По случая са образувани две досъдебни производства за държане на високорискови наркотични вещества в големи размери, е съобщила говорителят на Окръжна прокуратура – Ловеч Светла Иванова.

В подробния текст на NOVA е посочено, че към момента на брифинга няма задържани. В заглавната част на публикацията обаче е отбелязано, че има задържани, без да се уточняват броят им и процесуалният им статут. Нови данни за това не са посочени.

Случаят е вторият голям удар срещу трафика на наркотици за деня. По-рано при проверка на камион край „Дунав мост“ 2 са открити 19 кг кокаин и 329 кг марихуана, скрити в тайник и в палета с фъстъци.

Източници: nova.bg, news.bg, vesti.bg