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Фатална катастрофа край Пролеша: кола изгоря под тир
  Тема: Войната на пътя

Фатална катастрофа край Пролеша: кола изгоря под тир

1 Ноември, 2026 06:37 827 1

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  • тир

Лекият автомобил се е ударил в паркирана тежкотоварна композиция и се е запалил. По първоначални данни водачът е загинал

Фатална катастрофа край Пролеша: кола изгоря под тир - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един човек е загинал при тежка катастрофа на път I-8 край село Пролеша, Софийска област. Лекият автомобил се е ударил в паркирана тежкотоварна композиция, навлязъл е изцяло под полуремаркето и след сблъсъка се е запалил.

За произшествието съобщава пътният експерт Диана Русинова. По думите ѝ инцидентът е станал вечерта в района на селото.

По първоначални данни водачът на автомобила е загинал. Информацията за жертвата е предварителна, а самоличността не се съобщава.

Причините за катастрофата и точните обстоятелства около сблъсъка предстои да бъдат изяснени. Разследването трябва да установи как се е стигнало до удара с паркираната тежкотоварна композиция.

Източници: focus-news.net


София / България
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