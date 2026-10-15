Опасно изпреварване предизвика катастрофа с три коли в Бистрица

Опасно изпреварване на няколко автомобила предизвика верижна катастрофа с три коли по пътя между Бистрица и квартал „Симеоново“. При сблъсъка са участвали и две деца, които са пътували в една от ударените коли. Водачът, предприел маневрата, не е спрял след поредицата от удари, съобщава NOVA.

Инцидентът е станал в събота малко след 16:00 часа. По разкази на участници опасното изпреварване е извършено в участък със завой. Един от шофьорите видял маневрата и отбил встрани, но автомобилът зад него се ударил.

„Изневиделица изскочи автомобил и буквално спря в нас. Децата много се уплашиха, малкото не спря да пищи, а големият ми син се беше хванал за гърдите и не можеше да диша. Ударът изобщо не беше лек“, разказва една от пострадалите.

Водачката е установена

Установено е, че автомобилът, посочен като причинител на катастрофата, е бил управляван от 55-годишна жена. На водачката са отнети 13 контролни точки и е наложена парична глоба.

До момента тя е имала осем регистрирани акта. Сред посочените нарушения са шофиране без предпазен колан и използване на мобилен телефон.

След инцидента жители на Бистрица са заявили, че подобни изпреварвания на входа на селото не са рядкост. Кметът на Бистрица Самиул Попов е публикувал видеозаписи от катастрофата.

„И преди съм подавал сигнали с цел водачите да бъдат превъзпитани“, посочва Самиул Попов.

От публично разпространената информация не става ясно дали срещу водачката е образувано досъдебно производство или има данни за тежко пострадали при сблъсъка.

Източници: nova.bg