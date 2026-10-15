Двама чужденци са задържани за палежа на Starlink край София

Двама чужди граждани на 20 и 21 години са задържани по подозрение за палежа на антени на Starlink в секретен обект край София. Информацията е публикувана от Faktor.bg, позовавайки се на източници от прокуратурата, и е цитирана от OFFNews. Според съобщеното двамата разполагат с германски паспорти и са влезли легално в България през ГКПП „Кулата“.

Задържането е извършено на 12 октомври, а палежът е станал през нощта на 9 срещу 10 октомври, според публикуваната информация. Не са обявени имената на задържаните, нито са оповестени официални данни за повдигнати обвинения или за внесено искане за постоянен арест. Те се считат за невиновни до установяване на противното с влязъл в сила съдебен акт.

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Изгорели са 11 антени

Случаят е свързан със секретен обект в района на телепорта „Плана“. По-рано беше съобщено, че двама маскирани мъже са подпалили 11 от общо 17 антени, използвани за комуникация със сателитната система Starlink на SpaceX. За инцидента първоначално съобщи депутатът Ивайло Мирчев.

Премиерът Румен Радев заяви, че по случая се води разследване и призова за изчакване на резултатите. „Още малко търпение и ще има резултат“, каза той пред журналисти, съобщи bTV.

Палежът край София беше съобщен дни след пожар в наземна станция на Starlink в Полша, за който германските власти задържаха двама турски граждани. Публично не е обявена връзка между двата случая.

Източници: offnews.bg, faktor.bg, btvnovinite.bg