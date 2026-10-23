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СГП: Няма достатъчно доказателства, че Кристиан Николов, осъден за смъртта на Милен Цветков, се е поправил

СГП: Няма достатъчно доказателства, че Кристиан Николов, осъден за смъртта на Милен Цветков, се е поправил

23 Октомври, 2026 07:40 420 3

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  • предсрочно освобождаване-
  • софийски апелативен съд

До решението на Софийския апелативен съд той остава в затвора

СГП: Няма достатъчно доказателства, че Кристиан Николов, осъден за смъртта на Милен Цветков, се е поправил - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийската градска прокуратура ще протестира съдебното определение за условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, осъден за смъртта на журналиста Милен Цветков. До произнасянето на Софийския апелативен съд Николов ще остане в затвора.

Говорителят на СГП Николай Николаев уточни, че определението, постановено на 22 октомври 2026 г., не променя влязлата в сила присъда и не представлява преоценка на обществената опасност на извършеното престъпление.

„Това не е така. В действителност осъденият продължава да бъде считан за такъв. Той е осъден за това деяние с влязла в сила присъда“, заяви Николаев.

Прокуратурата оспорва извода за поправяне

По думите на говорителя законът допуска условно предсрочно освобождаване при две предпоставки. Първата е осъденият да е изтърпял фактически не по-малко от половината от наказанието. Втората е с поведението си да е дал доказателства, че се е поправил.

Съдебният състав е приел, че Кристиан Николов отговаря и на второто условие. Софийската градска прокуратура обаче не споделя този извод.

„Според Софийска градска прокуратура обаче не са налице достатъчно доказателства за поправянето на осъденото лице. И поради тази причина колегата наблюдаващ прокурор ще изготви съответен протест“, посочи Николай Николаев.

Той допълни, че според прокуратурата и становището на затворническата администрация Николов все още не се е поправил и затова трябва да продължи да изтърпява ефективно наказанието.

Апелативният съд ще реши спора

Определението подлежи на протестиране и обжалване. При подаден протест делото ще бъде разгледано от Софийския апелативен съд.

„Така че той остава в затвора до решаването на правния спор“, уточни говорителят на СГП.

Николай Николаев посочи още, че високият обществен интерес към случая не е самостоятелен критерий при преценката за условно предсрочно освобождаване. Според него водещият въпрос е дали осъденият се е поправил.

Източници: bntnews.bg


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поправителя

    4 0 Отговор
    Дайте му една марихуанка с малко кока и амфетамини и да видим дали се е поправил, бивш пушач и наркоман няма.

    07:46 23.10.2026

  • 2 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    ТОЙ НЕ Е!НО СЪДИИТЕ СА СИ ВДИГНАЛИ ЖИЗНЕНИЯТ СТАНДАРТ СЪС СИГУРНОСТ!

    07:49 23.10.2026

  • 3 Как ще се оправи

    1 0 Отговор
    В пандиза е пълно с дрога.

    07:51 23.10.2026