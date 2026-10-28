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Доживотен затвор без замяна за двойното убийство в „Банишора“

Доживотен затвор без замяна за двойното убийство в „Банишора“

28 Октомври, 2026 17:07 681 3

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  • доживотен затвор-
  • палеж-
  • софийски градски съд

Софийският градски съд постанови най-тежкото наказание за двама подсъдими по делото за убийството на възрастна жена и мъж и последвалия палеж

Доживотен затвор без замяна за двойното убийство в „Банишора“ - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд осъди на доживотен затвор без замяна двама подсъдими по делото за двойното убийство и палежа в столичния квартал „Банишора“. Съдът ги призна за виновни за грабеж, придружен с убийството на две лица, а Б. Р. – и за палежа на жилището. Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана пред Апелативния съд в София.

Случаят е от 10 октомври 2022 г. Според обвинението Б. Р. е влязъл в апартамента, в който са се намирали 85-годишна жена и 60-годишен мъж, докато Н. С. е наблюдавал района, предавал е информация и е помогнал за оттеглянето и изнасянето на отнетите вещи.

Двамата възрастни хора са починали след множество удари. Стойността на вещите, за които прокуратурата твърди, че са били отнети, е около 1086 лева. Софийската градска прокуратура посочва, че убийството на жената е извършено по особено мъчителен начин, тъй като тя е била в съзнание при нанасянето на тежките наранявания.

Пожарът започнал като отделно разследване

След убийствата Б. Р. е запалил жилището на три места – в хола, кухнята и спалнята. Огънят е засегнал и дограмата на апартамента на горния етаж. В сградата е имало хора, поради което според обвинението е съществувала опасност пожарът да се разпространи и да застраши живота им.

Първоначално досъдебното производство е започнало за палеж. В хода на разследването е установено, че двамата души в апартамента са починали насилствено.

„СГС признава подсъдимите за виновни в извършване на престъпленията и им налага най-тежкото предвидено в закона наказание“, съобщиха от прокуратурата.

Делото е в съда от юли 2023 г.

Б. Р. е бил осъждан и преди. Той е излязъл от затвора през декември 2021 г., след като е изтърпял едногодишна присъда за друго престъпление.

Двамата подсъдими са били задържани под стража по време на разследването. Обвинителният акт е внесен в Софийския градски съд през юли 2023 г.

Решението на първата инстанция подлежи на обжалване пред Апелативния съд в София. До влизането му в сила подсъдимите се считат за невиновни.

Източници: dariknews.bg, news.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Палач

    5 0 Отговор
    И пак присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана! Що за съд е това и при какво престъпление би дал доживотна присъда за такива убийци?

    17:16 28.10.2026

  • 3 Калчо

    5 0 Отговор
    Това убийство от 2022г.никой освен роднините не го помни.За тежки умишлени убийства трябва да има смъртна присъда.Само така обществото ще си вземе поука.Другото е алабала.Днес затвора е почивна станция.Всички екстри да се премахнат.Тежък труд по 12часа дневно,без почивен ден.

    17:26 28.10.2026