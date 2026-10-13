Кола катастрофира в Димитровград, откриха тяло на мъж в багажника й, майка и син са задържани

Тежък криминален случай разследват полицаите в Димитровград. Тяло на 67-годишен мъж е открит в багажника на автомобил „Мерцедес“, който самокатастрофирал късно снощи.

Сигналът за инцидента е подаден на спешния телефон в 23:40 часа.

На място незабавно е изпратен полицейски екип, който установил, че автомобилът се е ударил в контейнер за отпадъци. След като движението било регулирано и служителите предприели действия по преместването на колата, при отварянето на багажника те се натъкнали на тялото на мъж, завито в одеяло.

Установена е самоличността на починалия – 67-годишен жител на Димитровград. В хода на оперативно-издирвателните действия, в близост до мястото на произшествието, криминалистите задържали 32-годишната съпруга на мъжа и нейния 14-годишен син за съпричастност към престъплението.

Жената е задържана за срок до 24 часа, а на непълнолетното момче е предоставена полицейска закрила. Работата по случая продължава.

Предстои разследващите да изяснят всички обстоятелства около смъртта на мъжа и евентуалната роля на задържаните.