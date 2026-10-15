Двама чужденци са задържани за палежа на Starlink край София

Двама чужди граждани на 20 и 21 години са задържани по подозрение за палежа на антени на Starlink в секретен обект край София. Информацията е публикувана от Faktor.bg, позовавайки се на източници от прокуратурата, и е цитирана от OFFNews. Според съобщеното двамата разполагат с германски паспорти и са влезли легално в България през ГКПП „Кулата“.
Задържането е извършено на 12 октомври, а палежът е станал през нощта на 9 срещу 10 октомври, според публикуваната информация. Не са обявени имената на задържаните, нито са оповестени официални данни за повдигнати обвинения или за внесено искане за постоянен арест. Те се считат за невиновни до установяване на противното с влязъл в сила съдебен акт.
Изгорели са 11 антени
Случаят е свързан със секретен обект в района на телепорта „Плана“. По-рано беше съобщено, че двама маскирани мъже са подпалили 11 от общо 17 антени, използвани за комуникация със сателитната система Starlink на SpaceX. За инцидента първоначално съобщи депутатът Ивайло Мирчев.
Премиерът Румен Радев заяви, че по случая се води разследване и призова за изчакване на резултатите. „Още малко търпение и ще има резултат“, каза той пред журналисти, съобщи bTV.
Палежът край София беше съобщен дни след пожар в наземна станция на Starlink в Полша, за който германските власти задържаха двама турски граждани. Публично не е обявена връзка между двата случая.
Източници: offnews.bg, faktor.bg, btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Геманците Серьога и Артьом
Коментиран от #8, #15
12:22 15.10.2026
2 Сила
Коментиран от #7, #33, #52
12:22 15.10.2026
3 Ганю София
12:22 15.10.2026
4 иван и хасан
Коментиран от #16, #62
12:23 15.10.2026
5 ЗНАЕХМЕ СИ НИЕ
Коментиран от #21, #34
12:24 15.10.2026
6 По интересно е
Коментиран от #9, #10, #29, #36
12:24 15.10.2026
7 може да са
До коментар #2 от "Сила":Макс и Мориц?
Коментиран от #11
12:24 15.10.2026
8 Новината
До коментар #1 от "Геманците Серьога и Артьом":Немци палят в старлинк..
12:25 15.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ВАН ДЕР ЛЮБЕ
До коментар #7 от "може да са":ВРЪЩАТ НИ ЗА ПАЛЕЖА НА РАЙХСТАГА
12:26 15.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Всички Бази на разните му там
Коментиран от #85, #86
12:26 15.10.2026
14 Спартак Българанов
12:26 15.10.2026
15 Това са
До коментар #1 от "Геманците Серьога и Артьом":немски борци против войната..
Коментиран от #35
12:27 15.10.2026
16 хахахах
До коментар #4 от "иван и хасан":изразили са любовта си един към друг с молотов по злите колективно западни сателитни чиний...
Коментиран от #20
12:27 15.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 сигурно
До коментар #5 от "ЗНАЕХМЕ СИ НИЕ":Може да са някои набори. Путин им е дал хапчета за подмладяване.
12:29 15.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 обновения телепорт „Плана“
12:31 15.10.2026
24 Естествено, че са украинци
12:32 15.10.2026
25 Хихохаха
12:32 15.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Татко Сталин
12:34 15.10.2026
28 Кога ще открият и
12:34 15.10.2026
29 къв го дирят в България подобни
До коментар #6 от "По интересно е":Такъв. Ето например американският интернет чудесно служи на русопилите да се борят срещу англосакси, нацисти наркомани и колективния запад като цяло.
12:35 15.10.2026
30 Ауууууу
12:36 15.10.2026
31 Хмм
12:37 15.10.2026
32 И ТЕ СА..!!!???($$$)
12:37 15.10.2026
33 оня с коня
До коментар #2 от "Сила":като от ганю нищо не става , идват чужденците да ви вършат черната работа
12:37 15.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Соломон
До коментар #15 от "Това са":И идея си нямаш колко германци има които са родени в СССР или техните родители са родени в СССР.И след разпадането на СССР са се завърнали в Германия
Коментиран от #60
12:39 15.10.2026
36 оня с коня
До коментар #6 от "По интересно е":подобни антени тук трябва с булдозерите да се изринват денем и нощем
проблеми не са ни нужни затова изринвай и да си ходят
12:39 15.10.2026
37 Цвете
12:39 15.10.2026
38 льошо
12:41 15.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 хихи
12:41 15.10.2026
41 Трътлю
Коментиран от #46
12:41 15.10.2026
42 И кво ?!
12:42 15.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 анти
12:43 15.10.2026
45 Браво
Коментиран от #50
12:43 15.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Виждате ли
12:43 15.10.2026
49 Чичак
12:44 15.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Бай той Толстой
12:44 15.10.2026
52 не се казват Ханс и Густав
До коментар #2 от "Сила":Мерц и Урсула се казват
12:45 15.10.2026
53 Онуфри
12:46 15.10.2026
54 Твърде
12:46 15.10.2026
55 Някой
А какво тайно има, е леко казано странно, като идеално се знае къде е? Има и на кратко лошо видео в интернет как горят.
12:47 15.10.2026
56 АГАТ а Кристи
/ НА ЧЕРВЕН ФОН СМЕ ВСЕ ПАК/
12:47 15.10.2026
57 МунчоЛЕТ
12:48 15.10.2026
58 Невероятно нали
12:50 15.10.2026
59 телепорта „Плана“
12:53 15.10.2026
60 е, и, какво от това?
До коментар #35 от "Соломон":по тази логика в щатите американци няма ли? Щом има немски падпорт, значи е някой Ханс..
Коментиран от #65
12:55 15.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Въпросче
До коментар #4 от "иван и хасан":Хасан Василев ли имаш предвид?
13:01 15.10.2026
63 Някой
13:02 15.10.2026
64 Механик
Ама какви са, що са, няма инфо. Щом ги знаете че са чужднци, значи ги знаете и какви са.
Аз дори подозирам че са от братска украина, но за сега ще почакам "официалното становище".
13:02 15.10.2026
65 Голям смях
До коментар #60 от "е, и, какво от това?":Може да е и Мустафа и Иван
13:04 15.10.2026
66 Наличието и дейността
13:04 15.10.2026
67 Уникално
13:05 15.10.2026
68 Американски медии пишат :
Vivacom и Starlink се отнася до предполагаем акт на саботаж, извършен на 9 октомври 2026 г. , по време на който 11 от 17-те антени на Starlink бяха подпалени в защитен обект в България..Стратегическа цел: Наземната инфраструктура на Starlink, инсталирана на това място, служи като портал за свързване на сателитната констелация на SpaceX с глобалния интернет, обслужвайки Централна Европа и косвено подкрепяйки логистичните и военните комуникации в Украйна...
13:06 15.10.2026
69 Комунистически престъпници сър
Коментиран от #72
13:07 15.10.2026
70 Да се обяви
13:09 15.10.2026
71 Руски германци
13:09 15.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Военна логистика от българска
13:13 15.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Вижте сега
13:15 15.10.2026
76 Къде го пише да питам
13:16 15.10.2026
77 Даниел
13:18 15.10.2026
78 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
79 Знайко
13:19 15.10.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Ти си
Дайте имена и национална принадлежност и не ни правете на шапки.....
13:23 15.10.2026
82 долу сащ
13:26 15.10.2026
83 Ахах
13:28 15.10.2026
84 Луд Скайуокър
13:29 15.10.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Най ми се струва
13:37 15.10.2026
88 Перо
13:39 15.10.2026