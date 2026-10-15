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Двама чужденци са задържани за палежа на Starlink край София
  Тема: Украйна

Двама чужденци са задържани за палежа на Starlink край София

15 Октомври, 2026 12:19 3 028 88

  • starlink-
  • палеж-
  • задържани-
  • софия-
  • германски паспорти

Задържаните са на 20 и 21 години и разполагат с германски паспорти. Информацията е цитирана от източници от прокуратурата

Двама чужденци са задържани за палежа на Starlink край София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама чужди граждани на 20 и 21 години са задържани по подозрение за палежа на антени на Starlink в секретен обект край София. Информацията е публикувана от Faktor.bg, позовавайки се на източници от прокуратурата, и е цитирана от OFFNews. Според съобщеното двамата разполагат с германски паспорти и са влезли легално в България през ГКПП „Кулата“.

Задържането е извършено на 12 октомври, а палежът е станал през нощта на 9 срещу 10 октомври, според публикуваната информация. Не са обявени имената на задържаните, нито са оповестени официални данни за повдигнати обвинения или за внесено искане за постоянен арест. Те се считат за невиновни до установяване на противното с влязъл в сила съдебен акт.

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Изгорели са 11 антени

Случаят е свързан със секретен обект в района на телепорта „Плана“. По-рано беше съобщено, че двама маскирани мъже са подпалили 11 от общо 17 антени, използвани за комуникация със сателитната система Starlink на SpaceX. За инцидента първоначално съобщи депутатът Ивайло Мирчев.

Премиерът Румен Радев заяви, че по случая се води разследване и призова за изчакване на резултатите. „Още малко търпение и ще има резултат“, каза той пред журналисти, съобщи bTV.

Палежът край София беше съобщен дни след пожар в наземна станция на Starlink в Полша, за който германските власти задържаха двама турски граждани. Публично не е обявена връзка между двата случая.

Източници: offnews.bg, faktor.bg, btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Геманците Серьога и Артьом

    35 51 Отговор
    Разграден двор

    Коментиран от #8, #15

    12:22 15.10.2026

  • 2 Сила

    72 8 Отговор
    Със сигурност не се казват Ханс и Густав ....гражданите с германски паспорти !!!

    Коментиран от #7, #33, #52

    12:22 15.10.2026

  • 3 Ганю София

    48 30 Отговор
    Браво на чужденците

    12:22 15.10.2026

  • 4 иван и хасан

    24 8 Отговор
    влюбени двама винаги,винаги чааак до здрааач

    Коментиран от #16, #62

    12:23 15.10.2026

  • 5 ЗНАЕХМЕ СИ НИЕ

    21 45 Отговор
    ОТ АГЕНТИТЕ НА ПУТИН КОГАТО Е БИЛ В ГЕРМАНИЯ (1985-1990).БРАВО МИРЧЕВ ПАК ГО ЗАКОВА

    Коментиран от #21, #34

    12:24 15.10.2026

  • 6 По интересно е

    70 25 Отговор
    С тези Starlink дали са били насочвани украински дронове по руска цивилна инфраструктура и въобще къв го дирят в България подобни терористични структури ?

    Коментиран от #9, #10, #29, #36

    12:24 15.10.2026

  • 7 може да са

    34 4 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Макс и Мориц?

    Коментиран от #11

    12:24 15.10.2026

  • 8 Новината

    24 5 Отговор

    До коментар #1 от "Геманците Серьога и Артьом":

    Немци палят в старлинк..

    12:25 15.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ВАН ДЕР ЛЮБЕ

    39 9 Отговор

    До коментар #7 от "може да са":

    ВРЪЩАТ НИ ЗА ПАЛЕЖА НА РАЙХСТАГА

    12:26 15.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Всички Бази на разните му там

    36 13 Отговор
    Калушковци трябва да се закрият!

    Коментиран от #85, #86

    12:26 15.10.2026

  • 14 Спартак Българанов

    22 15 Отговор
    БРАВО ДРУГАРИ ! ГЕРОИ !

    12:26 15.10.2026

  • 15 Това са

    29 11 Отговор

    До коментар #1 от "Геманците Серьога и Артьом":

    немски борци против войната..

    Коментиран от #35

    12:27 15.10.2026

  • 16 хахахах

    18 4 Отговор

    До коментар #4 от "иван и хасан":

    изразили са любовта си един към друг с молотов по злите колективно западни сателитни чиний...

    Коментиран от #20

    12:27 15.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 сигурно

    15 3 Отговор

    До коментар #5 от "ЗНАЕХМЕ СИ НИЕ":

    Може да са някои набори. Путин им е дал хапчета за подмладяване.

    12:29 15.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 обновения телепорт „Плана“

    26 5 Отговор
    е на VIVACOM ! И нищо общо няма и не било трябвало да има с някакви антени на Старлинк ако се вярва на официални източници !

    12:31 15.10.2026

  • 24 Естествено, че са украинци

    14 14 Отговор
    Те палят антените, които ползват, обстрелват корабите с украинско зърно и сриват сожствените си градове. Путин се опитва да ги защити, но не винаги успява. Надеждата ни е в генерал Армагедон, той да помогне на Украйна.

    12:32 15.10.2026

  • 25 Хихохаха

    17 14 Отговор
    Ето че и между германците има свестни.

    12:32 15.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Татко Сталин

    22 13 Отговор
    Проверката на документите доказва , че са Украйнски граждани , който са против политиката на Зеленски и неговата унищожителна война за Украйна и народа .

    12:34 15.10.2026

  • 28 Кога ще открият и

    21 3 Отговор
    Операторите в кемпери? А?

    12:34 15.10.2026

  • 29 къв го дирят в България подобни

    7 18 Отговор

    До коментар #6 от "По интересно е":

    Такъв. Ето например американският интернет чудесно служи на русопилите да се борят срещу англосакси, нацисти наркомани и колективния запад като цяло.

    12:35 15.10.2026

  • 30 Ауууууу

    16 4 Отговор
    Колко бързо ги смениха калушковците с нови ... аууууу... пак ще има кемпери и самоубийци ми се струва..

    12:36 15.10.2026

  • 31 Хмм

    18 0 Отговор
    те са немски граждани (от турски произход?), ама кой им е дал парите?

    12:37 15.10.2026

  • 32 И ТЕ СА..!!!???($$$)

    13 7 Отговор
    ОКРАЯНО ОТ ЗАДКИЕВО МЕСТО. А ЗА ЧЛЕН ЗЕЛЕН НАРКО ЩЕ ВИДИТЕ КАК ДЕЙСТВА КОГА МУ СПРАТ ЕВРА И ДОЛАРИ. ТО ВЪВ САЩ ЩЕ МУ Е ТРУДНО НО ТУК В ЕВРОПА ЩЕ БЪДЕ БУМ НА КРАЖБИ ПАЛЕЖИ И ЗАСЕЛВАНЕ.

    12:37 15.10.2026

  • 33 оня с коня

    10 8 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    като от ганю нищо не става , идват чужденците да ви вършат черната работа

    12:37 15.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Соломон

    10 7 Отговор

    До коментар #15 от "Това са":

    И идея си нямаш колко германци има които са родени в СССР или техните родители са родени в СССР.И след разпадането на СССР са се завърнали в Германия

    Коментиран от #60

    12:39 15.10.2026

  • 36 оня с коня

    16 7 Отговор

    До коментар #6 от "По интересно е":

    подобни антени тук трябва с булдозерите да се изринват денем и нощем

    проблеми не са ни нужни затова изринвай и да си ходят

    12:39 15.10.2026

  • 37 Цвете

    15 0 Отговор
    ТОВА, ЧЕ ИМАТ ГЕРМАНСКИ ПАСПОРТИ, НО ИМА МНОГО ТУРЦИ И АРАБИ СЪЩО С НЕМСКИ ТАКИВА. 🤔🇧🇬🤔

    12:39 15.10.2026

  • 38 льошо

    12 0 Отговор
    Сивите вълци в действие.

    12:41 15.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 хихи

    15 1 Отговор
    Петров и Бошаров са нали Мирчев им намери личните карти?

    12:41 15.10.2026

  • 41 Трътлю

    13 3 Отговор
    Още новини от Украйна - двама чужденци с германски паспорти край София ...

    Коментиран от #46

    12:41 15.10.2026

  • 42 И кво ?!

    19 7 Отговор
    Тези комуникации подпомагали ли са терористичните удари на украинската хунта срещу Русия ?!

    12:42 15.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 анти

    7 10 Отговор
    Източногерманците не са точно германци, а комунисти

    12:43 15.10.2026

  • 45 Браво

    10 7 Отговор
    На момчетата !

    Коментиран от #50

    12:43 15.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Виждате ли

    12 5 Отговор
    Какво правят Мерц и Рюте а? Тайно се промъкват и палят антените на хората в България

    12:43 15.10.2026

  • 49 Чичак

    11 2 Отговор
    И тия са турци с германски паспорти

    12:44 15.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Бай той Толстой

    7 3 Отговор
    Кво стана бе,а?А?Аааа...Войната чука на вратата,а?!!!

    12:44 15.10.2026

  • 52 не се казват Ханс и Густав

    11 5 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Мерц и Урсула се казват

    12:45 15.10.2026

  • 53 Онуфри

    5 2 Отговор
    приятелки огън - за огрев , а не за вайка.Тумбала , тумбала , тумбала лайка , не вайка, не вайка

    12:46 15.10.2026

  • 54 Твърде

    6 3 Отговор
    Добре са направили! Браво!

    12:46 15.10.2026

  • 55 Някой

    5 0 Отговор
    Може да са "зелени" и затова да са подпалили! Или заради преченето на сателитите да се наблюдава космоса.
    А какво тайно има, е леко казано странно, като идеално се знае къде е? Има и на кратко лошо видео в интернет как горят.

    12:47 15.10.2026

  • 56 АГАТ а Кристи

    1 3 Отговор
    Не "чужденци", а по-гомените ни братя !
    / НА ЧЕРВЕН ФОН СМЕ ВСЕ ПАК/

    12:47 15.10.2026

  • 57 МунчоЛЕТ

    3 3 Отговор
    Не сме сигурни още кой е, ще проучваме, ще анализираме.... На този етап логиката сочи към Германия....

    12:48 15.10.2026

  • 58 Невероятно нали

    10 3 Отговор
    обновения телепорт „Плана“ е точно на VIVACOM а компанията се занимава и с тероризъм и военна логистика незаконно !

    12:50 15.10.2026

  • 59 телепорта „Плана“

    7 1 Отговор
    Също е била база на Калушковците ! Многократно са ходили там

    12:53 15.10.2026

  • 60 е, и, какво от това?

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "Соломон":

    по тази логика в щатите американци няма ли? Щом има немски падпорт, значи е някой Ханс..

    Коментиран от #65

    12:55 15.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Въпросче

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "иван и хасан":

    Хасан Василев ли имаш предвид?

    13:01 15.10.2026

  • 63 Някой

    3 1 Отговор
    Да извикат немският посланик и да пуснат протестна нота! Вероятно някакви "зелени" или за космоса където сателитите на Мъск пречат за наблюдение.

    13:02 15.10.2026

  • 64 Механик

    5 2 Отговор
    "Двама чужди граждани"
    Ама какви са, що са, няма инфо. Щом ги знаете че са чужднци, значи ги знаете и какви са.
    Аз дори подозирам че са от братска украина, но за сега ще почакам "официалното становище".

    13:02 15.10.2026

  • 65 Голям смях

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "е, и, какво от това?":

    Може да е и Мустафа и Иван

    13:04 15.10.2026

  • 66 Наличието и дейността

    3 4 Отговор
    На подобни бази са директна агресия и преки враждебни действия срещу Русия ! Не е ясно обаче има ли решение на парламента за подобно нещо и от коя дата

    13:04 15.10.2026

  • 67 Уникално

    4 4 Отговор
    Правилното е Двама руски агенти бяха задържани за палежа!

    13:05 15.10.2026

  • 68 Американски медии пишат :

    3 1 Отговор
    Неотдавнашната и значима връзка между
    Vivacom и Starlink се отнася до предполагаем акт на саботаж, извършен на 9 октомври 2026 г. , по време на който 11 от 17-те антени на Starlink бяха подпалени в защитен обект в България..Стратегическа цел: Наземната инфраструктура на Starlink, инсталирана на това място, служи като портал за свързване на сателитната констелация на SpaceX с глобалния интернет, обслужвайки Централна Европа и косвено подкрепяйки логистичните и военните комуникации в Украйна...

    13:06 15.10.2026

  • 69 Комунистически престъпници сър

    2 7 Отговор
    Навремето имаше един комунистически престъпник без гънки в кратуната Жоро Димитров тарабата,подпали сграда в германия,целуваше се уста в уста с Брежнев

    Коментиран от #72

    13:07 15.10.2026

  • 70 Да се обяви

    4 2 Отговор
    На какво точно основание компанията VIVACOM се занимава и с тероризъм и военна логистика ? Незаконно ли е било или с решение на парламента ?

    13:09 15.10.2026

  • 71 Руски германци

    3 2 Отговор
    от АзГ.

    13:09 15.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Военна логистика от българска

    2 3 Отговор
    територия е военно престъпление пичове! Това е сйандала в случая ..

    13:13 15.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Вижте сега

    0 2 Отговор
    Вероятно са сектанти , и са ги запалили ритуално !

    13:15 15.10.2026

  • 76 Къде го пише да питам

    1 2 Отговор
    Че е "секретен обект" този обект и защо пише в "района" на телепорта „Плана“ ? Впрочем целият този обект законен ли е и на какво основание земята е предоставена там на частна компания ? А?

    13:16 15.10.2026

  • 77 Даниел

    3 2 Отговор
    Явно в тази държава посегателството срещу националната сигурност не е сериозно престъпление,други е ,когато се биеш по светофарите!

    13:18 15.10.2026

  • 78 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 79 Знайко

    2 0 Отговор
    Като знам къде се намира и как се стига до там, се чудя тези как са стигнали.Само това е достатъчно да ни светне ,че са със специална задача.Едно време от тази станция се сваляха и купуваха нелегални филми от запад.Клипове и т.н.Филмите като Първа кръв със Сталоун с превод от един човек с монотонен глас.Ето от там се взимаха.Спомени.После приватизация и сега на Виваком.И държавата си плаща за връзките през там.Умно нали?! Както и с кулата на Вакарел.Сега като пътуваш с МПС из Източна България хващаш всякакви станции само не и български.Щото и Вакарел го приватизираха и резнаха за скрап.

    13:19 15.10.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Ти си

    0 0 Отговор
    Това , разполагат с германски паспорти е нещо много общо ! Това да имаш паспорт на дадена страна не те прави член от нейния етнос а само неин гражданин по документи ! Всяка тайна служба може да извади по няколко оаспорта на агентите си а ако ги вкара нелегално в Шенген дори и паспорти не им трябват.
    Дайте имена и национална принадлежност и не ни правете на шапки.....

    13:23 15.10.2026

  • 82 долу сащ

    1 3 Отговор
    допреди палежа някой знаеше ли че България е директен участник във войната срещу Русия, като управляваме дронове които убиват?????? ако утре има директно попадение с ракета по военна цел в България да няма сърдити жълтопаветници

    13:26 15.10.2026

  • 83 Ахах

    2 0 Отговор
    Кажи ми че да украинчета без да ми казваш, че са украинчета

    13:28 15.10.2026

  • 84 Луд Скайуокър

    0 2 Отговор
    А бе тоя Мирчев е нещо много подозрително активен и креслив! Как така се случва последно време той да има пръв информации от такъв тип ? От посолството ли му снасят и формация , почвам да си задавам въпроси на които отговора май няма да е много весел!

    13:29 15.10.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Най ми се струва

    0 0 Отговор
    Да са от факултето и да са изкарали някое евро.

    13:37 15.10.2026

  • 88 Перо

    1 0 Отговор
    “Германци” от украински произход, против САЩ!

    13:39 15.10.2026