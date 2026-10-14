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Отложиха делото срещу кмета на Лом за купуване на гласове
  Тема: Избори

Отложиха делото срещу кмета на Лом за купуване на гласове

14 Октомври, 2026 16:18 483 5

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  • избори

Районният съд в Лом не даде ход на насроченото заседание срещу Цветан Петров. Нова дата за разглеждане на делото не е обявена

Отложиха делото срещу кмета на Лом за купуване на гласове - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Районният съд в Лом отложи насроченото наказателно дело срещу кмета на общината Цветан Петров, обвинен от прокуратурата в престъпление против политическите права на гражданите. Делото е свързано с твърдение за предлагане на пари срещу гласове на парламентарните избори на 19 април 2026 г.

Нова дата за следващото заседание не е обявена. Делото ще продължи в Районния съд в Лом.

Обвинението е за предложение от 50 евро

Според обвинението на 15 април 2026 г. Петров е разговарял с работници от общинското предприятие „Чистота“ в административната сграда на дружеството. Прокуратурата твърди, че той е предложил по 50 евро на служители, за да гласуват за определена политическа коалиция, както и за конкретен кандидат за народен представител с посочена преференция.

По данни, представени по делото, Петров е поискал и списък с имената на хората, които са гласували по указания начин. Обвинението сочи, че парите е трябвало да бъдат дадени от личните му средства.

В хода на разследването са извършени фоноскопна и видеотехническа експертиза. Петров отрича да е участвал в схема за купуване на гласове.

Кметът беше временно отстранен, но се върна на поста

На 28 май Районният съд в Лом временно отстрани Петров от длъжност. Мотивът беше, че според събраните на досъдебното производство данни съществува риск той да въздейства върху свидетели заради позицията си като кмет.

На 16 юни Окръжният съд в Монтана отмени мярката и го върна на поста. Според решението вече са били разпитани 21 свидетели и са били готови експертизите, поради което не е имало достатъчно основания да се приеме, че обвиняемият може да попречи на разследването.

„Нито с действия, нито с бездействия дори по какъвто и да е начин той до момента не е пречил и няма да пречи и в бъдеще“, заяви адвокатът му Георги Георгиев пред bTV.

На 19 август Районната прокуратура в Монтана внесе обвинителен акт срещу Петров. Отлагането на заседанието означава, че съдебното разглеждане на обвинението ще започне на следваща дата.

Източници: bnrnews.bg, offnews.bg, btvnovinite.bg


Лом / България
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  • 2 Банда национални предатели !

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  • 3 СПРАведливост

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    16:24 14.10.2026

  • 4 Шапкаря

    1 0 Отговор
    Какъв съд като става въпрос за пари?

    16:29 14.10.2026

  • 5 Цвете

    1 0 Отговор
    ВЪПРОСЪТ Е ЗАЩО СЕ ОТЛАГА ? КОЛКО ЧАДЪРА ИМА НАД КРАТУНАТА НА ТОЗИ БЕЗРОДНИК ????????? ДО КОГА ЩЕ ГИ " ПАЗЯТ "? 👎🤦‍♂️😠🚔🚔

    17:26 14.10.2026