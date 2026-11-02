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Обвиниха 56-годишен за палеж на кола в Гълъбово

Обвиниха 56-годишен за палеж на кола в Гълъбово

2 Ноември, 2026 21:31 544 1

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  • гълъбово-
  • задържан мъж-
  • окръжна прокуратура стара загора-
  • изгорял автомобил

Пламъците са обхванали съседна къща и складова постройка. Няма пострадали

Обвиниха 56-годишен за палеж на кола в Гълъбово - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжна прокуратура – Стара Загора повдигна обвинение на 56-годишен мъж за умишлен палеж на лек автомобил в Гълъбово. При инцидента пламъците са обхванали и съседна жилищна къща и складова постройка, съобщава БТА.

Палежът е извършен на 1 ноември. Според прокуратурата обвиняемият е залял със запалителна течност автомобила на 44-годишна жена и го е подпалил. Колата е била паркирана пред дома на близки на собственичката.

Огънят се е разпространил към намиращите се в непосредствена близост имоти и е създал реална опасност за живота на хората в тях. Екипи на пожарната са локализирали и потушили пламъците. Няма пострадали граждани.

Събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемият и жената се познавали. Като водеща версия за палежа се посочват влошени лични отношения между двамата.

Мъжът е задържан с прокурорско постановление за срок до 72 часа. Наблюдаващият прокурор предстои да внесе в съда искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. До произнасянето на съда обвиняемият се смята за невиновен.

Източници: dunavmost.com


Стара Загора / България
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