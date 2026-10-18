Новини
Крими »
Мъж загина при катастрофа в Добрич
  Тема: Трафик

Мъж загина при катастрофа в Добрич

18 Октомври, 2026 03:19, обновена 18 Октомври, 2026 03:21 536 0

  • катастрофа-
  • добрич-
  • пътен инцидент-
  • загинал шофьор

59-годишният шофьор се е блъснал последователно в две коли и стълб. Причините за инцидента се изясняват

Мъж загина при катастрофа в Добрич - 1
Снимка: Про Нюз Добрич
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

59-годишен мъж е загинал при катастрофа на ул. „Отец Паисий“ в Добрич. Инцидентът е станал около 19:45 часа, съобщиха от полицията.

Лекият автомобил, управляван от мъжа, се е блъснал последователно в два автомобила и в стълб. Водачът е загинал на място. По първоначална информация той е изгубил контрол над автомобила.

„Причините за катастрофата се изясняват“, съобщиха от полицията.

На мястото са изпратени екипи на полицията, „Пътна полиция“, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и „Електроразпределение Север“. Преди това там е пристигнал и екип на Спешна помощ.

Заради катастрофата ул. „Отец Паисий“ е затворена за движение в посока от бул. „Добруджа“ към бул. „25-и септември“.

Източници: bntnews.bg, nova.bg


Добрич / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ