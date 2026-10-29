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17-годишен е с опасност за живота след удар в дърво
  Тема: Трафик

17-годишен е с опасност за живота след удар в дърво

29 Октомври, 2026 12:58 1 065 12

  • катастрофа-
  • търговище-
  • село черковна-
  • пътен инцидент-
  • одмвр

Катастрофата е станала на общински път край село Черковна. Пострадалият е настанен в болницата в Търговище с травма на гръдния кош

17-годишен е с опасност за живота след удар в дърво - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

17-годишен младеж е с опасност за живота след катастрофа край Търговище. Инцидентът е станал около 22:00 часа на 28 октомври на общински път в близост до село Черковна, съобщиха от ОДМВР.

По данни на полицията автомобилът е бил управляван от 19-годишен шофьор от разградското село Владимировци. При навлизане в ляв завой той е изгубил контрол над колата. Автомобилът е напуснал пътното платно вдясно и се е блъснал странично в крайпътно дърво.

Тежко е пострадал 17-годишен младеж от Търговище, който е пътувал на предната дясна седалка. Той е настанен за лечение в МБАЛ - Търговище с травма на гръдния кош. Лекарите определят състоянието му като животозастрашаващо.

На мястото са били изпратени пожарникари от Търговище. С помощта на специализирана техника те са съдействали за изваждането на пострадалия от автомобила.


Търговище / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    9 1 Отговор
    Понякога целуването на дървета е смъртоносно

    13:03 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Град София

    13 1 Отговор
    Язък за дървото! Унищожиха природата!

    13:11 29.10.2026

  • 4 Крайпътен чвор

    8 1 Отговор
    Да не са ходили са в съседното село да друсат чужди сливи?

    13:11 29.10.2026

  • 5 немо

    6 1 Отговор
    дано дървото да е добре

    13:11 29.10.2026

  • 6 Хорейшо

    8 1 Отговор
    Поредния, дето се е.... одърварил. Щото като малък, е нЕмало пръчка да го удари, затуй сега, сам се удря в дърветата.

    13:22 29.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бай Миле

    3 2 Отговор
    Дърветата могат да те наранят само при самозащита

    13:38 29.10.2026

  • 9 редник

    5 1 Отговор
    /...автомобилът е бил управляван от 19-годишен шофьор.../

    Много пъти съм писал - книжка само след успешни зрелостни изпити, а най-добре след навършени 21 г.

    13:39 29.10.2026

  • 10 Бай Хой

    5 1 Отговор
    Пуснат ли по телевизията ,,бързи и яростни ,,или Вин Дизел и всички младежи стават състезатели ....а оня ден изпреварих по магистралата трима карат си със около 100 и чати по телефона ,главата долу и пътя прав ....кво става около него е друга паралелна реалност ....много безсмъртни се навъдиха ,или с 200 или чати ...

    13:41 29.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Има ни пак

    4 1 Отговор
    Някои новоизлюпени шофьорчета си мислят, че като седнат зад волана се намират на лунапарк и всичко около тях трябва да ги пази.

    13:50 29.10.2026