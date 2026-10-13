Кола катастрофира в Димитровград, откриха тяло на мъж в багажника й, майка и син са задържани

Тежък криминален случай разследват полицаите в Димитровград. Тяло на 67-годишен мъж е открит в багажника на автомобил „Мерцедес“, който самокатастрофирал късно снощи.
Сигналът за инцидента е подаден на спешния телефон в 23:40 часа.
На място незабавно е изпратен полицейски екип, който установил, че автомобилът се е ударил в контейнер за отпадъци. След като движението било регулирано и служителите предприели действия по преместването на колата, при отварянето на багажника те се натъкнали на тялото на мъж, завито в одеяло.
Установена е самоличността на починалия – 67-годишен жител на Димитровград. В хода на оперативно-издирвателните действия, в близост до мястото на произшествието, криминалистите задържали 32-годишната съпруга на мъжа и нейния 14-годишен син за съпричастност към престъплението.
Жената е задържана за срок до 24 часа, а на непълнолетното момче е предоставена полицейска закрила. Работата по случая продължава.
Предстои разследващите да изяснят всички обстоятелства около смъртта на мъжа и евентуалната роля на задържаните.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
11:53 13.10.2026
2 Сабри
12:00 13.10.2026
3 Вакли Бобинов
Коментиран от #8
12:04 13.10.2026
4 Вълк
Коментиран от #5, #9
12:04 13.10.2026
5 Един шофьор
До коментар #4 от "Вълк":Бокича, Бокича я докара до там.
Коментиран от #15
12:14 13.10.2026
6 Наблюдател
Факт !
12:19 13.10.2026
7 смех
Коментиран от #13, #18
12:26 13.10.2026
8 Хорейшо
До коментар #3 от "Вакли Бобинов":За толкова време, този в багажника, щеше да се.... измирише.
12:27 13.10.2026
9 Последствие
До коментар #4 от "Вълк":Всички правителства по време на анархията, пардон, демокрацията я докараха до опростачване, загуба на морал във всяко отношение, загуба на сигурност, вихрене на наркотрафиканти и унищожаване на поколението.
12:32 13.10.2026
10 ясно е
Коментиран от #12
12:33 13.10.2026
11 този свят полудя
12:34 13.10.2026
12 Като
До коментар #10 от "ясно е":бял ден. Димитровград си е миньорски град. Има много хора които са работили по 15-20 години в рудниците, че и повече даже. Взимат високи пенсии, щото са си ги изработили.
12:38 13.10.2026
13 Поаро
До коментар #7 от "смех":Има логика, колега :)
12:44 13.10.2026
14 Троян
Коментиран от #16
12:45 13.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ник. А
До коментар #14 от "Троян":Тъкмо щях да пиша коментар, ама видях, че си ме изпреварил 🤓.
Всичко е ясно, само не схващам защо полицаите са отворили багажника и имали ли са разрешение от собственика или заповед за обиск? 🤷♂️
12:49 13.10.2026
17 Мнение
Първо триехте коментарите безпричинно (поне неудобните), а сега ги филтрирате автоматично (чрез ключови думи)?!
Искате ли да се отървете от аудиторията си?!
Ако да, продължавайте в същия филтриращ и цензуриращ (нормален текст) дух!!!
ПП:
За крахът на България са виновни продажниците под общото наименование "евроатлантици"!
Те се продадоха на нпо-тата към шорош, а след това (когато бяха спуснати по ръководните позиции) продадоха и народа ни!
12:49 13.10.2026
18 Ник. А
До коментар #7 от "смех":Не разбираш прочетеното, оттам и глупавата ти логика 😵💫😐
"Самокатастрофирал" 😃
12:51 13.10.2026