Новини
Крими »
Обвиниха 14-годишен за убийството на мъжа, открит в багажник в Димитровград, майка му била подбудител

Обвиниха 14-годишен за убийството на мъжа, открит в багажник в Димитровград, майка му била подбудител

15 Октомври, 2026 21:17 928 7

  • убийство-
  • димитровград-
  • труп-
  • багажник

След случилото се двамата са направили опит да избегнат полицията

Обвиниха 14-годишен за убийството на мъжа, открит в багажник в Димитровград, майка му била подбудител - 1
Снимкa: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

32-годишната Атанаска Даскалова и 14-годишният ѝ син остават задържани под стража по обвинение за убийството на 67-годишен мъж в Димитровград. Решението е на Окръжния съд в Хасково. Жертвата е съпруг на обвиняемата, а тялото му беше открито в багажника на катастрофирал автомобил, предаде кореспондентът на БТА в Хасково Красимира Славова.

Според прокуратурата момчето е обвинено като пряк извършител на престъплението, а майка му – като подбудител и помагач.

Заседанието се проведе при закрити врата заради участието на непълнолетен обвиняем. Магистратите приеха, че събраните до момента доказателства позволяват да се направи обосновано предположение за съпричастността на двамата към убийството. Съдът отчете и риск обвиняемите да се укрият или да извършат друго престъпление.

Сред мотивите за най-тежката мярка за неотклонение е обстоятелството, че след инцидента двамата са направили опит да избегнат полицията. Впоследствие са открити в близост до автомобила, в който е намерено тялото.

При преценката за задържането на 14-годишното момче съдът е взел предвид и информация за предишни негови противообществени прояви. По тях са били образувани възпитателни дела и са налагани съответните мерки.

Адвокатът на Атанаска Даскалова - Георги Зарчев, заяви пред журналисти, че според него няма достатъчно доказателства, които да свързват майката и сина с престъплението. Той оспори начина, по който е събрана част от информацията по разследването. По думите му обвинението се основава на полицейски беседи, проведени след задържането на двамата, без присъствието на адвокат. Защитникът посочи още, че е разпитан свидетел, който чул шума от катастрофата и впоследствие видял жената и момчето да се отдалечават от мястото.

Определението на Хасковския окръжен съд не е окончателно и може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативния съд в Пловдив. Случаят започва късно вечерта на 12 октомври, когато около 23:40 часа на телефон 112 е подаден сигнал за катастрофирал автомобил в димитровградския квартал „Марийно“.

Изпратените на място полицаи установили, че колата се е блъснала в контейнер за отпадъци. След като обезопасили района и предприели действия по преместването на автомобила, служителите на реда открили в багажника тялото на мъж, увито в одеяло. Установено било, че починалият е 67-годишен жител на Димитровград.

При последвалите издирвателни действия криминалистите открили в района на произшествието 32-годишната съпруга на жертвата и нейния 14-годишен син. Първоначално жената била задържана за срок до 24 часа, а на момчето била предоставена полицейска закрила. Впоследствие двамата получили обвинения и прокуратурата поискала постоянния им арест.

За умишлено убийство по общия състав на Наказателния кодекс законът предвижда между 10 и 20 години лишаване от свобода. За 14-годишния обвиняем обаче се прилагат специалните правила за наказателната отговорност на непълнолетните. Предвид възрастта му посоченото наказание се заменя с лишаване от свобода за срок до пет години.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хмм

    7 2 Отговор
    направила убиец собственото си дете за наследство и пенсия, щото наказанието ще е по-малко

    21:27 15.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Жителите на ленинград

    0 0 Отговор
    Са ПОТРЕСЕНИ..

    22:05 15.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.