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Кола катастрофира в Димитровград, откриха тяло на мъж в багажника й, майка и син са задържани

Кола катастрофира в Димитровград, откриха тяло на мъж в багажника й, майка и син са задържани

13 Октомври, 2026 11:51 1 589 18

  • тяло-
  • багажник-
  • кола-
  • димитровград

На място незабавно е изпратен полицейски екип, който установил, че автомобилът се е ударил в контейнер за отпадъци. След като движението било регулирано и служителите предприели действия по преместването на колата, при отварянето на багажника те се натъкнали на тялото на мъж, завито в одеяло

Кола катастрофира в Димитровград, откриха тяло на мъж в багажника й, майка и син са задържани - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежък криминален случай разследват полицаите в Димитровград. Тяло на 67-годишен мъж е открит в багажника на автомобил „Мерцедес“, който самокатастрофирал късно снощи.

Сигналът за инцидента е подаден на спешния телефон в 23:40 часа.

На място незабавно е изпратен полицейски екип, който установил, че автомобилът се е ударил в контейнер за отпадъци. След като движението било регулирано и служителите предприели действия по преместването на колата, при отварянето на багажника те се натъкнали на тялото на мъж, завито в одеяло.

Установена е самоличността на починалия – 67-годишен жител на Димитровград. В хода на оперативно-издирвателните действия, в близост до мястото на произшествието, криминалистите задържали 32-годишната съпруга на мъжа и нейния 14-годишен син за съпричастност към престъплението.

Жената е задържана за срок до 24 часа, а на непълнолетното момче е предоставена полицейска закрила. Работата по случая продължава.

Предстои разследващите да изяснят всички обстоятелства около смъртта на мъжа и евентуалната роля на задържаните.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    30 1 Отговор
    Цвят лилав ....традиция !!!

    11:53 13.10.2026

  • 2 Сабри

    24 1 Отговор
    Е може ли 67 годишен папардак с 32 годишна ромлянка? Че и с 14 годишен син. ужас

    12:00 13.10.2026

  • 3 Вакли Бобинов

    25 1 Отговор
    Ако бяха паркирали колата на някоя уличка в крайните квартали на София, след пет години най-много от общината щяха да и залепят стикер.

    Коментиран от #8

    12:04 13.10.2026

  • 4 Вълк

    15 17 Отговор
    Всеки ден убийства. Радев Радев до къде докара България

    Коментиран от #5, #9

    12:04 13.10.2026

  • 5 Един шофьор

    18 3 Отговор

    До коментар #4 от "Вълк":

    Бокича, Бокича я докара до там.

    Коментиран от #15

    12:14 13.10.2026

  • 6 Наблюдател

    6 9 Отговор
    Откакто шумкарите дойдоха отново на власт зачистиха всички престъпления.
    Факт !

    12:19 13.10.2026

  • 7 смех

    6 1 Отговор
    тоя нали е "самокатастрофирал " , демек сам се е ударил контейнера , прилошало му е, легнал е в багажника и понеже му е станало студено се е завил с одеяло и ... издъхнал горкия.

    Коментиран от #13, #18

    12:26 13.10.2026

  • 8 Хорейшо

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Вакли Бобинов":

    За толкова време, този в багажника, щеше да се.... измирише.

    12:27 13.10.2026

  • 9 Последствие

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Вълк":

    Всички правителства по време на анархията, пардон, демокрацията я докараха до опростачване, загуба на морал във всяко отношение, загуба на сигурност, вихрене на наркотрафиканти и унищожаване на поколението.

    12:32 13.10.2026

  • 10 ясно е

    2 0 Отговор
    крият за го заради пенсията

    Коментиран от #12

    12:33 13.10.2026

  • 11 този свят полудя

    3 0 Отговор
    разкарват се всякакви, возят всякакви...

    12:34 13.10.2026

  • 12 Като

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ясно е":

    бял ден. Димитровград си е миньорски град. Има много хора които са работили по 15-20 години в рудниците, че и повече даже. Взимат високи пенсии, щото са си ги изработили.

    12:38 13.10.2026

  • 13 Поаро

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "смех":

    Има логика, колега :)

    12:44 13.10.2026

  • 14 Троян

    1 0 Отговор
    67 годишен със 32 годишна съпруга и 14 годишен син дава отговори на всичко. Не е необходимо да си Шерлок Холмс. Цветовете на люляка миришат направо вонят.

    Коментиран от #16

    12:45 13.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ник. А

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Троян":

    Тъкмо щях да пиша коментар, ама видях, че си ме изпреварил 🤓.
    Всичко е ясно, само не схващам защо полицаите са отворили багажника и имали ли са разрешение от собственика или заповед за обиск? 🤷‍♂️

    12:49 13.10.2026

  • 17 Мнение

    0 0 Отговор
    Факти, сериозно усилие полагате да изгоните читателите си!

    Първо триехте коментарите безпричинно (поне неудобните), а сега ги филтрирате автоматично (чрез ключови думи)?!

    Искате ли да се отървете от аудиторията си?!
    Ако да, продължавайте в същия филтриращ и цензуриращ (нормален текст) дух!!!

    ПП:
    За крахът на България са виновни продажниците под общото наименование "евроатлантици"!
    Те се продадоха на нпо-тата към шорош, а след това (когато бяха спуснати по ръководните позиции) продадоха и народа ни!

    12:49 13.10.2026

  • 18 Ник. А

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "смех":

    Не разбираш прочетеното, оттам и глупавата ти логика 😵‍💫😐
    "Самокатастрофирал" 😃

    12:51 13.10.2026