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Ученик припадна след побой пред гимназия в Търговище

Ученик припадна след побой пред гимназия в Търговище

16 Октомври, 2026 13:54 1 209 9

  • побой-
  • ученик-
  • търговище

След незабавни издирвателни действия полицаите установили двама заподозрени за побоя – 19-годишен младеж и непълнолетно момче, и двамата от село Буховци

Ученик припадна след побой пред гимназия в Търговище - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

18-годишен ученик е пострадал при побой пред гимназия в Търговище, съобщиха от МВР.

Инцидентът е станал на 15 октомври около 12:40 часа пред учебното заведение, в което учи пострадалият.

В резултат на нападението на ученика е причинена средна телесна повреда, изразяваща се във временна загуба на съзнание.

След незабавни издирвателни действия полицаите установили двама заподозрени за побоя – 19-годишен младеж и непълнолетно момче, и двамата от село Буховци.

Те са задържани за срок до 24 часа в Районното управление в Търговище.

По случая е започнато разследване за причиняване на средна телесна повреда.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сидни Суини ръкоделие 👋

    13 7 Отговор
    Такива побои винаги ги е имало. Особено в София, където са дошли селяни от цялата страна. Защо трябва да се обявява като новина!?

    Коментиран от #8

    14:04 16.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 1488

    9 0 Отговор
    трябвало е да издьржи ли за ваше забавление ли ?!?

    14:13 16.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лилави венци

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Мюмюн и Айгюн

    14:32 16.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Жоржета от с.влХи

    0 0 Отговор
    Я кажете колко струва зимнината на ганчу...(....)...и от къде долетеха дрончовете🗣

    15:08 16.10.2026