Ученик припадна след побой пред гимназия в Търговище

18-годишен ученик е пострадал при побой пред гимназия в Търговище, съобщиха от МВР.
Инцидентът е станал на 15 октомври около 12:40 часа пред учебното заведение, в което учи пострадалият.
В резултат на нападението на ученика е причинена средна телесна повреда, изразяваща се във временна загуба на съзнание.
След незабавни издирвателни действия полицаите установили двама заподозрени за побоя – 19-годишен младеж и непълнолетно момче, и двамата от село Буховци.
Те са задържани за срок до 24 часа в Районното управление в Търговище.
По случая е започнато разследване за причиняване на средна телесна повреда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сидни Суини ръкоделие 👋
Коментиран от #8
14:04 16.10.2026
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3 1488
14:13 16.10.2026
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7 Лилави венци
До коментар #4 от "честен ционист":Мюмюн и Айгюн
14:32 16.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Жоржета от с.влХи
15:08 16.10.2026