Мъж загина при катастрофа в Добрич

59-годишен мъж е загинал при катастрофа на ул. „Отец Паисий“ в Добрич. Инцидентът е станал около 19:45 часа, съобщиха от полицията.

Лекият автомобил, управляван от мъжа, се е блъснал последователно в два автомобила и в стълб. Водачът е загинал на място. По първоначална информация той е изгубил контрол над автомобила.

„Причините за катастрофата се изясняват“, съобщиха от полицията.

На мястото са изпратени екипи на полицията, „Пътна полиция“, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и „Електроразпределение Север“. Преди това там е пристигнал и екип на Спешна помощ.

Заради катастрофата ул. „Отец Паисий“ е затворена за движение в посока от бул. „Добруджа“ към бул. „25-и септември“.

Източници: bntnews.bg, nova.bg