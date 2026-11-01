Фатална катастрофа край Пролеша: кола изгоря под тир

Един човек е загинал при тежка катастрофа на път I-8 край село Пролеша, Софийска област. Лекият автомобил се е ударил в паркирана тежкотоварна композиция, навлязъл е изцяло под полуремаркето и след сблъсъка се е запалил.

За произшествието съобщава пътният експерт Диана Русинова. По думите ѝ инцидентът е станал вечерта в района на селото.

По първоначални данни водачът на автомобила е загинал. Информацията за жертвата е предварителна, а самоличността не се съобщава.

Причините за катастрофата и точните обстоятелства около сблъсъка предстои да бъдат изяснени. Разследването трябва да установи как се е стигнало до удара с паркираната тежкотоварна композиция.

Източници: focus-news.net