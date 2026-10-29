17-годишен е с опасност за живота след удар в дърво

17-годишен младеж е с опасност за живота след катастрофа край Търговище. Инцидентът е станал около 22:00 часа на 28 октомври на общински път в близост до село Черковна, съобщиха от ОДМВР.

По данни на полицията автомобилът е бил управляван от 19-годишен шофьор от разградското село Владимировци. При навлизане в ляв завой той е изгубил контрол над колата. Автомобилът е напуснал пътното платно вдясно и се е блъснал странично в крайпътно дърво.

Тежко е пострадал 17-годишен младеж от Търговище, който е пътувал на предната дясна седалка. Той е настанен за лечение в МБАЛ - Търговище с травма на гръдния кош. Лекарите определят състоянието му като животозастрашаващо.

На мястото са били изпратени пожарникари от Търговище. С помощта на специализирана техника те са съдействали за изваждането на пострадалия от автомобила.