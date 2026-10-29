17-годишен е с опасност за живота след удар в дърво

17-годишен младеж е с опасност за живота след катастрофа край Търговище. Инцидентът е станал около 22:00 часа на 28 октомври на общински път в близост до село Черковна, съобщиха от ОДМВР.
По данни на полицията автомобилът е бил управляван от 19-годишен шофьор от разградското село Владимировци. При навлизане в ляв завой той е изгубил контрол над колата. Автомобилът е напуснал пътното платно вдясно и се е блъснал странично в крайпътно дърво.
Тежко е пострадал 17-годишен младеж от Търговище, който е пътувал на предната дясна седалка. Той е настанен за лечение в МБАЛ - Търговище с травма на гръдния кош. Лекарите определят състоянието му като животозастрашаващо.
На мястото са били изпратени пожарникари от Търговище. С помощта на специализирана техника те са съдействали за изваждането на пострадалия от автомобила.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
13:03 29.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Град София
13:11 29.10.2026
4 Крайпътен чвор
13:11 29.10.2026
5 немо
13:11 29.10.2026
6 Хорейшо
13:22 29.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бай Миле
13:38 29.10.2026
9 редник
Много пъти съм писал - книжка само след успешни зрелостни изпити, а най-добре след навършени 21 г.
13:39 29.10.2026
10 Бай Хой
13:41 29.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Има ни пак
13:50 29.10.2026