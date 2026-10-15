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Опасно изпреварване предизвика катастрофа с три коли в Бистрица
  Тема: Войната на пътя

Опасно изпреварване предизвика катастрофа с три коли в Бистрица

15 Октомври, 2026 08:12 1 139 11

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  • изпреварване-
  • пътна безопасност

При инцидента са участвали две деца. Водачката, посочена като причинител на сблъсъка, не е спряла след ударите

Опасно изпреварване предизвика катастрофа с три коли в Бистрица - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Опасно изпреварване на няколко автомобила предизвика верижна катастрофа с три коли по пътя между Бистрица и квартал „Симеоново“. При сблъсъка са участвали и две деца, които са пътували в една от ударените коли. Водачът, предприел маневрата, не е спрял след поредицата от удари, съобщава NOVA.

Инцидентът е станал в събота малко след 16:00 часа. По разкази на участници опасното изпреварване е извършено в участък със завой. Един от шофьорите видял маневрата и отбил встрани, но автомобилът зад него се ударил.

„Изневиделица изскочи автомобил и буквално спря в нас. Децата много се уплашиха, малкото не спря да пищи, а големият ми син се беше хванал за гърдите и не можеше да диша. Ударът изобщо не беше лек“, разказва една от пострадалите.

Водачката е установена

Установено е, че автомобилът, посочен като причинител на катастрофата, е бил управляван от 55-годишна жена. На водачката са отнети 13 контролни точки и е наложена парична глоба.

До момента тя е имала осем регистрирани акта. Сред посочените нарушения са шофиране без предпазен колан и използване на мобилен телефон.

След инцидента жители на Бистрица са заявили, че подобни изпреварвания на входа на селото не са рядкост. Кметът на Бистрица Самиул Попов е публикувал видеозаписи от катастрофата.

„И преди съм подавал сигнали с цел водачите да бъдат превъзпитани“, посочва Самиул Попов.

От публично разпространената информация не става ясно дали срещу водачката е образувано досъдебно производство или има данни за тежко пострадали при сблъсъка.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    0 2 Отговор
    Няколко стари, но златни:

    Коментиран от #2, #3

    08:18 15.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хорхе

    11 1 Отговор
    Изключително нагло шофиране от страна на лелката. Изпревари, навря се нахално в колоната обратно и продължи. След нея- бедствие. ПТП с три коли. Лелката имаше късмет, че срещу нея в насрещното беше бъги МПС. Ако беше бетоновоз или самосвал щеше да е сериозно контузена.

    08:32 15.10.2026

  • 6 КЪРТАЧА

    7 0 Отговор
    Ганка с бмв ли е била или просто не я слуша главата?

    08:40 15.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Георги

    1 1 Отговор
    затова съм с видеорегистратор и подавам сигнал за всеки "джигит", който заснема. Отнема 5-10 минути през ССЕВ, но като го се обадят от полицията да ти кажат, че а го пристигали ипредали на прокуратурата разбираш, че си е струвало.

    08:48 15.10.2026

  • 9 НАСКО

    1 2 Отговор
    Колкото и да е интересно и срамно, за този случай тя не подлежи на санкции, понеже не е участвала в инцидента!

    08:49 15.10.2026

  • 10 В кажете

    1 1 Отговор
    Нарко теста какво показа? Или смелите полицаи на Демерджиев пак ги уплашиха?!

    08:50 15.10.2026

  • 11 жик так

    2 0 Отговор
    Тая някоя бизнес дама ще да е и е бързала за оперативка !!

    09:04 15.10.2026